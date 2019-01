เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ฉลองเทศกาลตรุษจีนจัดการประกวด สิงโตบนเสาดอกเหมย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2562 ต้อนรับปีกุนมหามงคลในงาน “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2019” อิ่มเอม สุขสันต์ มั่งคั่ง ปีหมู ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE BLESSING OF PROSPERITY” ตื่นตาตื่นใจกับลีลาการท้าประลองยุทธ์สิงโตบนเสาดอกเหมย จัดการประกวด “เดอะมอลล์ สิงโตบนเสาดอกเหมย PRESENTED BY เมืองไทยประกันชีวิต” เปิดรับสมัครคณะสิงโตในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมแสดงความสามารถ เข้าร่วมการประกวดสิงโต ประเภทเสาดอกเหมย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นาวาเอกพิเศษ ธีร์ฏะวัฒน์ กุหลาบซ้อน, นายโกเมศ เกษโกศล และนายธวัชชัย แสงอวบสิน ให้เกียรติเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ รอบคัดเลือกวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ที่ เดอะมอลล์ ท่าพระ และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ที่ เดอะมอลล์ บางแค ผู้ที่สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขารามคำแหง (สำนักงานใหญ่) โทรศัพท์ 0-2310-1304, หรือนาวาเอกพิเศษ ธีร์ฏะวัฒน์ กุหลาบซ้อน โทรศัพท์ 08-1616-8740 หรือคุณณิชกานต์ เสือไพฑูรย์ โทรศัพท์ 06-1165-5161, Line ID: nichakan1968 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2562