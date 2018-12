สาวกอะนิเมะ&คอสเพลย์ เตรียมตัวให้พร้อม-เหล่ากองทัพการ์ตูนญี่ปุ่นสุดคิ้วบุกงาน ‘Japan Expo Thailand 2019’

เหล่าสาวกอนิเมะไม่ควรพลาด เตรียมตัวให้พร้อมกับงาน Japan Expo Thailand 2019 ครั้งที่ 5 ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เตรียมแท็กทีมเหล่าการ์ตูนจากญี่ปุ่นสุดคิ้วมาเสิร์ฟความสนุกให้เหล่าสาวกอะนิเมะได้มันส์กันอย่างเต็มที่ตลอด 3 วันเต็ม

Japan Expo Thailand 2019 ครั้งที่ 5 นำทีมโดย บริษัท จียู ครีเอทีฟ จำกัด ผู้จัดงาน All Japan Eventระดับเอเชีย พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลัก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ, บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เจทีบี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ

ภายในงานนอกจากจะได้พบมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และรวมเอกลักษณ์ญี่ปุ่นทั้งด้านบันเทิง วัฒนธรรม ท่องเที่ยว อาหาร การศึกษา แฟชั่น Live! Concert จากกองทัพศิลปินญี่ปุ่นแล้ว ยังมีกิจกรรมญี่ปุ่นครบรสที่รวบรวมไว้ให้สาวกแดนปลาดิบได้ช้อป ชิม เที่ยว และสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นถึง 16 โซน

และที่พลาดไม่ได้สำหรับโซน Anime (อะนิเมะ) ที่เหล่าสาวกตั้งตารอคอย โดยในปีนี้ไฮไลท์ของโซนนี้ไม่ธรรมดา เพราะเขาขนเหล่าการ์ตูนสุดฮิตจากญี่ปุ่นมาให้คนไทยได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิด

Pokémon พบกับขบวนพาเหรด พิคาชู และอีวุยครั้งแรกในประเทศไทย ที่จะมาสร้างสีสันไปกับ Show Dance สุดอลังการ พิเศษ!!ไปกับขบวน Paradeของเหล่า พิคาชู และอีวุย และกิจกรรม Meet&Greet สุด Exclusive จาก Pokémon

ด้าน โคนัน ก็ไม่น้อยหน้า จัด โคนันคาเฟ่ พร้อม แสตมป์แรลลี่ ที่จะยกกิจกรรมความสนุกมาให้เหล่าบรรดาแฟนๆ โคนันได้ร่วมสนุก และพลาดไม่ได้กับสินค้าสุดพิเศษที่เหล่าแฟนคลับโคนันต้องช้อปกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วย

สาวกคอสเพลย์ต้องไม่พลาดกับกิจกรรมสุดพิเศษนี้ เพราะภายในงานจะมีกิจกรรม Cosplay Parade ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ โดยขอเชิญชวนเหล่าเลเยอร์ร่วมแต่งคอสเพลย์จัดหนักจัดเต็มมาประชันกันที่งาน Japan Festa in Bangkok 2019 ครั้งที่ 14 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน Japan Expo Thailand 2019 ได้ตลอด 3 วันเต็ม

ไม่เพียงแค่นั้น ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น ขอเชิญชวนเหล่า Layer Cosplay ร่วมกิจกรรม Cosplay Parade ที่รวมเหล่าเลเยอร์ไว้ระดับแถวหน้าของประเทศไทย นำทีมโดย 4 คอสเพลย์เยอร์ไอดอลประเทศไทย Thames (เทมส์), Onnies (ออนิส), JasperZ (แจสเปอร์ซี) และ Artto (อาร์โต) ที่เหล่าเลเยอร์คอสเพลย์ต้องห้ามพลาดทีเดียวเชียว

นอกจากจะมี Cosplay Parade แล้ว ความพิเศษแบบสุดๆ ในปีนี้คือ รายการ COSCOSPLAYPLAY รายการทีวีคอสเพลย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากประเทศญี่ปุ่น จะกลับมาสร้างความสนุกอีกครั้งบนเวที Japan Expo Thailand 2019 พบกับพิธีกรสุดพิเศษ เคนโด้ โคบายาชิ และ Tatsumi Inui (CURE WORLD COSPLAY) เเละนักพากษ์รับเชิญพิเศษที่จะมาร่วม special talk show 2 ท่าน ได้แก่ Sakura Inagaki Saki และ Masakazu Morita พิเศษมั้ยล่ะ

ส่วนใครที่ชอบพิธีกรสาวนางนี้ ต้องนี่เลย Ask Japanese และ Japan in Motion พบกับ Cathy Cat (เคที้ แคท) พิธีกรที่มีผู้ติดตามมากมายทาง Youtube จากรายการ Ask Japanese และ Japan in Motion บินตรงจากญี่ปุ่นมาร่วมถ่ายทำรายการพร้อมร่วมเดิน Cosplay Parade ในงานนี้ด้วยนะ

และที่พิเศษไปกว่านั้น เหล่าสาวก The Mask Singer ต้องไม่พลาดกับความพิเศษที่ จียู ครีเอทีฟ ยกมาทั้งบูท เตรียมพบ The Mask Singer Booth กับเหล่าบรรดาชุดหน้ากากนักร้อง The Mask Singer และของพรีเมี่ยมสุด Exclusive จากรายการ ช่อง Workpoint23

เรียกได้ว่าอิ่มเอม และเต็มอิ่มไปกับตัวการ์ตูนจากญี่ปุ่น และคอสเพลย์ที่เชื่อได้ว่าเหล่าสาวกตัวจริงต้องไม่พลาดในงาน Japan Expo Thailand 2019 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งโซนด้านนอกและด้านใน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.japanexpothailand.com, www.gyucreative.com, www.facebook.com/japanexpothailand หรือโทร 02-658-0555 ต่อ 111 Line@ : @Japanexpothailand อย่าลืมเติม@ ข้างหน้าด้วยนะ