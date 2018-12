โครงการพิธีเปิดศูนย์ฯสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก. และสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ในหัวข้อ “บทบาทของภาษาและวัฒนธรรมไทย” (The Role of Thai Language and Culture) ดังที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบันทึกความร่วมมือกับสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Institut National des Langues et Civilisations Orientales – Inalco) ในปี พ.ศ. 2558 โดยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ วราเอกศิริ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย จากสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) มาเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติของฝรั่งเศส (Inalco) กับการสอนภาษาไทยในทวีปยุโรป” เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์และสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco)

วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ได้เดินทางไปเยือนสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการไปเยือนดังกล่าว ได้เข้าพบอธิการบดีและคณะผู้บริหารของสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) และได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) ด้วยความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการและพันธกิจต่างๆ ที่มีร่วมกันของสองสถาบัน จึงได้มีดำริร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการฯ ในการนี้อธิการบดีสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) มีความยินดีในการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) อีกด้วย

สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) เป็นสถาบันทางวิชาการและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีบทบาทในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมาอย่างยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นเวลากว่า 143 ปี อีกทั้งยังสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆ กว่า 100 ภาษา ทั้งยังมีสายสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นเวลายาวนาน และมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องกับสถาบันภาษา ศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยทั้ง 2 สถาบันมีจุดมุ่งหมายและพันธกิจไปในแนวทางเดียวกัน คือ มีหลักสูตรการสอนภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ มุ่งสร้างและพัฒนางานวิจัยภาษา ศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ มุ่งหมายพัฒนาคน สังคม และประเทศที่ยั่งยืน

จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) และสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการฯ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งศูนย์แห่งนี้มุ่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดจำนวนเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศ อันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล ในการนี้จึงจัดพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้

1. เปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Inalco) ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

3. ส่งเสริมการรับรู้เรียนรู้ต่างภาษาและวัฒนธรรม

4. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

5. พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปร่วมพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม (Inalco – KU RILC Centre) ระหว่างสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันภาษาและอารยธรรมแห่งชาติ (Inalco) สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 18.00 น. ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://goo.gl/aWFjbb และท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ http://goo.gl/nFE3zG

กิจกรรมสำคัญภายในงาน :

• พิธีเปิดงานและปาฐกถาเกียรติยศ โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

• ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Language is Power and Culture is Connectivity” โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

• การแสดงนาฏดุริยางค์ฉลองความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศสโดยวง KU WINDS

• การแสดง “โขน” เนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศรับรองให้ “โขนไทย” (Khon) เป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ

• งานเลี้ยงสังสรรค์ (Networking Party) ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป