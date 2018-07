‘เอ็น.ฟลายอิ้ง’ ปักหมุดใหม่-เจอแฟนไทย 9 ก.ย. นี้!

N.Fia ชาวไทย (N.Fia : ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับของ “เอ็น.ฟลายอิ้ง”) เตรียมแบต.แท่งไฟไว้ให้พร้อม เพราะห้าหนุ่มวงดนตรี หน้าตาดี เด่น ฝีมือโดดเด้งจากแดนกิมจิ “เอ็น.ฟลายอิ้ง” (N.Flying) ไม่ลืมคำมั่น เมื่อสัญญาว่าจะมาก็ต้องมาให้ ได้ พวกเขาฟิตซ้อมพร้อมเต็มที่ที่ จะจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบเป็นครั้ งแรกในประเทศไทย กับ “2018 เอ็น.ฟลายอิ้ง เฟิร์ส แฟน มีตติ้ง ‘โก เอ็น ฟลาย’ อิน แบงคอก” (2018 N.Flying 1st Fan meeting ‘Go N Fly’ IN BANGKOK) งานแฟนมีตติ้งที่ ผู้จัดเจ้าเดิม “อะชิ แอคทิเวชั่น” (A CHI ACTIVATION) ร่วมกับต้นสังกัดฝั่งเกาหลี “เอฟเอ็นซี เอนเตอร์เทนเม้นต์”(FNC ENTERTAINMENT) ชวนเหล่า N.Fia มากระชับพื้นที่ความฟิน ใกล้ชิดกับห้าหนุ่ม “เอ็น.ฟลายอิ้ง” อย่างเต็มอิ่ม ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 นี้ ณ อัลตร้า อารีน่า ชั้น 6 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี



“เอ็น.ฟลายอิ้ง” เพิ่งเสิร์ฟมินิอัลบั้มชุดล่าสุ ดที่มีชื่อว่า HOW ARE YOU? ไปสดๆ ร้อนๆ ซึ่งหนุ่มๆ ก็ได้ปรับลุคให้ดูเติบโตขึ้ นมากกว่าเดิมเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ของชายหนุ่มผู้ที่ยังจมอยู่กั บความรักครั้งเก่า ผ่านซิงเกิ้ล HOW R U TODAY ซึ่งนอกจากจะกลายเป็นเพลงฮิตติ ดหูแล้ว เหล่า N.Fia ก็ยังได้กรี๊ดให้กับความเท่สุ ดอัพเกรดของทั้งห้าหนุ่ม ไม่เพียงเท่านั้นหนุ่มๆ “เอ็น.ฟลายอิ้ง” ยังเนื้อหอมจนได้ลัดฟ้าไปเป็น Opening Act โชว์ฝีไม้ลายมือเปิดงาน LEE JONG HYUN Solo Concert in Japan –METROPOLIS – คอนเสิร์ตเดี่ยวของ อี จงฮยอน วง CNBLUE รุ่นพี่ร่วมค่าย ที่โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นด้วย



อย่าแปลกใจถ้าใครดูการแสดงของห้ าหนุ่ม อีซึงฮยอบ (Lee Seung Hyub) ตำแหน่ง หัวหน้าวง/ร้องนำ/แร็ปเปอร์/กี ต้าร์/เปียโน , ควอน กวังจิน (KwonKwang) Jin ตำแหน่ง เบส , ชา ฮุน (Cha Hun) ตำแหน่ง กีต้าร์ , คิม แจฮยอน (Kim Jae Hyun) ตำแหน่งกลอง และ ยู ฮเวซึง (Yoo Hwe Seung) ตำแหน่ง นักร้องเสียงหลัก แห่ง “เอ็น.ฟลายอิ้ง” แล้วจะหลงเลิฟจนเข้าด้อมแล้ วหาทางออกไม่ได้ (Fandom: กลุ่มแฟนคลับ) เพราะ N.Fia ทั่วโลกต่างลงมติตรงกันว่า “เอ็น.ฟลายอิ้ง” ทั้งหล่อเหลา ร้องก็ดี แร็ปก็ได้ เล่นดนตรีก็เก่ง มีความฮาเปี่ยมล้น แถมยังแฝงพลังการเอนเตอร์เทนไม่ เหมือนใคร มีแต่ข้อดีแบบนี้ใครรักแล้ วเลยรักเลยส่วนใครที่เพิ่งเริ่ มรู้จักไม่นานก็จะหลงเสน่ห์ ของพวกเขาอย่างไม่รู้ตัว!!



เมื่อ “เอ็น.ฟลายอิ้ง” (N.Flying) จะบินมาหา N.Fia ชาวไทย ถึงที่นี่ งานนี้เลยไม่อยากให้ทุกคนพลาด รักจริงต้องไม่ทิ้งกันนะ! รวมพลคนรักเด็กบินกันที่ “2018 เอ็น.ฟลายอิ้ง เฟิร์ส แฟน มีตติ้ง ‘โก เอ็น ฟลาย’ อิน แบงคอก” (2018 N.Flying 1st Fan meeting ‘Go N Fly’ IN BANGKOK) ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 นี้ เวลา 17.00 น. ณ อัลตร้า อารีน่า ชั้น 6 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี โดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรในวั นเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561เวลา 10.00 น.(ประเทศไทย) ทาง https://ticket.achi.co.th บัตรราคา 5,000 (VIP) /3,500 / 2,500 และ1,500 บาท พร้อมสิทธิพิเศษให้ N.Fia สุขล้น ทั้งไฮทัชทุกที่นั่งแบบไม่ต้ องลุ้น และยังได้วัดแต้มบุญไปกับสิทธิ์ พิเศษแบบจัดเต็มสุดๆ ไม่ว่าจะเป็น แฟนไซน์, ถ่ายภาพหมู่ และร่วมงานแถลงข่าวให้ได้สัมผั สความฟินก่อนใคร! อยากฟัง อยากฟิน อยากบินไปกับ “เอ็น.ฟลายอิ้ง” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติ มหรืออัพเดทข้อมูลได้ทาง https://ticket.achi.co.th, Facebook : ACHIACTIVATION, Twitter:@achiactivation, Instagram : ACHI_ACTIVATION , Line @ACHI_ACITIVATION