‘นิวอีสต์ ดับเบิลยู’ สร้างสถิติใหม่-ศิลปินเกาหลีเจ้าของคอนเสิร์ตอังกอร์ครั้งแรกในประเทศไทย

สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกมาให้แ ฟนคลับเกาหลีได้ฮือฮาต่อเนื่องจ ริงๆ สำหรับ บริษัท เฟโอห์ จำกัด (Feoh Co.,Ltd.) ผู้จัดคอนเสิร์ตโพรไฟล์ดีฝีมือแ น่นของเมืองไทย ล่าสุดแย้มพรายอีกหนึ่งโปรเจ็ กต์ใหม่ออกมาด้วยข้อความบอกใบ้ ว่า ปรากฏการณ์ “เดจาวู” (Dejavu) กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ เร็วๆ นี้!! ถอดรหัสได้ทันทีว่าหมายถึงหนุ่ม ๆ “นิวอีสต์ ดับเบิลยู” (NU’EST W) ศิลปินบอยแบนด์ K-POP สุดฮอตซึ่งเพิ่งคัมแบ็คผลงานอัล บั้มใหม่ และมีเพลงไตเติลแทรคสุดดีงามอย่ าง “เดจาวู” (Dejavu) ที่สามารถคว้าทริปเปิลคราวน์จาก Gaon Chart ประจำสัปดาห์ แถมครองอันดับหนึ่งยอดดาวน์โหลด สูงสุดในสัปดาห์นั้นอีกด้วย

และแน่นอนว่าในวาระนี้ผู้จัด เฟโอห์ จะจับมือสร้างปรากฏการณ์สำคัญอี กครั้งร่วมกับต้นสังกัด เพลดิส เอนเตอร์เทนเมนต์ (PLEDIS Entertainment) แห่งประเทศเกาหลีใต้ เตรียมนำสี่หนุ่มสุดหล่อมากความ สามารถขวัญใจเลิฟชาวไทยและทั่วโ ลก (L.O.Λ.E : ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ) วง “นิวอีสต์ ดับเบิลยู” (NU’EST W) ผู้เคยฝากความประทับใจขั้นสุดใน คอนเสิร์ต “นิวอีสต์ ดับเบิลยู คอนเสิร์ต <ดับเบิล ยู> อิน แบงคอก” (NU’EST W CONCERT <DOUBLE YOU> IN BANGKOK) ซึ่งกวาดคำชมไปโดยเอกฉันท์จากทั้ งแฟนคลับและสื่อมวลชนว่าเป็นสุด ยอดคอนเสิร์ตแห่งปี กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งใน คอนเสิร์ต “นิวอีสต์ ดับเบิลยู คอนเสิร์ต <ดับเบิล ยู> – อังกอร์ อิน แบงคอก” (NU’EST W CONCERT <DOUBLE YOU> – ENCORE IN BANGKOK)

โฟกัสรัวๆ ไปที่คำว่า “อังกอร์” (ENCORE) ในชื่อคอนเสิร์ตแล้วบอกเลยว่า นี่เราก้าวล้ำไปอีกขั้นกันแล้ว เพราะเรื่องแบบนี้ยังไม่เคยเกิด ขึ้นในบ้านเราที่ศิลปิ นไอดอลเคป็อปจะมาเปิดแสดงคอนเสิ ร์ตอังกอร์ ซึ่งปกติจะจัดกันในประเทศเกาหลี เท่านั้น นี่จึงเป็นครั้งแรกสำหรับคอนเสิ ร์ตอังกอร์นอกประเทศของศิลปินเก าหลี และครั้งแรกในประเทศไทย เรียกว่าถ้าไม่เจ๋งจริง คงจะทำแบบนี้ไม่ได้แน่

กลับมาหนนี้สี่หนุ่ม เจอาร์ (JR), อารอน (ARON), แบคโฮ (BAEKHO) และ เร็น (REN) แห่งวง “นิวอีสต์ ดับเบิลยู” (NU’EST W) จะเตรียมความพิเศษอะไรไว้ให้แฟน คลับชาวไทยบ้าง ต้องติดตามอย่าให้คลาดสายตา เรียนเชิญเหล่าแฟนคลับรวมตัวให้ พร้อมหน้า ณ ช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้จัดใ จดีเจ้าเดิม https://www.facebook.com/FeohT hai และ Twitter @FeohThai