กลุ่มบริษัทดีทีจัดงานฉลองความสำเร็จครบรอบ 25 ปี

ผ่านพ้นไปอย่างประทับใจกับงานฉลองความสำเร็จครบรอบ 25 ปี กลุ่มบริษัทดีที งานนี้คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีที นำทัพจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ห้องบางกอก คอนเวนชั่นเช็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาร่า แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ย้อนอดีตให้รำลึกถึงความหลังครั้งก่อตั้งบริษัทพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อขอบคุณเพื่อนพนักงานและพันธมิตร ที่ให้การสนับสนุนในการร่วมดำเนินการทางธุรกิจและทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม งานนี้ได้รับเกียรติจากแขกวีไอพีมากมายที่มาร่วมยินดี อาทิ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณมีชัย วีระไวทยะ

คุณชลิต มานิตยกุล คุณสุนทร อรุณนนท์ชัย ดร.สารสิน วีระผล คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ และบุคคลในแวดวงร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมีผู้บริหารกลุ่มบริษัทดีที คุณรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทดีที และ คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDCนำทีมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภายในงานมีคอนเสิร์ตจาก ป็อป ปองกูล ลุลา และบทเพลงพิเศษสำหรับกลุ่มบริษัทดีทีแต่งโดย บอย โกสิยพงษ์ ร้องโดย นภ พรชำนิ พร้อมด้วยละครเวที DTGO The Musical ที่บอกเล่าเรื่องราวของบริษัทได้อย่างซาบซึ้ง กำกับโดยป้าแจ๋ว-ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ปิดท้ายด้วย After Party กับศิลปินในตำนานอย่างพี่ปุ๊ อัญชลี และวงเดอะ พาเลซ

กลุ่มบริษัทดีทีเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการคอรัปชั่นอย่างชัดเจน อีกทั้ง ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม ซึ่งธุรกิจในกลุ่มประกอบด้วย MQDC บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่สร้างสรรค์โครงการที่พักอาศัยระดับคุณภาพมาแล้วมากมาย บริษัทดีที ดีไซน์ ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทดี ซูพรีม จัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทดีทียังมุ่งมั่นกับงานภาคสังคม โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิดีที แฟมิลีส์ ซึ่งทั้งสองมูลนิธิมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจต่อเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคม โดยการให้การศึกษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไป

ด้วยแนวคิด adding value in everything we do ทำให้มั่นใจได้ว่าก้าวต่อไปของกลุ่มบริษัทดีทีต้องแข็งแกร่งและมีคุณค่าต่อสังคมอย่างแน่นอน