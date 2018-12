ต้นปีหน้า เตรียมมันส์กับคอนเสิร์ต SLASH Featuring Myles Kennedy Live in Bangkok

แถลงข่าวแจกแจงความมันส์รับต้นปี 62 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับการกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งของสุดยอดกีตาร์จอมอหังการระดับท็อปไฟว์ของโลก ที่พร้อมเขย่าความมันส์ ใน SLASH Featuring Myles Kennedy Live in Bangkok ที่พร้อมจะมาแจกความมันส์เขย่าปี 2562 ให้กระจุยด้วยดนตรีร็อคดิบๆ ดุๆ ที่แฟนๆ ชาวไทยรอคอย

โดยบรรยากาศในงานอุ่นหนาฝาคั่งด้วยพี่ๆ เพื่อนๆ สื่อมวลขนคนรักดนตรีสายร็อคที่ลากสายไมค์และขาตั้งกล้องมารอกันตั้งแต่ก่อนบ่าย ประเดิมเวทีการแถลงข่าวด้วยลีลาการกระทืบกระเดื่องของมือกลองตัวจิ๋วฉายา อิ๊คคิว มือกลองพันล้านที่รัวกระหน่ำไม้กลอง และกระทืบสองกระเดื่องให้พี่ๆ สื่อมวลชนได้ซู้ดปากด้วยความมันส์ ก่อนตามมาด้วยสุดยอดวงร็อครุ่นเล็กที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เล่นได้โคตรมันส์ที่สุดของวงการ The Six Pack ที่มาเขย่าความมันส์เวทีแถลงข่าวกันด้วยเพลง “Welcome To The Jungle” ของ Gun ‘N Roses ที่เรียกเสียงฮือฮาของพี่ๆ สื่อมวลชนได้อักโข เท่านั้นยังไม่พอ น้องๆ วงร็อครุ่นเล็กวงนี้ยังหาญเชิญนักร้องรุ่นพี่ดีกรีเดอะวอยซ์เจ้าของน้ำเสียงทรงพลังอย่าง คิง เดอะวอยซ์มาร่วมแจมในเพลง “Sweet Child O’ Mine” ที่ผลัดกันร้องและประสานรับกันอย่างถึงกึ๋น ซึ่งทั้งสองเพลงเป็นผลงานการเล่นกีตาร์ของ Slash ที่เป็นที่ยอมรับว่ามันส์และไม่ง่ายและไม่น่าเชื่อว่าเด็กรุ่นเล็กระดับประถมอย่าง The Six Pack จะเล่นได้ ถือเป็นการเรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดี ก่อนที่ อ.ปราชญ์แห่ง OVD จะขึ้นมาแจกแจงที่มาที่ไปของคอนเสิร์ต SLASH Featuring Myles Kennedy Live in Bangkok ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้ พร้อมสำทับความมันส์ระดับพลาดไม่ได้ของนักร้องเจ้าของน้ำเสียงที่ทรงพลังอย่าง Myles Kennedy โดยศิลปินแถวหน้าอย่าง ปู แบล็คเฮด ที่ยืนยันว่า คือ Robert Plant แห่งวงร็อคในตำนานอย่าง Led Zeppelin ในเวอร์ชั่นที่ดุและดิบแสนเร้าใจ และวงซีล ที่ขึ้นมาตอกย้ำว่าคนรักดนตรีร็อคโดยเฉพาะสายกีตาร์ทั้งหลายไม่ควรพลาดที่จะมาชมฝีมือระดับเกจิของ Slash ที่จะมาวาดลวดลายบนคอกีตาร์ให้ชมกันในระยะประชิดขนาดนี้

พบกับ SLASH Featuring Myles Kennedy Live in Bangkok สุดยอดคอนเสิร์ตร็อคที่จะประเดิมต้นปี 2562 ให้เดือดพล่าน พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 GMM Live House @ Central World บัตรราคา 2,200 / 3,200 บาท จำหน่ายบัตรที่ www.thaiticketmajor.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-262-3456