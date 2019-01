DITP ประกาศศักยภาพไทย ผู้นำแห่งวงการอัญมณีและเครื่องประดับโลก ใน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 63 ยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกครั้ง ชู 4 โซนสินค้าแสดงศักยภาพไทย สร้างสรรค์เครื่องประดับชิ้นเอกเจาะตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) : (ดีไอทีพี) ประกาศความพร้อม

จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63

จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งผ่านมา ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Magic Hands” มหัศจรรย์แห่งหัตถาช่างศิลป์ไทย ส่งเสริมไทยในฐานะผู้นำแห่งวงการอัญมณีและเครื่องประดับโลกด้วยสองมือของคนไทยอวดโฉมสู่สายตาชาวโลก โชว์ 4 โซนแสดงศักยภาพนักออกแบบสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับไทยอวดโฉมสู่สายตาชาวโลก พร้อมเผยไฮไลต์ 5 กลุ่มสินค้าศักยภาพในอุสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

นางบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมมีความพร้อม

ที่จะจัดงาน “งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย รวมถึงกลุ่ม SMEs และช่างผีมือไทยให้มีโอกาสขยายธุรกิจและแสดงศักยภาพช่างฝีมือไทยสู่ตลาดโลก โดยจะเป็นที่นัดพบปะเจรจาการค้าสำหรับผู้ประกอบการให้ได้พบกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งตอกย้ำและแสดงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำแห่งวงการอัญมณีและเครื่องประดับโลก

“อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า 1 ล้านคน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยยังคงเป็นหนึ่งในสินค้าที่ทำรายได้ติด 1 ใน 10 โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับแล้วกว่า 11,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับ 3 ของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการจัดงานนี้อย่างต่อเนื่อง โดยงาน Bangkok Gem & Jewelry Fair เป็นเวทีกลางระดับโลกที่ไว้อัพเดทเทรนด์ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติ” นางบรรจงจิตต์กล่าว

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังกล่าวว่า งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair เป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดสำคัญที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ทั้งขนาดใหญ่และผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ ได้มีโอกาสเจรจาการค้า พบปะกับพันธมิตรจากทั้งในประเทศและนานาประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักออกแบบหน้าใหม่ได้แสดงศักยภาพผ่านผลงานเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สู่สายตาของผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายจากทั่วโลก ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่างาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ได้รับผลตอบรับที่ดีโดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยงานครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand’s Magic Hands” มหัศจรรย์แห่งหัตถาช่างศิลป์ไทย ประกาศศักยภาพผู้นำแห่งวงการอัญมณีและเครื่องประดับโลกด้วยสองมือของคนไทย จากความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เก่าแก่และเปี่ยมอัตลักษณ์ ทักษะในการผลิตหัตถกรรมอันวิจิตรบรรจง ได้ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นสู่ ดีเอ็นเอช่างฝีมือแห่งสยาม เป็นพลังในการสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับชิ้นเอก

ภายในงาน จะได้พบกิจกรรมและนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ นำเสนอโอกาสทางการค้าใหม่ๆ อาทิ “The Niche Showcase” นำเสนอเครื่องประดับสำหรับกลุ่มตลาดเฉพาะ อาทิ เครื่องประดับสำหรับผู้ชาย เครื่องประดับโชคลาง เครื่องประดับที่แสดงถึงศักยภาพของช่างฝีมือไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่กว่า 140 บริษัท มาร่วมจัดแสดงใน โซน “The New Faces” ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ผู้ประกอบการจากสมาคมช่างทองไทย และผู้ประกอบการหน้าใหม่จากทั่วภูมิภาคของไทย โซน “Innovation and Design Zone (IDZ)” จัดแสดงสินค้าในกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการออกแบบ โซน “THE JEWELLERS” จัดแสดงผลงานจากกลุ่มนักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่นที่มีความสวยงาม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีคูหาจากผู้ประกอบการต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง อิสราเอล อินเดีย อิตาลี เกาหลีใต้ ตุรกี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกสรรสินค้า เจรจาธุรกิจภายในงานได้อย่างหลากหลายและครบถ้วน งานนี้ยังเป็นงานเดียวที่ได้รวมอัญมณีล้ำค่ามาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องเงิน ทอง พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

งานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 63 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดเจรจาธุรกิจ วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 – 18.00 น. และเปิดจำหน่ายปลีก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 – 17.00 น. สามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.bkkgems.com อีเมล์ bkkgems@ditp.go.th FB:@Bangkokgemsofficial หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ