ไทยสมายล์ฉลองก้าวสู่ปีที่ 7 ในวันที่ 7 เดือน 7 เสิร์ฟเมนูพิเศษสตาร์บัคส์-อาฟเตอร์ยู ทุกที่นั่ง ทุกเที่ยวบินตลอด 7 วัน

สร้างความแปลกใหม่นำบาริสต้าขึ้นเครื่องเสิร์ฟสตาร์บัคส์ในชั้นสมายล์ พลัส ครั้งแรกในไทย

ตอกย้ำสายการบินฟูลเซอร์วิสที่พร้อมสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบิน

กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน 2561 – สายการบินไทยสมายล์ฉลองก้าวสู่ปีที่ 7 ในวันที่ 7 เดือน 7 มอบรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยเมนูพิเศษสร้างสรรค์โดย 2 ผู้นำด้านกาแฟและขนมหวาน “สตาร์บัคส์-อาฟเตอร์ยู” พร้อมเสิร์ฟแก่ผู้โดยสารในทุกที่นั่ง ทุกเที่ยวบินตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม ศกนี้ ตอกย้ำสายการบินฟูลเซอร์วิสที่มุ่งมั่นนำเสนอและพัฒนาการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง พร้อมประกาศก้าวสู่ปีที่ 7 อย่างแข็งแกร่งด้วยแผนการพัฒนาการบริการที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยให้สมบูรณ์ขึ้น โดยไม่กระทบค่าใช้จ่าย และเตรียมเปิดเส้นทางบินเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 3 เส้นทางภายในปีนี้ ล่าสุดคว้ารางวัลจาก Trip Advisor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) สายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Best Regional Airline in Asia) ตลอดจนรางวัลสายการบินที่มีที่นั่งชั้นประหยัดยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Best Economy Class in Asia) เป็นปีแรก

นายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สายการบินไทยสมายล์ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บริการในหลากหลายมิติ เพื่อสอดรับกับความต้องการของนักเดินทางมาโดยตลอด โดยยังคงมีเป้าหมายของการเป็นสายการบินฟูลเซอร์วิสชั้นนำในภูมิภาค ที่มุ่งเน้นในมาตรฐานการให้บริการที่เยี่ยมยอดควบคู่ไปกับความคุ้มค่าของราคา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านักเดินทางระยะสั้น แต่ขณะเดียวกันยังคงให้ความสะดวกสบายสูงสุด สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการบริการที่เป็นเลิศ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 7 ของการให้บริการ ผู้โดยสารจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราที่ล้วนมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงบริการที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก รวมถึงการปรับโฉมนิตยสาร WE Smile บนเครื่อง โดยให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยทุกการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพิ่มเติมนั้น ไทยสมายล์จะคำนึงถึงความต้องการของผู้โดยสาร และมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้ได้ นอกจากนี้ ไทยสมายล์ยังมีแผนเปิดเส้นทางการบินใหม่ อาทิ กรุงเทพฯ-กวางโจว แทนเส้นทางเดิมคือ ภูเก็ต-กวางโจว และ กรุงเทพฯ-โกลกาตา ในอนาคตอันใกล้นี้

นางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ กล่าวว่า ไทยสมายล์กำลังก้าวสู่ปีที่ 7 อย่างแข็งแกร่งด้วยแผนการพัฒนาการบริการที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยให้สมบูรณ์ขึ้น โดยไม่กระทบค่าใช้จ่าย อาทิ ปรับเปลี่ยนวิธีการเสิร์ฟให้คล่องตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานการบริการไว้ หรือรูปแบบการเสิร์ฟไม่ได้วางถาดแบบเดิม แต่ปรับลูกเล่นของกล่องให้สามารถเสิร์ฟแทนถาดได้ มีการปรับ Packaging Smile Bag ใหม่ รวมทั้งได้มีการปรับโทนสีผ้าคลุมที่นั่งให้ดูพรีเมี่ยมขึ้น ด้วยการใช้สีเทาในชั้น Smile PLUS เป็นต้น อีกทั้งการพัฒนาและผลักดันผู้ให้บริการให้ทำตามข้อกำหนดให้ได้ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการสำรวจความพึงพอใจกันทุกเดือน แล้วนำมาระดมความเห็นเพื่อปรับแผนหรือแก้ไขอยู่แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็จำเป็นต้องออกไปตรวจสอบการทำงานพื้นที่ปฏิบัติงานจริงมากขึ้น และในอนาคตไทยสมายล์จะมีบทบาทในการให้บริการภาคพื้น (Ground Operating) มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมมาตรฐานการบริการตามกำหนดครอบคลุมวงแหวนการบริการทั้งหมด (Smile Service Rings) ได้จริง

ทั้งนี้ ในโอกาสที่ไทยสมายล์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ไทยสมายล์ยังเดินหน้าสร้างความประทับใจและเซอร์ไพรส์ไม่รู้จบด้วยบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยร่วมมือกับพันธมิตรอย่างอาฟเตอร์ยู สร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษ ได้แก่ Trio Chocolate Fudge Cake (ช็อคโกแลตเค้ก ผสมมาร์ชแมลโลว์ โรยหน้าด้วยครัมเบิลช็อคโกแลต) Strawberry Cheese Cake Verrine (ชีสเค้กสลับชั้นเลเยอร์กับซอสสตรอเบอร์รี่ โรยหน้าด้วยครัมเบิล) และ Mango Coconut Sago Pudding (สาคูอัญชันน้ำกะทิราดซอสมะม่วง) ทั้งสามเมนูนี้จะหมุนเวียนให้บริการคู่กับกาแฟ สตาร์บัคส์ เวีย อิตาเลียน โรสต์ (Starbucks VIA® Italian roast) นวัตกรรมกาแฟพร้อมชงจากสตาร์บัคส์ โดยจะให้บริการแก่ผู้โดยสารในชั้นประหยัด พรีเมี่ยม (Smile Plus) และชั้นประหยัด (Smile Class) ทุกที่นั่ง ทุกเที่ยวบิน ทั้งเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ ยังเซอร์ไพรส์ผู้โดยสารด้วย บาริสต้าจากสตาร์บัคส์ขึ้นเสิร์ฟกาแฟสด “ม่วนใจ๋ เบลนด์” และบริการสุดพิเศษ “Toast on Board” เมนูที่เป็นเอกลักษณ์จาก After Youให้แก่ผู้โดยสารในชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (Smile Plus) อีกด้วย

ปัจจุบัน สายการบินไทยสมายล์ให้บริการ 10 เส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และนราธิวาส นอกจากนี้ ไทยสมายล์ยังให้บริการเส้นทางข้ามภาคระหว่างเชียงใหม่และภูเก็ต พร้อม 18 เส้นทางบินต่างประเทศสู่ ย่างกุ้ง, เสียมราฐ, ปีนัง, ฉางซา, ฉงชิ่ง, เจิ้งโจว, คยา, พาราณสี, ชัยปุระ, ลัคเนา, มัณฑะเลย์, เวียงจันทน์, พนมเปญ, กัวลาลัมเปอร์, เกาสง, หลวงพระบาง, มุมไบ และเส้นทางภูเก็ต-กวางโจว โดยมีแผนที่จะเพิ่มความถี่ของเส้นทางบินภายในประเทศและเปิดตัวเส้นทางใหม่ระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต