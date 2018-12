‘เซ็นทรัล ภูเก็ต’ จัดแม็กเน็ตแคมเปญ “The Elite Shoppers” ดึงดูดนักช้อปไทยระดับท็อปใช้จ่ายสะพัด พร้อมนำร่องกลยุทธ์ ‘Deep Personalized Privilege’

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้า “เซ็นทรัล ภูเก็ต” จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์เมืองชายทะเลระดับโลก จัดแคมเปญ “The Elite Shoppers” กระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มนักช้อปไทยคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง (High Quality Spenders) ระหว่างช่วงเทศกาลฉลอง ปีใหม่และมหกรรมช้อปส่งท้ายปี ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องถึง 24 ม.ค. 62 โดยร่วมกับธุรกิจในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปและพันธมิตรร้านค้า ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, Power Buy, Aldo, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Watches and Jewelry, Fred Perry, G-SHOCK Casio, Jubilee, Marimekko, Matara, Romrawin (รมย์รวินท์), TOPSHOP TOPMAN, Watch Station, Jim Thompson, Swarovski, Tissot Watch และ Tumi ขนทัพรางวัลใหญ่ โปรโมชั่น บริการและสิทธิพิเศษมากมาย พร้อมรุกกลยุทธ์ Deep Personalized Privilege ให้ตรงใจกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงที่ต้องการมีประสบการณ์ใหม่ๆ และใกล้ชิดแบรนด์หรูที่ตนชื่นชอบ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ปต์ Where the World Comes to Play เป็นแฟล็กชิพระดับโลกที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ Luxury & Leisure Lifestyle ตอบโจทย์การท่องเที่ยวและพักผ่อนแนวหรู โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน Gen M (Millennials) ที่มีแนวโน้มมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น และพร้อมที่จะ ใช้จ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์ที่แตกต่างแบบ Exclusive Luxury ซีพีเอ็นจึงได้จัดแคมเปญ The Elite Shoppers เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปีที่เซ็นทรัล ภูเก็ต เราได้นำร่องกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่คือ Deep Personalized Privilege ที่เจาะลึกความต้องการสัมผัสประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่แปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจ และที่สำคัญคือลูกค้าสามารถมี ส่วนร่วมกับแบรนด์และดีไซน์ประสบการณ์ให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้”

“ทั้งนี้เราได้นำร่องแคมเปญดังกล่าวกับนักช้อปไทย โดยเปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมใกล้ชิดกับแบรนด์ที่ลูกค้าชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น DIY Workshop ทำเครื่องประดับมุกสุดเก๋ด้วยตัวเองกับ Matara แบรนด์เครื่องประดับของไทยที่สร้างชื่อและเปิดสาขาทั่วโลกแล้วกว่า 6 สาขา หรือ Candle Creation Workshop ทำเทียนหอมในแก้ว Mug กับ Marimekko แบรนด์ในใจของใครหลายคนที่หลงใหลในลวดลายซิกเนเจอร์บนกระเป๋า เสื้อผ้า และของใช้หลายประเภท และ Personal Shopping and Styling Experience กับ TOPSHOP TOPMAN แบรนด์แฟชั่นไฮสตรีทจากประเทศอังกฤษที่อัพเดทเทรนด์การแต่งตัวใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมรับส่วนลดพิเศษ 20% เมื่อทำการจองระหว่าง 30 พ.ย. – 31 ธ.ค. 61” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าว

แคมเปญ The Elite Shoppers ยังได้เตรียมรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิพิเศษต่างๆ ไว้สำหรับสมาชิก The 1 เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 200,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าและธุรกิจที่ร่วมรายการในเซ็นทรัล ภูเก็ต ได้แก่ Exclusive Services รับอภิสิทธิ์ในการใช้บริการที่จอดรถ VIP และ Exclusive Lounge ตลอดปีถึง 31 ธ.ค. 62 รวมถึง Exclusive Rewards สำหรับลูกค้า 10 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด โดยมียอดใช้จ่ายสะสม 200,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! ลำดับที่ 1-2 แหวนเพชร Jubilee Heart Collection น้ำหนักเพชรรวม 0.74 กะรัต E Color (มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล) ลำดับที่ 3-5 โปรแกรมทรีทเมนต์พิเศษ Duo Lift Up จากรมย์รวินท์ (มูลค่ารางวัลละ 39,000 บาท จำนวน 3 รางวัล) และลำดับที่ 6-10 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ภูเก็ต-ฮ่องกง 2 ที่นั่ง (มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 5 รางวัล) และ Special Privileges อีกมากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, Power Buy, Matara, Calvin Klein Watches and Jewelry, Fred Perry, Marimekko, TOPSHOP TOPMAN, Watch Station, G-SHOCK Casio, Aldo, Romrawin เป็นต้น

“ซีพีเอ็นเราเข้าใจ insight ของลูกค้าและเราไม่หยุดนิ่งที่จะนำเสนอไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาศูนย์การค้าของเราให้เป็น Destination ของความสนใจและการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ของผู้บริโภค (Center of Life) รวมถึงการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เรานำเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยในการเจาะพฤติกรรม วิเคราะห์ลูกค้าแบบ Segmentation ทำให้ตอบสนองและนำเสนอสินค้าและบริการได้ ตรงใจถึงระดับบุคคล โดยเราวางแผนที่จะนำ Deep Personalized Privilege ไปปรับใช้กับศูนย์การค้าสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศของเราด้วย” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวสรุป