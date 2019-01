เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ฉลองตรุษจีนชวนคู่แม่ลูกประกวดการแต่งกายสุดอลังการ ในงาน The Mall Mama & Me contest 2019 presented by เมืองไทยประกันชีวิต

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฉลองรับเทศกาลตรุษจีน จัดงาน The Mall Mama & Me contest 2019 presented by เมืองไทยประกันชีวิต ชวนคู่แม่ลูก ร่วมสร้างสีสันต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีน กับการประกวดการแต่งกายสไตล์จีนสุดอลังการ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ที่ บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์ บางแค และบริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์ โคราช

The Mall Mama & Me contest 2019 presented by เมืองไทยประกันชีวิต เชิญชวนหม่าม้า จูงมืออาตี๋ อาหมวย อายุระหว่าง 3-10 ปี มาอวดความน่ารักสดใส กับการประกวดการแต่งกายสไตล์จีนสุดอลังการในธีม “จักรพรรดิและจักรพรรดินีน้อย” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแสดงความสามารถพิเศษของเด็กๆ เสริมสร้างประสบการณ์และกล้าแสดงออกให้กับเด็กๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดงาน The Mall Mama & Me contest 2019 presented by เมืองไทยประกันชีวิต เพียงเป็นสมาชิกผู้ถือบัตร M Card หรือ บัตรเครดิต SCB M VISA เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2562 ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางแค , ชั้น 1 เดอะมอลล์ โคราช และ Facebook : The Mall Thailand ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในความน่ารักของคู่

แม่ – ลูกในการประกวด The Mall Mama & Me contest 2019 presented by เมืองไทยประกันชีวิต ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ที่ บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์ บางแค และบริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์ โคราช