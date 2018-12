ครั้งหนึ่ง..เคยมา ‘กาญจน์’ ตามรอยรักเหมืองปิล็อก มหัศจรรย์แห่งเมืองหมอก

จ๊อบ-นิธิ พาผจญภัยกับเส้นทางอันหฤโหดที่ปิล็อก จ.กาญจนบุรี ย้อนรอยตำนานรักอันโด่งดังระบือโลก ตามหาหญิงสาวอันเป็นที่รักแห่งเหมืองสมศักดิ์ สัมผัสมนต์เสน่ห์หมู่บ้านอีต่อง อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักผจญภัยต้องมา กาญจน์สักครั้งหนึ่ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ รายการสมุดโคจร On The Way ชวนเปิดโลกทัศน์ไปกับทริปสุดพิเศษ “กาญจน์สักครั้งหนึ่ง” เรียนรู้เรื่องราวอันน่าค้นหา ตรึงตราตรึงใจสักครั้งหนึ่ง สัมผัสศิลปวัฒนธรรมของเมืองกาญจน์อันแสนวิจิตรที่ถูกผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างไทยและพม่า ดื่มด่ำกลิ่นอาย สายหมอกที่ “อีต่อง” หมู่บ้านอันแสนสงบ ซึ่งซ่อนตัวท่ามกลางหุบเขา จากนั้นแวะอินบรรยากาศ ถ่ายภาพชิคๆ ณ “ระเบียงป้ายไม้” สถานที่ไฮไลท์ของเหล่านักท่องเที่ยว ที่นิยมแวะเวียนมาเขียนจารึกความทรงจำอย่างไม่ขาดสายว่า ครั้งหนึ่ง..ได้เคยมาเยือนอีต่อง ต่อด้วยการเดินทางตามหาตำนานรักระบือไกลของหญิงสาวชาวออสซี่ ผู้เป็นที่รักของหนุ่มชาวไทยนามว่า สมศักดิ์ เจ้าของเหมืองแห่งปิล็อก จุดก่อเกิดตำนานรักของเหมืองสมศักดิ์แห่งนี้ ปิดทริปเช็คอินดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตชาวมอญที่สังขละบุรี สัมผัสความอัศจรรย์ของวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่ใครมาก็ต้องหลงรักที่นี่

