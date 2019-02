ทีดับเบิลยูจี ที (TWG TEA) เก็บเกี่ยวบรรยากาศ รักโรแมนติกของมหานครแห่งแสงสี บรรจุไว้ในกล่องชาหรูหราเลอค่า “ปลาส วองโดม ที” (Place Vendôme Tea) จากคอลเลคชั่นโอต์ กูตูร์ พร้อมเซ็ตของหวานรสเลิศ สำหรับคู่รัก ณ ทีดับเบิลยูจี ที ซาลอน แอนด์ บูติค ทุกสาขา ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้

หากอยากบอกรักใครสักคน สถานที่ซึ่งเหมาะสมที่สุด แห่งหนึ่ง คือ ปลาส วองโดม ณ กรุงปารีส เมืองแห่งแสงสี จัตุรัสเล็กๆ แห่งนั้นเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม มีร้านรวงเก๋ไก๋ เรียงรายไปตามถนน ที่ปูด้วยก้อนหินเลียบแม่น้ำแซน ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมแบบบาโรคอันทรงเสน่ห์ เคียงคู่ร้านเครื่องประดับและนาฬิกาแบรนด์หรูระดับโลก ความแพรวพราวฟู่ฟ่าแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของปารีส ที่สะท้อนความงามสง่าเหนือกาลเวลา

ทีดับเบิลยูจี ที (TWG TEA) ได้นำแรงบันดาลใจจากสีสันโรแมนติกของ ปลาส วองโดม มาถ่ายทอดผ่านชาสุดชิค “ปลาส วองโดม ที” (Place Vendôme Tea) จากคอลเลคชั่นโอต์ กูตูร์ ในบรรจุภัณฑ์แวววาวหรูหราสีทองและสีขาว เสมือนหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ เพื่อต้อนรับฤดูกาลแห่งความรัก

การผสานกลมเกลียวกันระหว่างรสชาติแบบตะวันออกกับยุโรป คือความมหัศจรรย์ของ ชา ปลาส วองโดม ที เกิดจากการเบลนด์ชาเขียวชั้นเลิศเข้ากับกลิ่นผลไม้และดอกไม้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยกลิ่นสับปะรด กลิ่นซีตรัส ผิวส้ม เอลเดอร์เบอร์รี่ เสริมชีวิตชีวาด้วยกลิ่น บลู คอร์นฟลาวเวอร์ ปลุกเร้าทุกสัมผัสในวาระวาเลนไทน์อันแสนพิเศษ

เติมเต็มบรรยากาศด้วยเซ็ตของหวาน เพื่อคู่รัก “วาเลนไทน์ สเปเชียล” (Valentine’s Special) บรรจงเสิร์ฟมาในถาดสองชั้น เริ่มจาก เซอร์ไพรส์เชอร์รี่ที่จะทำให้คุณแปลกใจ เมื่อได้ลิ้มลอง กับรสสัมผัสที่หลากหลายด้านใน ตามมาด้วย มาการอง ชา เลิฟ มี ที (Love Me Tea) ผสมสตรอเบอร์รี่ กานาช, มาร์ชเมลโลเคลือบมะพร้าว และราสพ์เบอร์รี่ คูลี่ ผสมชา แบง เดอ โรสเซส ที (Bain de Roses Tea), เรด เวลเวท บอล ผสมชา เจด ออฟ แอฟริกา ที (Jade of Africa Tea) เคลือบดาร์ก ช็อคโกแลต ปิดท้ายด้วย แอปเปิล โรส ทาร์ต ผสมชา อัลมอนด์ ที (Almond Tea) รูปดอกกุหลาบสวยหวาน

รื่นรมย์กับบรรยากาศโรแมนติกด้วยเซ็ต “วาเลนไทน์ สเปเชียล” (Valentine’s Special) เสิร์ฟพร้อมชา ปลาส วองโดม ที (Place Vendôme Tea) หรือม็อคเทล พิงค์ การ์เด้น ที (Pink Garden Tea Mocktail) ในราคา 440 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทีดับเบิลยูจี ที ซาลอน แอนด์ บูติค ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2259-9510

เกี่ยวกับ ทีดับเบิลยูจี ที

ทีดับเบิลยูจี ที (TWG Tea) แบรนด์ชาหรูสุดประณีต ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับปี 1837 เมื่อเกาะแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งการค้าของชา เครื่องเทศ และอาหารชั้นดี ทีดับเบิลยูจี ที ซึ่งย่อมาจาก เดอะ เวลบีอิ้ง กรุ๊ป (The Wellbeing Group) ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ด้วยแนวคิดหรูหราที่ผสมผสานระหว่างร้านค้าปลีก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวและดั้งเดิม กับร้านชาสุดหรู และเครือข่ายระดับสากลของการจัดจำหน่ายชา ไปจนถึงเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการชาซึ่งส่งตรงจากไร่ชาปลูกเท่านั้น คอลเลคชั่นของ ทีดับเบิลยูจี ที จึงมีสายพันธุ์ชาในครอบครองมากที่สุดในโลก โดยมีชาคุณภาพจากทุกประเทศแหล่งผลิตชา และชาผสมที่คัดสรร และประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือสุด

นอกเหนือจากเป็นที่รู้จักในฐานะนักนวัตกรรมอย่างแท้จริงในการสร้างสรรค์ความหลากหลายของรูปแบบชาตามแต่ละฤดูกาล จากความร่วมมือของเหล่าไร่ชาชื่อดังสูงสุดของโลกแล้ว ทีดับเบิลยูจี ที ยังนำเสนออุปกรณ์ชา ดีไซน์เฉพาะ อันทันสมัยและประณีต รวมถึงอาหารและของหวานที่มีชาเป็นส่วนผสม

หลังการเปิดตัวของชาซาลอนและบูติคแห่งแรกในสิงคโปร์ ณ รีพับลิค พลาซ่า (Republic Plaza) ในปี 2008 ทีดับเบิลยูจี ที ได้เปิดสาขาต่างๆ ทั่วประเทศสิงคโปร์ อาทิ ห้างสรรพสินค้าไอออน ออร์ชาร์ด (ION Orchard) มาริน่า เบย์ แซนส์ (Marina Bay Sands) และทาคาชิมาย่า สิงคโปร์ (Takashimaya Singapore) รวมถึงขยายสาขาในระดับสากล อาทิ การเปิดตัว ทีดับเบิลยูจี ที ซาลอน แอนด์ บูติค (TWG Tea Salon & Boutique) ขึ้นในกรุงเทพฯ ดูไบ กว่างโจว ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ ไทเป โตเกียว มะนิลา จาการ์ตา และเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ คอลเลคชั่นชาเอ็กคลูซีฟคุณภาพดีที่สุดของโลกของ ทีดับเบิลยู ที ยังสามารถหาซื้อได้ ณ ร้าน ทีดับเบิลยูจี ที บูติค ในห้างสรรพสินค้า แฮร์รอดส์ ไนท์สบริดจ์ (Harrods Knightsbridge) ของลอนดอน และมีจัดจำหน่ายในร้านดีน แอนด์ เดลูก้า (Dean & Deluca) ถนนแมดิสัน อเวนิว ในนิวยอร์ค มากไปกว่านั้น ทีดับเบิลยูจี ที ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายชาให้กับโรงแรมหรู ร้านอาหาร และสายการบินนานาชาติชั้นนำ และยังจำหน่ายปลีก ภายในซูเปอร์มาเก็ตทั่วโลก อาทิ เอล คอร์ต อิงเกลส (El Corte Ingles) ในประเทศโปรตุเกส ร้านไฟน์คอสต์ เคฟเฟอร์ (Feinkost Kaefer) ในประเทศเยอรมนี ร้านเดวิด โจนส์ (David Jones) ในออสเตรเลีย และห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย รวมถึงเสิร์ฟให้บริการ ในชั้นบิซิเนสคลาส, เฟิร์ส คลาส และห้องสูทและภายในเลานจ์ของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (Singapore Airlines) และนิปปอน แอร์เวย์ส (Nippon Airways)