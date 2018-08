อีซูซุโชว์นวัตกรรม“บลูเพาเวอร์” รวมทัพยนตรกรรมที่ดีที่สุด ในงาน BIG Motor Sale 2018

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดทัพ “อีซูซุ บลูเพาเวอร์” นำโดย “อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ไลฟ์สไตล์ปิกอัพเพื่อการขับขี่แบบเรซซิ่งพันธุ์แท้ ร่วมด้วยรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ “ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์” และ “รุ่นพิเศษ! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ THE ICONIC” โฉบเฉี่ยว หรูหรา งดงามทุกรายละเอียด และอีซูซุดีแมคซ์…ปิกอัพดีสุดสุด ทั้ง “อีซูซุดีแมคซ์ V-Cross MAX 4×4” สปอร์ตออฟโรดพันธุ์แท้ แกร่งทุกองศา และ “อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ในงาน Big Motor Sale 2018 มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม ศกนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

กลุ่มตรีเพชร โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “อีซูซุยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในงาน Big Motor Sale 2018 มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้อีซูซุยังคงตอกย้ำความสำเร็จของปรากฏการณ์ “อีซูซุบลูเพาเวอร์” ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

อีซูซุจึงได้นำรถในตระกูล “บลูเพาเวอร์” ทุกรุ่น ทุกเครื่องยนต์ ทั้งรถปิกอัพ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ที่สุดแห่งนวัตกรรมเครื่องยนต์ดีเซลระดับโลกที่ดีรอบด้าน ทั้งประหยัดดี! แรงดี! ทนทานดี! ศูนย์บริการดี! และราคาขายต่อดี! มาร่วมจัดเต็มในงาน

ซึ่งในปีนี้อีซูซุได้นำเสนอบูธที่เน้นการดีไซน์ที่ทันสมัย โฉบเฉี่ยว ในโทนดำ-แดง สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ตเรซซิ่ง และตอกย้ำความแรงอย่างต่อเนื่องของ “อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ซึ่งได้รับรางวัล Big Best Car of The Year 2017-2018 จากการตัดสินของคณะกรรมการกองบรรณาธิการนิตยสารในเครือยานยนต์ สแควร์ กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ในโลกยานยนต์มานานเกือบ 40 ปี

โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ Isuzu D-Max X-Series Hi-Lander 1.9 Ddi Blue Power A/T 4 Door รางวัลดีเด่นยอดเยี่ยม ปิกอัพต่ำกว่า 2.4 สุดประหยัด รถปิกอัพเครื่องยนต์ดีเซลต่ำกว่า 2.4 ลิตร เกียร์อัตโนมัติสุดประหยัด 18.64 กม./ลิตร ซึ่งอีซูซุได้นำมาโชว์ให้ทุกท่านสัมผัส และจับจองอย่างใกล้ชิดในงานนี้อีกด้วย”

สำหรับรถที่นำมาจัดแสดงในงาน Big Motor Sale 2018 มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ ประกอบด้วย “อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” รุ่น SPEED Cab 4 ไลฟ์สไตล์ปิกอัพตอบสนองแนวคิด “The X-Spirit Outburst”แรงสุดขีด…เต็มสปีดพันธุ์เอ็กซ์ ที่ปรับโฉมครั้งใหม่เพื่อคนสายพันธุ์สปอร์ต แรงเต็มอารมณ์เรซซิ่งด้วยดีไซน์สปอร์ต และชุดแต่งดีไซน์ใหม่ ที่มาพร้อมกระจังหน้า ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันและสติกเกอร์คาดหน้า-หลัง พร้อมสัญลักษณ์ดีไซน์ “X” สะกดทุกสายตาด้วยเส้น Red Line ดีไซน์ต่อเนื่องรับกับไฟหน้า และเส้นสปีดสีแดงยาวรอบคัน เท่ทุกมุมมองพร้อมสัญลักษณ์ “ISUZU” สีแดง และล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่สุดสีเทาดำ ขนาด 16 นิ้ว ผสานความร้อนแรงด้วยภายในห้องโดยสารด้วยชุดตกแต่งสีดำ Piano Black Style และผิวสัมผัสใหม่ Soft Touch เดินด้ายสีแดงสุดสปอร์ต ลงตัวกับชุดแต่งสีแดงที่แผงข้างประตู และคอนโซลหน้า พร้อมสัญลักษณ์ “X-Series” ใหม่! เบาะนั่งสีดำแดง ดีไซน์สปอร์ต ลวดลาย Honeycomb พร้อมสัญลักษณ์ “X” ที่เบาะคู่หน้า เท่เต็มอารมณ์ เพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณเรซซิ่งให้แรงถึงขีดสุด สู่อีกระดับของขุมพลังสปอร์ตที่ไร้ขีดจำกัด

รุ่น Hi-Lander 2 ประตู สปอร์ตเหนือระดับ ด้วยสไตล์ที่เร้าใจผสานความหรูหรา อย่างลงตัว ภายนอกโดดเด่นด้วยชุดแต่งดีไซน์ใหม่ ด้วยกระจังหน้าสุดสปอร์ต ออกแบบลงตัวรับกับสเกิร์ตดีไซน์เท่ สะกดทุกสายตาด้วยกันชนหน้าสีเทาดำ Front Bumper Garnish ที่ตัดรับกับเส้น Red Line สีแดงสุดสปอร์ต ดีไซน์ยาวต่อเนื่องรับกับไฟหน้าอย่างลงตัว มาพร้อมกับสติกเกอร์ดีไซน์เท่คาดหน้า-หลัง ใหม่! ชุดไฟตัดหมอก สีเดียวกับตัวรถ พร้อมกรอบสีเทาดำ สปอร์ตบาร์ดีไซน์ใหม่! ด้วย สีทูโทน ตอกย้ำความเป็นสปอร์ตพรีเมี่ยมด้วย ใหม่! เบาะนั่งกึ่งหนังแท้ดีไซน์หรู แบบ Double Layer เดินด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ “X-Series” ที่เบาะคู่หน้า ห้องโดยสารดีไซน์ใหม่! ด้วยชุดตกแต่งสีดำ Piano Black Style และผิวสัมผัสใหม่ Soft Touch เดินด้ายสีแดงสุดสปอร์ต ลงตัวกับชุดโครเมี่ยมประดับช่องแอร์ และที่เปิดประตูด้านในพร้อมสัญลักษณ์ “X-Series” ที่คอนโซลหน้า และสัญลักษณ์ “X” สีเงินที่แผงประตูข้าง

“ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์” ภายใต้นิยาม Signature of Privilege เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ ที่มาพร้อมกับชุดเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมช่วงล่างที่นุ่มนวลที่ให้การตอบสนองการขับขี่ที่ดี ประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในรถระดับเดียวกันรวมถึงเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่ให้ผู้ใช้รถได้สูงสุดในทุกด้าน และ “รุ่นพิเศษ! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ THE ICONIC” รถยนต์นั่งอเนกประสงค์สุดหรูรุ่นล่าสุด ที่มาเพิ่มทางเลือก และต่อยอดความแรงของ “อีซูซุมิว-เอ็กซ์” โดยเพิ่มเติมความโฉบเฉี่ยว หรูหรา งดงามทุกรายละเอียด ภายใต้นิยาม Signature of Privilege เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์…แบบฉบับ THE ICONIC

ภายนอกสปอร์ตเท่รอบคันกับชุดแต่ง ICONIC STYLE กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ แบบ Sport 3D ไฟหน้าดีไซน์ใหม่ แบบ Bi-LED ปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ พร้อมไฟ Daylight อยู่ในโคมเดียวกัน พร้อมเส้นนำแสง LED Guiding Light โฉบเฉี่ยวทันสมัยแบบรถยนต์นั่งระดับหรู กันชนหน้า – หลังดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ แบบ Sharp Horizon ห้องโดยสารโทนเข้ม LAVA BLACK ขับเน้นอารมณ์สปอร์ต ระบบความบันเทิงพร้อม Built-in Navigator และ Digital TV Tuner และ ล้ออัลลอย 18” ICONIC CROSS ทำให้เป็นยนตรกรรมไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้รถที่มีสไตล์อันโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ โดยมีให้เลือก 2 สี ได้แก่ ขาวมุกเอเวอร์เรสต์ (Everest Pearl White) และดำออสเตรเลียนโคล (Australian Coal Black)

“อีซูซุดีแมคซ์ V-Cross MAX 4×4” สปอร์ตออฟโรดที่พร้อมตอบรับทุกความท้าทาย กับยอดแห่งสมรรถนะ ขีดสุดแห่งความดุดัน แกร่งทุกองศา ทรงพลังจากภายนอก จรดภายใน สไตล์ออฟโรดพันธุ์แท้ ดีไซน์ภายนอกใหม่! พร้อมชุดแต่ง MAX 4×4 ด้วยโทนสีเทาดำ รอบคัน ผสานความแกร่งและสปอร์ตเป็นหนึ่งเดียว กระจังหน้าใหม่พร้อม Engine Hood Garnish บันไดข้างดีไซน์ใหม่ พร้อมล้ออัลลอย ทูโทนดีไซน์ใหม่ ขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์ภายในหรูหรายิ่งขึ้น ให้ความสมบูรณ์แบบในทุกมิติของห้องโดยสารบรรยากาศใหม่! ด้วยเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ สไตล์ทูโทนสีน้ำตาล-ดำ เดินด้ายสีส้มรอบตัวเบาะ พร้อมสัญลักษณ์ V-Cross เติมเต็มผิวสัมผัสใหม่ Soft Touch บริเวณที่พักแขนข้างประตู ฝาปิดคอนโซลกลาง คิ้วคอนโซลเหนือหน้าปัด และกล่องเก็บของ พร้อมสัญลักษณ์ V-Cross ที่คอนโซลหน้า ขอบข้างประตูลายใหม่ Bronze Metallic Hairline และชุดโครเมี่ยมประดับช่องแอร์ มีให้เลือกทั้งเกียร์ออโตเมติก 6 สปีด ถ่ายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลราบรื่น พร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำ และตอบสนองได้รวดเร็ว พร้อม โอเวอร์ไดร์ฟ 2 ตำแหน่ง ที่เกียร์ 5 และ 6 หรือ เกียร์ธรรมดา 5 สปีด ถ่ายทอดพลังสูงสุดให้อัตรา ทดเกียร์ต่อเนื่องส่งพลังได้เต็ม ประสิทธิภาพทนทานเหนือชั้นสำหรับการใช้งาน ที่หลากหลาย พร้อม Terrain Command ระบบปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้า สวิตช์ปรับระบบการขับเคลื่อนระหว่าง 2 ล้อ และ 4 ล้อ ได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดรถ ทำงานรวดเร็ว และแม่นยำ เรียกพลังออฟโรดเพื่อลุยฝ่าทุกอุปสรรคได้ง่ายสะดวกสบายตามแบบฉบับออฟโรดตัวจริง

“อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” รุ่น Hi-Lander ทั้ง 4 ประตู และ 2 ประตู ขีดสุดแห่งความโดดเด่น ทรงพลังทุกมิติ ตอบรับไลฟ์สไสตล์ชีวิตเมืองด้วยดีไซน์แห่งอนาคต ให้ความโดดเด่น เร้าใจ อารมณ์สปอร์ต ทุกเส้นสายรอบคันดีไซน์ให้ความรู้สึกทรงพลัง กระจังหน้าโครเมี่ยมดีไซน์ใหม่! และ Multifunctional Daylight แบบ Built-in พร้อมกรอบไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่ เติมความสปอร์ต หรูหรา ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น พร้อมล้ออัลลอย 18 นิ้ว เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง ตอบสไตล์ชีวิตเมืองยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นภายในสุดล้ำ เพิ่มความสะดวกสบายขั้นสุด พร้อมห้องโดยสารที่กว้างขวาง หรูหรามีระดับด้วย ใหม่! เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีน้ำตาล เติมเต็มผิวสัมผัสใหม่ Soft Touch บริเวณที่พักแขนข้างประตู และชุดแต่ง Piano Black Style ลงตัวทุกรูปแบบการใช้ชีวิต

“อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” รุ่น สเปซแค็บ พุ่งทะยานสู่ขีดสุดของความสมบูรณ์แบบ ผสานเทคโนโลยีและความโดดเด่นเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ให้สมรรถนะเหนือชั้น แรง และประหยัดน้ำมัน พร้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปิกอัพคู่ใจ ขีดสุดของชีวิตยุคใหม่ มีสไตล์ ดีไซน์ภายในกว้างขวาง ตอบรับทั้งชีวิตทำงาน และชีวิตส่วนตัว

ร่วมสัมผัสยนตรกรรม “อีซูซุบลูเพาเวอร์” พร้อมด้วย “อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ปิกอัพที่ใคร ๆ ก็มั่นใจว่าดีสุดสุด และดีรอบด้าน ทั้ง ประหยัดดี! แรงดี! ทนทานดี! ศูนย์บริการดี! และราคาขายต่อดี! ได้ในงาน BIG Motor Sale 2018 มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม ศกนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา