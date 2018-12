‘โฟร์วันวัน’ คอนเฟิร์มต้นปีหน้า 9 หนุ่ม ‘สเตรย์คิดส์’ เยือนไทยแน่!

สอดส่องแวดวงน้องใหม่สายเคป็ อปล่าสุด ก็สะดุดตาสะดุดใจเข้าให้กับรุ กกี้บอยกรุ๊ปชื่อวง “สเตรย์คิดส์” (Stray Kids) เด็กปั้นจากค่ายยักษ์ใหญ่ เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) เพราะพวกเขาคือศิลปินน้องใหม่ที่ ได้รับการจับตามองว่าจะมี อนาคตโด่งดังไกลไม่แพ้รุ่นพี่ ไอดอลในวงการเพลงเกาหลีเลยทีเดี ยว ฮอตขนาดนี้ผู้จัดยักษ์ใหญ่เมื องไทยอย่าง บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) ของบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ ไม่มีทางยอมพลาด ยืนยันพาหนุ่มๆ ทั้ง 9 คนบินลัดฟ้ามาแนะนำตัวต่อแฟนๆ ชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบในงาน “สเตรย์คิดส์ อันเวล ทัวร์ ‘ไอ แอม …’ อิน แบงคอก” (Stray Kids UNVEIL TOUR ‘I am …’ in BANGKOK) วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

“สเตรย์คิดส์” (Stray Kids) ประกอบด้วยสมาชิก 9 คนคือ บังชาน (BANG CHAN) หัวหน้าวง, อูจิน (WOOJIN), ลีโน (LEE KNOW), ชางบิน (CHANGBIN), ฮยอนจิน (HYUNJIN),ฮัน (HAN),เฟลิกซ์ (FELIX), ซึงมิน (SEUNGMIN) และ ไอเอ็น (I.N) พวกเขาเริ่มต้นเดบิวต์ จากรายการเซอร์ไววัลชื่อเดียวกั นคือ Stray Kids ออกอากาศเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2017 ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มเน็ต (Mnet) เป้าหมายของเรียลลิตี้โชว์ครั้ งนั้นก็เพื่อให้ทั้ง 9 หนุ่มพิสูจน์ตนเองผ่านภารกิจต่ างๆ ที่ทางรายการกำหนดไว้ เพื่อจะได้เดบิวต์ด้วยกั นแบบครบทีม โดยก่อนที่รายการจะออกอากาศมี การปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง ‘Hellevator’ ซึ่งหนุ่มๆ ลงมือแต่งเพลงรวมถึงคิดท่าเต้ นเอง ก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม จนยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ Youtube ปัจจุบันพุ่งทะลุ 36 ล้านวิวไปแล้วเรียบร้อย และชื่อของ “สเตรย์คิดส์” ยังขึ้นสู่อันดับหนึ่งในคำค้ นหายอดฮิตตามเว็บไซต์ชื่อดังต่ างๆ ของประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย

แน่นอนว่า การได้มีอีเวนต์เดี่ยวๆ เต็มๆ ครั้งแรกในเมืองไทย นับเป็นอีกก้าวสำคัญของหนุ่มๆ “สเตรย์คิดส์” (Stray Kids) ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาด พวกเขาเก้าชีวิตจะนำทีเด็ ดอะไรมาเปิดเผยตัวตนต่อเหล่า “สเตย์” (STAY ชื่อแฟนดอม, ชื่อเรียกแฟนคลับของ Stray Kids) กันบ้าง อย่าลืมล็อกคิวไปรับน้องใหม่ด้วยตัวเองในงาน “สเตรย์คิดส์ อันเวล ทัวร์ ‘ไอ แอม …’ อิน แบงคอก” (Stray Kids UNVEIL TOUR ‘I am …’ in BANGKOK)

ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา และระบบออนไลน์ทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,800 / 3,800 / 4,800 / 5,500 (บัตรนั่ง) และ 5,500 บาท (บัตรยืน) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หลัก www.411ent.com ออฟฟิเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent และอินสตาแกรม IG @411ent https://instagram.com/411ent