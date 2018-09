บัตรคอนเสิร์ต “คอนทินิวทัวร์” และ “เอฟรี่แวร์ทัวร์” จ่อ SOLD OUT!-โฟร์วันวันฯ เตือนรีบจองก่อนอดดูทั้ง “ไอคอน” และ “วินเนอร์”

บอกเลยว่าปังสุด ณ จุดนี้ กับโปรเจ็กต์คอนเสิร์ตคู่สุดพีค “ไอคอน 2018 คอนทินิว ทัวร์ อิน แบงคอก” (iKON 2018 CONTINUE TOUR IN BANGKOK) และ “วินเนอร์ 2018 เอฟรี่แวร์ ทัวร์ อิน แบงคอก” (WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR IN BANGKOK) ผลงานระดับมาสเตอร์พีซ ที่จะทำให้ทุกพื้นที่เต็มไปด้วย ความสุขอย่างต่อเนื่องสมชื่อคอน เสิร์ต จากการร่วมงานของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับชาติ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) ของบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ จับมือกับต้นสังกัดของ 2 ศิลปินตัวท็อป “ไอคอน” (iKON)และ “วินเนอร์” (WINNER) อย่าง วายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (YG Entertainment) และร่วมผนึกกำลังด้วยบริษัทด้าน ธุรกิจบันเทิงยักษ์ใหญ่ระดับโลก ไลฟ์ เนชั่น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Live Nation Entertainment) งานนี้แม้จะเปิดระบบให้จองบัตรกั นล่วงหน้าก่อนกำหนดการแสดงถึ งเกือบ 2 เดือนเต็ม แต่กระแสการตอบรับนั้นร้อนแรงจน บัตรของทั้ง 2 คอนเสิร์ตเหลือเพียงพื้นที่โซนยื นอีกเพียงน้อยนิดเท่านั้น

ถึงแม้ว่าบัตรคอนเสิร์ตจะขายดีเ ป็นเทน้ำเทท่า ทั้งสองกลุ่มศิลปินเจ้าของกระแส สุดพีค “ไอคอน” (iKON) และ “วินเนอร์” (WINNER) ก็ช่างน่ารัก เพราะไม่ลืมส่งคลิปวิดีโอนำร่อง มาอ้อนขอเจอแฟนๆ ชาวไทยอยู่ดี เริ่มจากเจ็ดหนุ่ม “ไอคอน” (iKON) ซึ่งเพิ่งเรียกเสียงกรี๊ ดดังสนั่นสนามกีฬา Gelora Bung Karno กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในพิธีปิดมหกรรมกีฬาแห่งทวีปเอเ ชีย เอเชียนเกมส์ 2018 นั่นเอง

ฟากสี่หนุ่ม “วินเนอร์” (WINNER) ที่แฟนๆ รอคอยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ ครั้งแรกของพวกเขาในเมืองไทย ก็ตื่นเต้นดีใจไม่น้อยเลย ฝากข้อความผ่านคลิปวีดีโอมาเช่นเดียวกัน โดยมีข้อความว่า “สวัสดีครับ พวกเรา WINNER ครับ(ภาษาไทย)… หลังจากที่รอคอยกันมานาน ในที่สุดพวกเราได้มีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของตัวเองที่ประเทศไทยแล้ว WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR IN BANGKOK เพราะครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพวกเรา พวกเราตื่นเต้นมากๆ ครับ พวกเราเคยมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย แต่ในที่สุดครั้งนี้พวกเราจะไปพบกับ Thai INNER CIRCLE ในคอนเสิร์ตเดี่ยวของพวกเรา คิดว่าน่าจะสนุกมากๆ เลยครับ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคมนี้ ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี มาเจอกับ WINNER นะครับ… มาหากันนะครับ(ภาษาไทย)”

ย้ำปิดท้ายอีกครั้งว่า บัตรของทั้ง 2 คอนเสิร์ตเหลืออีกเพียงน้อยนิดเ ท่านั้น! รีบไปจับจองให้ทัน..ก่อนจะพลาดดู เพอร์ฟอร์แมนซ์เลิศๆ ของ 2 ไอดอลพีคๆ ในโปรดักชั่นเทพๆ สไตล์วายจี ที่จุดจำหน่าย “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” ทุกสาขา หรือจองทางออนไลน์ได้ที่ www.thaiticketmajor.com