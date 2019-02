CAT Channel ประกาศผลผู้ชนะคว้าทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น CAT SHORT FILM : THAI TOUCH สัมผัสเสน่ห์ไทย ที่คุณไม่เคยรู้

ร่วมติดตามกันมากว่า 4 เดือน สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย CAT Channel จัดขึ้น กับ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น CAT SHORT FILM : THAI TOUCH ด้วยการเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเทียบเท่า ทีมละ 2-5 คน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้แนวคิด “Thai Touch” เสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้ ซึ่งมีผู้สนใจส่งโครงเรื่องเข้าประกวดในรอบแรกกว่า 74 ทีม จากสถาบันการศึกษาในสังกัดรัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น โดยทางคณะกรรมการได้คัดเลือก 15 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบการผลิตเป็นผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาว 10-15 นาที และได้จัดกิจกรรม “คิด เล่า ถ่าย ตัด” ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ CAT Channel ได้มอบเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาทเพื่อนำไปผลิตผลงานหนังสั้นในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งแต่ละทีมได้ทุ่มเทเวลากว่า 1 เดือน สร้างสรรค์ผลงานกันอย่างสุดความสามารถ และได้ส่งผลงานรอบสุดท้าย เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดบริการสื่อสารดาวเทียม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ดร. ปรัชญา เปี่ยมการุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, ดร. จารุวัส หนูทอง รองคณบดีกิจการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว. และ คุณโอ๊ต – ชานนท์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “โอเวอร์ไซส์ทลายพุง” ร่วมพิจารณาคัดเลือก 3 ทีม 3 เรื่อง ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเสน่ห์ไทย และนำเสนอได้อย่างโดดเด่น ด้วยวิธีการเล่าเรื่องในเชิงภาพยนตร์และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย

สำหรับการประกาศผลรางวัลการประกวดของโครงการ ได้จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class @ Central World โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณอภิชาติ สวรรค์คำธรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณธานินท์ หยวกขาว ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติร่วมงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ ซึ่ง 3 เรื่องที่เข้ารอบสุดท้าย แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท ได้แก่ทีม Cool คิด มาในเรื่อง “ใจ๋สัมผัสใจ๋” ที่เล่าเรื่องครูอาสาที่ต้องมาช่วยเหลือนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่พูดไม่ได้ แต่ต้องช่วยครอบครัวที่มีอาชีพในการทำข้าวหลามขาย โดยครูอาสาได้ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ให้ข้าวหลามเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เพื่อสื่อให้เห็นว่าสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านสามารถสร้างรายได้มากขึ้นได้ด้วยการนำเทคโนโลยีหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผ่านความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อร่วมชั้นเรียนที่ล้วนเป็นคนละชนเผ่าแต่ก็พร้อมช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 50,000 บาท ได้แก่ทีม Like สาระ “like น้ำใจ”ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของน้ำใจของคนไทย ผ่านการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อช่วยคุณตาตามหาแมวที่หายไปให้กับหลานสาวและ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ทีม SuperS “หวย The Lottery” ที่นำเสนอเรื่องการเสี่ยงโชคที่อยู่คู่คนไทยมาหลายทศวรรษ แต่คนรุ่นใหม่กลับมองว่าไร้สาระ จึงต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น

นอกจากเงินรางวัลแล้วผู้ชนะทั้ง 3 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันการศึกษาที่ผู้ชนะทั้ง 3 รางวัลศึกษาอยู่ในฐานะของผู้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถของนิสิตนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานในอนาคต

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณน้องๆ ทุกคน ที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม CAT Short Film ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ CAT ได้จัดขึ้น ภายใต้แนวความคิด “เสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้” โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น CAT Short Film : Thai Touch นอกจากได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานร่วมประกวดจำนวนมากแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและมุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีต่อศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย และได้นำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สั้น เพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากน้องๆ ทุกทีมที่มีความตั้งใจผลิตผลงานคุณภาพ และได้แสดงฝีมือการทำภาพยนตร์สั้นกันอย่างเต็มความสามารถ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะของผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งนอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไม่หยุดยัั้ง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการสื่อสารที่ดีที่สุดแล้วนั้น เรายังเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าในยุคการสื่อสารที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งการสร้าง Content ที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อผู้ชม ที่สำคัญในโครงการนี้คือน้องๆ สามารถทำความเข้าใจกับโจทย์ที่ท้าทายในเรื่องเสน่ห์ของความเป็นไทยที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัวและมีความหลากหลาย ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพยนตร์สั้นให้ผู้ชมได้รับชมอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมื่อผลงานได้ถูกเผยแพร่ อาจจะทำให้ผู้ชมได้เกิดความตระหนักถึงเสน่ห์ความเป็นไทยที่เราคาดไม่ถึง ทั้งนี้ CAT Channel จะยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบคอนเทนต์ที่หลากหลาย นอกจากนี้จะยังคงสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศต่อไปเช่นเดียวกัน”

