‘โฟร์วันวัน’ จัดให้จุใจไฮทัชทุกที่นั่ง-กับงานแฟนมีตติ้ง ‘พัคโบกอม’ จองบัตรเสาร์ที่ 12 ม.ค. นี้!

เนื้อหอมเกินใครจริงๆ สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อออร่ าแรงแห่งวงการบันเทิงเกาหลี “พัคโบกอม” (Park Bo Gum) หลังห่างหายจากผลงานละครไปนาน 2 ปี กลับมาอีกครั้งพร้อมซีรีส์เรื่ องใหม่ล่าสุด “Encounter” (ชื่อเดิม Boyfriend) ซึ่งสร้างสถิติใหม่ให้กับช่อง tvN ด้วยการขึ้นแท่นเป็นละครวันพุธ-พฤหัสบดีที่เปิดตั วด้วยเรตติ้งสูงสุด แถมหนุ่มโบกอมยังเพิ่งได้รั บคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ ง จากการสำรวจความคิดเห็ นชาวเกาหลีโดยสถาบันการศึ กษาออนไลน์ Seven Edu ในหัวข้อ ‘คนดังที่ชาวเกาหลีอยากใช้ช่ วงเวลาคริสต์มาสอีฟด้วยกันมากที่ สุด’ ไม่เพียงเท่านั้น ผลสำรวจ ‘นักแสดงที่ได้รับความสนใจและมี การพูดถึงมากที่สุด’ โดย Good Data Corporation ก็ตกเป็นของโบกอมเช่นกัน

ฮอตระดับนี้แฟนๆ ชาวไทยต้องได้เจอ และมาไทยทั้งที บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) ของบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ จับมือต้นสังกัดเกาหลี บลอสซัม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Blossom Entertainment) ขอจัดเต็มเช่นเคย จัดไปเลยกับไฮทัชทุกที่นั่งสำหรั บทุกท่านที่ซื้อบัตรงานแฟนมีตติ้ ง “2019 พัคโบกอม เอเชีย ทัวร์ <อะ กู๊ด เดย์ : เมย์ ยัวร์ เอฟรี่เดย์ บี อะ กู๊ด เดย์> อิน แบงคอก” (2019 PARK BO GUM ASIA TOUR <A good day : May your everyday be a good day> IN BANGKOK) ซึ่งจะเริ่มเปิดให้จองบัตรกันตั้ งแต่วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป ณ จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,800 / 3,800 / 4,500 และ 5,000 บาท

ประชาชนเกาหลีเขาอยากใช้ช่ วงเวลาคริสต์มาสอีฟกับโบกอม แฟนชาวไทยเราก็อย่าลืมไปใช้ช่ วงเวลาแห่งความรัก ฉลองเทศกาลวาเลนไทน์กับหนุ่มสุ ดหล่อแสนดีคนนี้กันให้เต็มพื้ นที่ธันเดอร์โดมไปเลย วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์หลัก www.411ent.com ออฟฟิเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent และอินสตาแกรม IG @411ent https://instagram.com/411ent