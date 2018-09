BERLINER PHILHARMONIKER in Bangkok

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทยที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ดนตรีคลาสสิกที่ดีที่สุดจากวง Berliner Philharmoniker ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 19.30 น. ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall)

ด้วยความสำเร็จจากการตอบรับอย่างล้นหลามของแฟนเพลงชาวไทยกับคอนเสิร์ตของวง London Symphony Orchestra เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์การแสดงดนตรีระดับโลกมาให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัส กับการมาแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของวง Berliner Philharmoniker ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวงออร์เคสตราแถวหน้าที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลก พร้อมด้วย Gustavo Dudamel วาทยกรชั้นนำมากความสามารถ ที่มีพรสวรรค์โดดเด่น เป็นที่กล่าวขาน และถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้

วง Berliner Philharmoniker เป็นหนึ่งในวงออร์เคสตราชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวงที่มีโทนเสียง และสีสันของดนตรีที่สวยงาม เป็นวงที่มีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการแสดงของวงที่ดีมาโดยตลอด ในการมาแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของวง Berliner Philharmoniker ครั้งนี้ พวกเขาจะนำผลงานบทประพันธ์ชิ้นเอก Symphony no. 5 ของ Gustav Mahler เป็นบทประพันธ์ที่มีผู้รักและชื่นชอบมากที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก ซึ่ง Herbert von Karajan วาทยกรชั้นนำของโลก ที่เคยได้ทำการแสดงร่วมกับ Berliner Philharmoniker มาอย่างยาวนาน เคยกล่าวถึงผลงานชิ้นนี้เอาไว้ว่า “คุณจะลืมไปเลยว่าเวลาเดินผ่านไป การแสดงที่ยอดเยี่ยมของ Symphony no. 5 นั้น มันคือการเดินทางของประสบการณ์ และความยอดเยี่ยมของตอนจบในท่อนสุดท้าย มันแทบจะทำให้คุณหยุดหายใจ”

ในวัยเพียง 37 ปี Gustavo Dudamel ชาวเวเนซุเอลา เป็นหนึ่งในวาทยกรชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักและกล่าวขานมากที่สุดในโลก เขาได้รับเกียรติให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของวง LA Philharmonic และถูกเชิญไปเป็นวาทยกรรับเชิญในคอนเสิร์ตสำคัญต่างๆ ในระดับนานาชาติมากมาย

Gustavo Dudamel ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความเชื่ออันลึกซึ้งของเขาในพลังทางดนตรี ที่ช่วยหล่อหลอมผู้คนเข้าด้วยกัน และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน คอนเสิร์ตในครั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับ Symphony ของ Mahler เขายังได้เลือกบทเพลง Divertimento ของ Leonard Bernstein มาร่วมทำการแสดงอีกด้วย

คอนเสิร์ต: 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 / 19.30 น. / หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร Prince Mahidol Hall

วาทยกร: Gustavo Dudamel

โปรแกรม:

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra

Gustav Mahler: Symphony No. 5

ราคาบัตร:

20,000 / 15,000 / 10,000 / 8,000 / 6,000 / 4,000 / 3,000 บาท

โปรโมชั่น:

Early Bird – ลด 20% หมดเขตวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

Music Lover Card / บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล / นักเรียน นักศึกษา – ลด 15%

รับส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อซื้อบัตรหมู่คณะ 4 ใบขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. +66(0)2-800-2525 ต่อ 3108

อีเมล musicmupr@gmail.com

www.music.mahidol.ac.th

Berliner Philharmoniker

วง Berliner Philharmoniker ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1882 ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวงดนตรี

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

Hans von Bülow, Arthur Nikisch และ Wilhelm Furtwängler เป็นวาทยกรตัวนำหลักที่ได้จารึกผลงานอันโดดเด่นไว้ในช่วงทศวรรษแรกของวง Berliner Philharmoniker ในปี 1955 Herbert von Karajan ได้มาเป็นผู้อำนวยการของวง และได้ทำงานร่วมกับนักดนตรีในปีต่อ ๆ มา เพื่อพัฒนาโทนเสียง และสไตล์การแสดงที่มีเอกลักษณ์ ที่ทำให้ วง Berliner Philharmoniker นั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

Claudio Abbado หัวหน้าวาทยกรในช่วงปี 1989 ถึง 2002 ได้ออกแบบรายการแสดงแนวใหม่ โดยเน้นการนำเสนอผลงานร่วมสมัยให้มากขึ้น และเพิ่มรายการแสดงดนตรีแบบแชมเบอร์ และโอเปร่าเข้าไปในรายการแสดงคอนเสิร์ตของพวกเขา หลังจากนั้น Sir Simon Rattle ได้เข้ามาเป็นผู้อำนวยการวง ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2002 จนสิ้นฤดูกาลปี 2017/2018 ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง รายการแสดงที่ส่งเสริมด้านการศึกษาก็ได้ริเริ่มขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการแสดงของวง Berliner Philharmoniker จะเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ชมเยาวชน

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2007 วง Berliner Philharmoniker และ Sir Simon Rattle ผู้อำนวยการวง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันถวไมตรีขององค์กร UNICEF ซึ่งถือว่าเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่วงแรกที่ได้เป็นตัวแทนขององค์กรนานาชาติเพื่อเด็ก ซึ่งมูลนิธิ Berliner Philharmoniker Foundation นั้นได้รับการอุปถัมภ์จาก Deutsche Bank ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

www.berliner-philharmoniker.de

Gustavo Dudamel

ด้วยแรงขับเคลื่อน และความเชื่อมั่นในพลังของดนตรี ในการรักษาเยียวยา รวมผู้คนเข้าด้วยกัน และสร้างแรงบันดาลใจ นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ Gustavo Dudamel คือหนึ่งในวาทยกรชั้นนำที่โดดเด่นมากที่สุดในยุคนี้ ความสำเร็จทางดนตรีที่โดดเด่นของ Dudamel มีอยู่ในเห็นตั้งแต่หอแสดงดนตรีระดับโลก ไปจนถึงห้องเรียน ทีวี โรงภาพยนตร์ รวมถึงการสนับสนุนของเขาให้เยาวชนทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าถึงศิลปะ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาในการใช้พลังของเสียงดนตรีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน

Gustavo Dudamel เป็นหนึ่งในวาทยกรชั้นนำที่ได้รับการยกยองมากที่สุดในยุคของเขา เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางถึงการสนับสนุนของเขาเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านของศิลปะในอเมริกา ในปี 2018 เขาได้รับเหรียญรางวัล Paez Medieval of Art and the Pablo Neruda Order of Artistic and Cultural Merit และ รางวัล American Society Cultural Achievement Award ในปี 2016, และรางวัล Leonard Bernstein Lifetime Achievement ของปี 2014 ในด้านการส่งเสริมด้านดนตรีเพื่อสังคมจาก Longy School of Music ในปี 2013 เขาได้รับการยกย่องจาก Musical America ให้เป็นนักดนตรียอดเยี่ยมแห่งปี ซึ่งเป็นหนึ่งในการได้รับเกียรติสูงสุดในวงการเพลงคลาสสิก และเขายังได้รับเลือกให้อยู่ในหอเกียรติยของ Gramophone Hall of Fame ในเดือนตุลาคมปี 2011 เขาได้รับเลือกให้เป็นศิลปินยอดเยี่ยมแห่งปีโดย Gramophone และในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ก็ได้รับเกียรติให้มีชื่อในหอเกียรติยศของ Royal Swedish Academy of Music ในความโดดเด่นด้านศิลปะดนตรี “eminent merits in the musical art”

Gustavo Dudamel เกิดในปี 1981 ในเมือง Barquisimeto ประเทศเวเนซุเอลา ในวัยเด็กเขาเริ่มเรียนไวโอลินกับ José Luis Jiménez และ Francisco Díaz ที่ Jacinto Lara Conservatory

เขาศึกษาต่อด้านไวโอลินกับ Rubén Cova และ José Francisco del Castillo ที่สถาบัน Latin American Academy of Violin

การศึกษาด้านการควบคุมวงของเขา เริ่มขึ้นเมื่อปี 1993 เมื่อเขาได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ช่วยวาทยกรของวง Amadeus Chamber Orchestra ต่อมาในปี 1996 เขาได้ศึกษาเพิ่มเติมกับ Rodolfo Saglimbeni และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของวง Amadeus Chamber Orchestra และในปี 1999 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวง Simón Bolívar Youth Orchestra และเริ่มต้นศึกษากับ Dr. Abreu ผู้ก่อตั้งวง

Dudamel ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติด้วยการชนะการประกวด Bamberger Symphoniker Gustav Mahler ในปี 2004 จากนั้นเขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของวง Gothenburg Symphony ในช่วงปี 2007 ถึง 2012 ซึ่งปัจจุบันเขายังดำรงตำแหน่งเป็นวาทยกรกิตติมศักดิ์

จากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ของ Dudamel ในการให้คำปรึกษาด้านดนตรีของเขา มูลนิธิ Gustavo Dudamel Foundation ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเข้าถึงดนตรี ให้เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นตัวเร่งเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ฤดูกาลปี 2018/19 ของ Dudamel จะวนเวียนอยู่กับการฉลองครบรอบ 100 ปี ของวง Los Angeles Philharmonic และจะเป็นปีที่ 10 ของเขาในการทำงานในฐานะผู้อำนวยการด้านดนตรีและศิลปะ ภายใต้การกำกับดูแลของ Dudamel วง LA Phil ได้กลายเป็นหนึ่งในวงดนตรีชั้นนำของโลก เป็นที่ชื่นชมในความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ดนตรีที่มีความหลากหลาย และโดดเด่นไม่เหมือนใคร มีการพัฒนานำระบบดิจิตอลที่ล้ำสมั้ย มาประยุกต์ใช้กับการแสดงของวง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gustavo Dudamel ได้ที่: gustavodudamel.com

และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ Gustavo Dudamel Foundation ได้ที่ dudamelfoundation.org

Prince Mahidol Hall

บ้านของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmaonic Orchestra) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นหอแสดงที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็น มีระบบแสง สี เสียงอันทันสมัย และระบบวิศวกรรมเวที ที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างโดยบริษัทที่ให้คำปรึกษาจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ทำให้อาคารแห่งนี้เป็นหนึ่งในหอแสดงดนตรีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย

ตัวอาคารเป็นผลงานชนะรางวัลการออกแบบ โดยบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด โดยมีแนวคิดในการออกแบบที่ผสมผสานรูปแบบธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมไทยเข้าด้วยกัน หากมองจากบนอากาศ อาคารอยู่ในรูปของดอกกันภัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้ของมหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบบนหลังคามีลักษณะคล้ายโครงร่างของร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านความรู้ทางการแพทย์ อันเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อเกิดมหาวิทยาลัยมหิดล