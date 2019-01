เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทุ่มงบกว่า 35 ล้านบาท จัดแคมเปญ “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2019” ชมโชว์แชมป์สิงโต เสาดอกเหมยแห่งเอเชียสุดอลังการ ลิ้มลองอาหารมคลระดับบิบ กูร์มองด์

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ผนึกกำลังพันธมิตร ทุ่มงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท จัดแคมเปญต้อนรับเทศกาลตรุษจีน “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2019” อิ่มเอม สุขสันต์ มั่งคั่งปีหมู ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE BLESSING OF PROSPERITY” ยิ่งใหญ่กับโชว์แชมป์สิงโต เสาดอกเหมยแห่งเอเชียและมังกรเบิกเนตรพ่นไฟ ชวนสัมผัสความอร่อยระดับบิบ กูร์มองด์ (Bib Gourmand) การันตีความอร่อยโดย มิชลิน ไกด์ พร้อมลุ้นโชคสุขสันต์ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ทุกสาขา

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Miss Voralak Tulaphorn ; Chief Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “ภาพรวมของเศรษฐกิจในช่วงต้นปี 2562 เริ่มส่งสัญญาณสดใส จากข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อในช่วงตรุษจีนปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตดี มีความคึกคัก คาดว่าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งปีนี้เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ได้ผนึกกำลังพันธมิตร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บัตรเครดิต เอสซีบี เอ็ม วีซ่า (SCB M Visa), บัตรเครดิตซิตี้ และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ทุ่มงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท จัดแคมเปญ “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2019” อิ่มเอม สุขสันต์ มั่งคั่งปีหมู เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2562 ต้อนรับปีหมู ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE BLESSING OF PROSPERITY” สวยงามตระการตาด้วยการตกแต่งโคมไฟหมูและมังกรเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล รวมทั้งยังอัดแคมเปญกระตุ้นการจับจ่ายของไหว้ ของกิน และกิจกรรมต่างๆตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมลุ้นโชคสุขสันต์ กับ LUCKY DRAW ทองคำแท่งและของรางวัลอื่นอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จัดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทุกสาขา”

สำหรับแคมเปญ THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2019 ปีนี้ ได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน โดยล่าสุด เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมขานรับนโยบายภาครัฐ คืนกำไรให้กับลูกค้า ช่วงเทศกาลตรุษจีน จัดแคมเปญ“Go Cashless Go Cash Back – ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท” ช่วงวันที่ 1 – 15

กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อขยายรูปแบบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินแทนเงินสด (Cashless Society) เตรียมผลักดันให้คนไทยเข้าสู่ระบบ E-Payment มากขึ้น โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิต SCB M รับสิทธิ์พิเศษถึง 3 ต่อ เมื่อช้อปในห้างฯ ครบ 800 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป ต่อที่ 1 : รับส่วนลด 5% จากสิทธิประโยชน์ของบัตร ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 8% สูงสุด 500 บาท/บัตร ต่อที่ 3 : รับเงินชดเชยจากรัฐบาล 5% เมื่อซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ถือบัตรเดบิตต้องลงทะเบียนผ่าน www.epayment.go.th ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562 นอกจากนี้ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหารในศูนย์การค้ามอบโปรโมชั่นพิเศษและความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า และยังใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาจัดแคมเปญนี้ โดยลูกค้าสามารถร่วมสนุกลุ้นโชคกับ DIGITAL SIEMSI “ลุ้นสนุกกับดิจิตอลเซียมซีเสริมความมั่งคั่ง” เพียงใช้จ่ายภายในศูนย์ฯครบ 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2562 รับสิทธ์สแกนดิจิตอลเซียมซี 1 ครั้ง ลุ้นรับบัตรกำนัลร้านอาหารและร้านค้าแฟชั่นชื่อดังมากมาย

สำหรับตรุษจีนปีหมูดินนี้ ทางเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ยังเตรียมกิจกรรมมงคลที่ถือเป็นจุดแข็งและซิกเนเจอร์ อีเว้นท์ที่เป็นผู้นำในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่สร้างสีสันและความแตกต่างในช่วงตรุษจีนทุกปี โดยปีนี้มั่งคั่งสุขสันต์กับโชว์การแสดงสุดอลังการทั้งการแสดงเชิดสิงโตและการเชิดมังกรจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าที่เคยผ่านเวทีการประกวดเวทีระดับเอเชีย ชนะเลิศที่ 1 ในการชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ซึ่งสิงโต – มังกรพ่นไฟ 5 ธาตุ ได้แก่ RUBY DRAGON พญามังกรสีแดง, PINK DRAGON พญามังกรสีชมพู, GOLD DRAGON พญามังกรทอง, SNOW DRAGON พญามังกรสีขาว และBLÚ DRAGON พญามังกรสีน้ำเงิน ซึ่งพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ชมโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการการแสดงจากคณะเชิดสิงโต – มังกร การันตีรางวัลแชมป์ระดับเอเชีย พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก 4 จตุรเทพซุปตาร์ชื่อดังและร่วมผ่าดวงปี 2562 กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

นอกจากนี้ยังมีการประกวด “เดอะมอลล์ สิงโตบนเสาดอกเหมย PRESENTED BY เมืองไทยประกันชีวิต” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท รวมทั้งกิจกรรม The Mall Mama & Me contest 2019 presented by เมืองไทยประกันชีวิต เชิญชวนสมาชิกบัตร M Card หรือ บัตรเครดิต SCB M VISA คู่แม่ลูกประกวดการแต่งกายสไตล์จีนสุดอลังการ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ที่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค และเดอะมอลล์ โคราช

และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของการจัด Food Destination และ Food Event เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ชวนสัมผัสความอร่อยอิ่มเอมมั่งคั่ง กับอาหารมงคลรับตรุษจีนปี 2562 ไฮไลท์พบกับเมนูมหามงคลคาวหวานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจาก

ภัตตาคารและร้านอาหารชื่อดัง การันตีโดยรางวัลบิบ กูร์มองด์ (BIb GOURMANDS) และร่วมการันตีความมงคลโดย อ. คฑา ชินบัญชร (ซินแสเฮ้งเต๊กเอี้ยง) นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเครื่องประดับ กังไส ของที่ระลึกมงคลจากจีนและสินค้าไลฟ์สไตส์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมาให้เลือกสรรกันอีกด้วย สำหรับสมาชิก M Card, สมาชิกเมืองไทย Smile Club, ผู้ถือบัตรเครดิต เอสซีบี เอ็ม วีซ่า (SCB M Visa), สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และ ไทยน้ำทิพย์ รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ รับฟรีเมนูมงคล ส้มมงคล คูปองส่วนลด เป็นต้น

สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร M Card อิ่มบุญกับ 2 ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับทริปมหามงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ทริปวัดเล่งเน่ยยี่ เสริมดวง แก้ชง ต้อนรับปีหมู และทริปเซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน สักการะองค์พระ

โพธิสิทธิสัตว์กวนอิม พร้อมชิมอาหารระดับมิชลินสตาร์ นำโดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร (ซินแสเฮ้งเต๊กเอี้ยง) ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนและฮวงจุ้ยชื่อดัง เพียงช้อปภายในห้างฯ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์

และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ครบ 10,000 บาท พร้อมแลกคะแนน 999 M Point รับฟรี 1 สิทธิ์ (สำหรับ 2 ท่าน) เพียง 40 ท่านเท่านั้นร่วมทริปวัดเล่งเน่ยยี่ฟรี เสริมดวง แก้ชง ไหว้พระขอพร พร้อมทำพิธีสะเดาะเคราะห์แก้ชง ณ มูลนิธิเทียนฟ้า และไหว้พระประจำวันเกิด ณ วัดทิพยวารีวิหาร ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนทริปเซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน สักการะเจ้าแม่กวนอิม พร้อมชิมอาหารระดับมิชลินสตาร์ ร่วมสักการะ“เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป” เก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ณ วัดไผ่สีม่วง, ขอพรเสริมสิริมงคลหนานไห่กวนอิม , สักการะพระพุทธรูปหยก ณ วัดพระหยกขาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสจากร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ Point แลกซื้อ ได้ในราคาเพียง 57,900 บาท (ราคาปกติ 62,500 บาท) ) จำนวนจำกัด เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น แลกได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

โปรโมชั่นพิเศษเซอร์ไพร์สนักช้อปต้อนรับตรุษจีน ลุ้นโชคสุขสันต์รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท สมาชิก

M Card ช้อปครบทุก 1,000 บาท ภายในศูนย์ รับสิทธิ์ลุ้นโชคสุขสันต์ ลุ้นรับทองคำหนัก 2 บาท และโทรศัพท์มือถือ Huawei รุ่น Mate 20 นอกจากนี้ลูกค้าสมาชิก M Card, ผู้ถือบัตรเครดิตเอสซีบี เอ็ม วีซ่า และสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย อาทิ รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า, สแกนดิจิตอลเซียมซี, เซ็ทซองอั่งเปา เป็นต้น พิเศษผู้ถือบัตรเครดิต เอสซีบี เอ็ม วีซ่า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ รับคะแนน M Point เพิ่ม 300 คะแนน เมื่อใช้จ่ายในศูนย์ฯ ครบทุก 1,000 บาท และสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20% และรับบัตรกำนัลสูงสุด 1,400 บาท เมื่อช้อปในศูนย์การค้าตามที่เงื่อนไขกำหนด ระหว่างวันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทุกสาขา

ทั้งนี้ นางสาววรลักษณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ งาน THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR อิ่มเอม สุขสันต์ มั่งคั่งปีหมู จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับลูกค้า โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวน Traffic ให้กับเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น 15 % ”