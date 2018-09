องค์กรร้านอาหารไทยขึ้นแท่น “ที่สุดแห่งสุดยอดนายจ้างดีเด่นของไทย”

“ฟู้ดแพชชั่น” หรือที่รู้จักในนามผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารปิ้งย่าง “บาร์บีคิวพลาซ่า” โชว์ฟอร์มสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับแบรนด์ร้านอาหารของไทย ​คว้ารางวัลที่สุดแห่งสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2561 จากการประกาศผลรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี รางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเปรียบเหมือนออสการ์แห่งวงการเอชอาร์ จัดโดยเอออน ฮิววิท ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นครั้งแรกที่แบรนด์ร้านอาหารของคนไทยสามารถยกระดับการบริหารงานองค์กรขึ้นเทียบชั้นกับแบรนด์ต่างชาติได้อย่างสมศักดิ์ศรี

นางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ว่า เกิดจากพลังของการเชื่อใจ (Trust) ที่องค์กรมอบให้แก่พนักงานทุกคน และเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นซีอีโอในแบบฉบับของตัวเองได้

“สิ่งที่เราคิดมาตลอดทั้งปี คือ พนักงานของเรามีความสุขหรือยัง และเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้เพื่อให้พนักงานมีความสุข สุดท้ายรางวัลนี้เหมือนเป็นคำตอบของคำถามทั้งหมด ทำให้เราตระหนักว่านี่คือผลลัพธ์จากการค่อยๆ บ่มเพาะความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้แข็งแกร่งด้วยการสร้าง Trust ซึ่งอาจจะเป็นเพียงสายใยบางๆ ที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่มีอานุภาพหลอมรวมพนักงานทุกระดับในองค์กรของเราไว้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมที่ก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต ข้ามผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน”

นางชาตยายังย้ำด้วยว่า รางวัลนี้ไม่ใช่รางวัลสำหรับองค์กร แต่เป็นรางวัลของพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันให้องค์กรเรามาถึงวันนี้ ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ร้านอาหารไทยที่มีศักยภาพเทียบชั้นองค์กรต่างชาติได้

“สำหรับเราแล้ว รางวัลนี้ไม่ใช่ ‘รางวัลนายจ้างดีเด่น’ แต่เป็น ‘รางวัลพนักงานดีเด่น’ ความสำเร็จในวันนี้คือ สิ่งที่ย้ำเตือนให้เรายิ่งต้องพยายามต่อไปในทุกวันที่จะรักษาความผูกพันที่พนักงานมีให้กับองค์กร (Engagement) ไว้ให้ยืนยาว”

ด้านนายชาย คำปาเครือ ผู้จัดการเขตการขายที่ 8 ของบาร์บีคิวพลาซ่า ตัวแทนพนักงานที่ทำงานที่บาร์บีคิวพลาซ่ามากว่า 30 ปี และยังเป็นผู้ถือโล่รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นบนเวทีอันทรงเกียรติ เผยว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่สุดที่องค์กรได้รับรางวัลนี้

“สิ่งที่ทำให้ผมผูกพันและคิดจะฝากชีวิตไว้กับองค์กรนี้ เพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ให้อาชีพ แต่ผู้บริหารยังให้ความเป็นกันเอง ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว สำหรับผมรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราจริงๆ โดยเฉพาะวินาทีที่ผู้บริหารให้ผมถือโล่รางวัล ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวแทนพนักงานทุกคน และรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลของพวกเราทุกคนจริงๆ”

สำหรับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น เป็นรางวัลที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาถึง 15 ปี โดยในปีนี้มี 12 องค์กรชั้นนำ จากกว่า 100 องค์กร ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา โดย ฟู้ดแพชชั่นได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 (Best Employer Thailand 2017) และได้รับรางวัลที่สุดของสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 (Best of the Best Employers 2018) เป็นปีที่สอง