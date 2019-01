กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงนามบันทึกข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Serum All in One จากสมุนไพรมะหาดให้กับบริษัท ด๊อกเตอร์เฮลท์ จำกัด เพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ในนามแบรนด์ของคนไทย เป็นการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสมุนไพรไทย ภายใต้สโลแกน “จากเขียงร้อยบาทสู่มะหาดร้อยล้าน” ​นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ Serum All in One” สูตรตำรับเครื่องสำอางต้นแบบจากสารสกัดมะหาด ที่ผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลพัฒนาโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีประสิทธิภาพทำให้ผิวขาวขึ้น ผิวเรียบเนียน ลดริ้วรอยหางตา กระชับผิว เพิ่มความยืดหยุ่น ผ่านการประเมินด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในอาสาสมัคร ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว มีคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องสำอางบำรุงผิวที่นำเข้าจากต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอบและสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยที่ผ่านระบบการวิจัยสมัยใหม่ตามมาตรฐานสากล คาดว่าภายใน 1 เดือนจะมีผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด