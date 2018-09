กิจกรรม#ใช้สมองจ่ายแทนเงิน กับแบรนด์ เจนยู ปี 3 พร้อมเปิดลับสมองแล้ว ที่7-11 ดื่มให้หมดคิดให้ไวแล้วลุยเลย!

แบรนด์เจนยู โสมสกัด เปิดตัวแคมเปญการตลาด “#ใช้สมองจ่ายแทนเงินกับแบรนด์ เจนยู” ปี 3 เพื่อตอกย้ำในประโยชน์ของสินค้าแบรนด์ เจนยู เครื่องดื่มโสมสกัด จินเซนโนไซด์ เจนโปร เอกสิทธิ์เฉพาะจากแบรนด์ อุดมด้วยวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง ตอบโจทย์ผู้บริโภควัยทำงานที่ต้องคิด วิเคราะห์ ฉับไว และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดลับสมองกับแบรนด์เจนยูได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ 7-11 เท่านั้น เพียงดื่มให้หมดคิดให้ไวสแกน QR Code ที่ขวดแล้วลุย!!เพียงเล่นเกม ตอบคำถาม 4 ข้อ ให้ถูกในเวลาที่กำหนด ก็ช็อปฟรีได้ที่ 7-11

นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยถึงแคมเปญ “#ใช้สมองจ่ายแทนเงินกับแบรนด์ เจนยู” ปี 3 ว่า “เป็นแคมเปญต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากครั้งที่ผ่านมา โดยได้การตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคที่เข้าร่วมสนุกมากกว่า 300,000 ครั้ง และยังได้รับรางวัล Silver, Best use of Gamification จาก Festival of Media APAC award (FOMA) อีกด้วย ในปีนี้จึงสานต่อแคมเปญ “#ใช้สมองจ่ายแทนเงินกับแบรนด์ เจนยู” อีกครั้ง โดยได้ร่วมกับ 7-11 จัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำในประโยชน์ของสินค้าแบรนด์ เจนยู เครื่องดื่มโสมสกัด จินเซนโนไซด์ เจนโปร เอกสิทธิ์เฉพาะจากแบรนด์ อุดมด้วยวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง พร้อมเปิดท้าผู้บริโภคให้ลองมาคิดเร็ว ตอบคำถามกับแบรนด์เจนยูให้ถูกต้องทันเวลา เพื่อรับรางวัลกับแบรนด์เจนยูโดยมี บอย –ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์เจนยู ร่วมเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมใช้สมองจ่ายแทนเงินในครั้งนี้อีกด้วย

“ผู้สนใจสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ง่ายๆ เพียงซื้อแบรนด์เจนยู ขวดพิเศษที่ 7-11 โดยเป็นขวดเจนยูที่มีการจัดพิมพ์ฉลากพิเศษที่นำเทคโนโลยีอุณหภูมิเปลี่ยนสีบนแพคเกจจิ้งมาใช้ ด้วยการใช้น้ำหมึกพิเศษที่เมื่ออุณหภูมิเย็น แถบคาดทับ QR Code จะปรากฏขึ้นทำให้สแกน QR Codeไม่ได้ แต่เมื่อดื่มหมดหรืออยู่ในอุณหภูมิห้องแถบคาดจะหายไป ทำให้เราสามารถสแกน QR Codeเพื่อเข้าไปเล่นเกมตอบคำถามกับแบรนด์เจนยูได้ สำหรับขวดพิเศษนี้มีจำหน่ายเฉพาะที่ 7-11 เท่านั้นเพียงคุณซื้อและดื่มให้หมดแล้วสแกน QR code ใส่โค้ด 11 หลัก ด้านหลังฉลาก ตอบคำถาม 4 ข้อให้ถูกใน 40 วินาที รับไปเลย M-coupon มูลค่า 150 บาท และ M-coupon แลกรับฟรี แบรนด์เจนยู 1 ขวด หรือจะเข้าผ่านเว็บไซด์ www.genU.co.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 พฤศจิกายน 2561นี้เท่านั้น ###