โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหาร คว้า 9 เหรียญรางวัลในการแข่งขันค้นหาสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, วันที่ 17 กันยายน 2561 –โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) คว้า 9 เหรียญรางวัลสุดยอดเชฟในรายการ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2018 ของสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย

การแข่งขันนี้มีเชฟจากโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศไทยเข้าร่วม โดยต่างโชว์ความสามารถในการรังสรรค์เมนูสุดสร้าง สรรค์ ที่เปี่ยมด้วยความสวยงามและรสชาติเยี่ยม เชฟจากโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์คสามารถคว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดงกลับมาเป็นเครื่องยืนยันและตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

มร.บ็อบ ฟาบิอาโน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทีมเชฟของเราแสดงศักยภาพให้ได้เห็นว่าทีมงานด้านอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เต็มเปี่ยมไปด้วยฝีมือและความสามารถอย่างแท้จริงจนสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากรายการแข่งขันเชฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมาได้ถึง 9 เหรียญ ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเราจะมอบประสบการณ์ในการรับประทานอาหารที่น่าประทับใจในทุกด้านให้แก่ทุกท่านที่มาเยือนได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะเมนูเลิศรสที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันจากเชฟระดับมือรางวัลของเรา”

ทั้งนี้รายการแข่งขันThailand’s International Culinary Cup (TICC) เป็นการแข่งขันค้นหาสุดยอดเชฟ

ที่สมาคมเชฟแห่งประเทศไทยจัดขึ้นร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด เป็นประจำทุกปี ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นทักษะของเชฟชั้นนำของประเทศ และยังเป็นการนำให้เหล่ามืออาชีพทางด้านอาหารและเครื่องดื่มได้มาพบกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับบรรดาเชฟคนอื่นๆ ถือว่าเป็นหนึ่งในการแข่งขันด้านการทำอาหารที่สำคัญของประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันThailand’s International Culinary Cup (TICC) ครั้งที่ 24 ประจำปี 2018 นี้ จัดขึ้นในงาน Food & Hotel Thailand 2018 ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีเชฟจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันถึง 720 คน

ทีมเชฟของโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

เหรียญทอง

สุนันทา พลเมืองศรี(Goji Kitchen& Bar) Best of Innovation Cuisine : Burger Innovation จากเมนู Stew Beef Noodle Burger

อ้อมรัก ภิบาลสิงห์เชฟแผนก Bakery & Pastry Best of Pastry Art : Western Cold Plated Dessert จากเมนู The Pena Colada

เหรียญเงิน

กัมพลศักดิ์ พรหมกิ่งเชฟแผนกจัดเลี้ยง Best of Western Cuisine : Duck Main Course จากเมนู Duck Margret

รัฐพงษ์ จงแพเชฟแผนกจัดเลี้ยง Best of Innovation Cuisine : Burger Innovation Homemade Burger and Salted Ostrich Egg Yolk

ธรรศ ชมธวัช, เฉลิมขวัญ วิทยะสุนทรและสิขรินทร์ บุญมา เชฟประจำห้องอาหาร Akira Back Best of Culinary Team : 3 Course Free- Style Set Menu จากเซตเมนูไก่อบม้วนกับแครอทบดและซีฟูดโรลเสริฟกับซอสกุ้ง และพายเมอแรงก์โยเกิร์ตเลมอนกับซอสน้ำผึ้งมะนาว

เหรียญทองแดง

จักรพงศ์ จงภัทรนิชพันธ์ เชฟแผนกจัดเลี้ยง หมวด Best of Thai Cuisine : Modern Thai Cuisine จากเมนูแกงเขียวหวานใบโหระพาแกะซูวีด์

วันชนะ โรจนอาภา เชฟจากห้องอาหาร Siam Tea Room หมวด Best of Thai Cuisine : Classic Thai Cuisine จากเมนูหมูย่างหัวปลีกับข้าวเหนียวใส่เลือดหมู

กฤษฎา ปราณอมรกิจ เชฟจากห้องอาหาร Siam Tea Room หมวด Best of Thai Cuisine : Classic Thai Cuisine จากเมนูแกงเผ็ดปลาดุกใบชะพลูกับข้าวคลุกขมิ้น

นันทัชพร ชัชวงษ์., พรพิรุณ พิริยะไก และ ธวัชชัย อินทิบาล เชฟจากห้องอาหาร Goji Kitchen& Bar หมวด Best of Culinary Team : 3 Course Free Style Set Menu จากเซต เมนูสามชั้นทอดน้ำปลาซอสลูกจันทร์ แคสเซอโรลซอสแกงกะหรี่แอปเปิ้ล และชีสเค้กถั่วไทยกับข้าวเกรียบมะพร้าว

ทั้งนี้ทุกเหรียญรางวัลที่ได้มานับเป็นความภาคภูมิใจของโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ควีนส์ปาร์ค เป็นอย่างมาก และยังเป็นกำลังใจให้ทีมเชฟและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือและความสามารถให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลักดันให้โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ควีนส์ปาร์ค เป็นอันดับหนึ่งของจุดหมายในการรับประทานอาหารระดับชั้นนำของประเทศต่อไป

เกี่ยวกับ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ควีนส์ ปาร์ค

โรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นโรงแรม แมริออท มาร์คีส์แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ควีนส์ ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) จึงกลายเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ณ ใจกลางมหานครของไทย โดยนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ซึ่งรวมไปถึงห้องพักและห้องสวีท 1,388 ห้อง กับพื้นที่ใช้สอย 5,000 ตารางเมตร ทั่วสถานที่จัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมมนากว่า 37 แห่งของโรงแรมพร้อมด้วยห้องบอลลูมใหญ่ 3 ห้อง และยังมีพื้นที่ใช้สอยกลางแจ้งที่ไม่เหมือนใคร

นอกจากนี้ยังนำเสนอด้วยสระว่ายน้ำภายนอกสองแห่ง ห้องควอน สปา (Quan Spa) กับหลากหลายห้องอาหารและบาร์อีกมากมาย โดยตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท รายล้อมด้วยศูนย์กลางธุรกิจและความบันเทิง โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ควีนส์ ปาร์ค จึงเหมาะที่จะเป็นตัวเลือกอันสมบูรณ์แบบสำหรับเหล่านักเดินทางสู่เมืองอันเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาและสีสันแห่งนี้