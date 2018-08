‘ทไวซ์’ ส่ง Dance The Night Away ฮิตสนั่นวงการ-ก่อนมาไทยชวนแฟนๆ เต้นใน ‘ทไวซ์แลนด์ โซน ทู’ 18 ส.ค. นี้

เข้าสู่เดือนสิงหาคมเป็นที่เรีย บร้อย ก็หมายความว่า อีกไม่ช้าไม่นาน นี้แล้วที่ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) นำทีมโดยบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ ร่วมกับค่ายยักษ์ใหญ่แดนกิมจิ เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) จะนำพา 9 สาวเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตวง “ทไวซ์” (TWICE) เจ้าของสถิติเลิศๆ ต่อเนื่องทุกซิงเกิล ทุกชาร์ตเพลงฮิต บินลัดฟ้ามาพบกับแฟนคลับชาวไทยเ ป็นครั้งที่ 2 ในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ “ทไวซ์ เซกันด์ ทัวร์ ‘ทไวซ์แลนด์ โซน ทู : แฟนตาซี พาร์ค’ อิน แบงคอก” (TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park’ IN BANGKOK) ตามนัดหมายในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 นี้ เวลา 17:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ผลงานคัมแบ็คคราวล่าสุดเห็นลุคส ดใสสไตล์ซัมเมอร์ แต่พวกเธอนั้นร้อนแรงยิ่งกว่า เพราะเพียงแค่ปล่อยเพลง ‘Dance The Night Away’ จากอัลบั้มพิเศษชุดที่ 2 ‘TWICE THE 2ND SPECIAL ALBUM : Summer Nights’ ออกมา ก็ทำเอาชาร์ตเพลงร้อนฉ่า เพราะเพลงนี้พุ่งทะยานขึ้นครองแ ชมป์บนชาร์ตเพลงของเกาหลี อย่าง Bugs, Soribada, Melon, Genie และ Mnet ฟากมิวสิควิดีโอเพลง ‘Dance The Night Away’ ทั้งเก้าสาวก็เติมความสดชื่นให้ กับ วันซ์ (ONCE ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับของทไวซ์) ด้วยการออกสเต็ปแดนซ์บนหาดทรายที่ ทำเอาหลายคนเห็นแล้วอยากทะลุ จอขอไปติดเกาะเต้นเป็นเพื่อน ถึงขั้นทำเอายอดวิวมิวสิควิดีโอ เพลง ‘Dance The Night Away’ บนเว็บไซต์ YouTube มีผู้ชมสูงถึง 4 ล้านวิวภายใน 6 ชั่วโมงแรก! แถมยังแรงดีไม่มีตก เพราะปัจจุบันโกยไปมากกว่า 74 ล้านวิวกันแล้ว

แน่นอนว่าพบกันที่เมืองไทยหนนี้ เก้าสาวสุดสวยสดใส “ทไวซ์” (TWICE) อย่าง นายอน (Nayeon), จองยอน (Jungyeon), จีฮโย (Jihyo), ดาฮยอน (Dahyun), แชยอง (Chaeyoung), โมโมะ (Momo), ซานะ (Sana), มินะ (Mina) และ จื่อวี (Tzuyu) จะไม่ยอมพลาด นำซิงเกิลล่าสุด “Dance The Night Away”มาโชว์ลีลาสดๆ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ให้ทุกคนได้ร่วมร้องท่อนฮุคติดหู “Let’s dance the night away!” โดยพร้อมเพรียงกัน! สมทบด้วยผลงานเพลงฮิตมากมายที่ก ารันตีว่าทุกคนจะช่วยร้องและเต้ นตามได้แบบเป๊ะๆ ในคอนเสิร์ต “ทไวซ์ เซกันด์ ทัวร์ ‘ทไวซ์แลนด์ โซน ทู : แฟนตาซี พาร์ค’ อิน แบงคอก” (TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park’ IN BANGKOK) วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 นี้ แฟนๆ อย่าไปผิดเวลา เพราะงานนี้สาวๆ จะเริ่มแสดงตั้งแต่ 17:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

เห็นฟอร์มแสดงสดของสาวๆ จากเวทีคัมแบ็คทุกรายการที่เกาห ลี บวกกับโปรดักชั่นสุดตระการตาที่ ผู้จัด โฟร์วันวันฯ เตรียมการไว้แล้ว รับรองเลยว่าแฟนๆ ชาวไทยไม่มีผิดหวัง ซื้อบัตรคุ้มแน่นอน!! โอกาสพอมีสำหรับผู้ที่ยังมือเปล่ า รีบจองบัตรคอนเสิร์ต “ทไวซ์ เซกันด์ ทัวร์ ‘ทไวซ์แลนด์ โซน ทู : แฟนตาซี พาร์ค’ อิน แบงคอก” (TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park’ IN BANGKOK) กันโดยด่วน ณ จุดจำหน่าย “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” ทุกสาขา หรือจองผ่านระบบออนไลน์ทาง http://www.thaiticketmajor.com /concert/twice-2nd-tour-2018-t h.html บัตรราคา 2,000 / 3,000 / 3,500 / 4,500 / 5,000 และ 5,800 บาท (บางราคาจำหน่ายหมดแล้ว) ** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทา งเว็บไซต์หลัก www.411ent.com ออฟฟิเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง IG @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_cha lermchai