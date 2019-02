วาเลนไทน์ปีนี้ไม่เหงาแน่! ‘พัคโบกอม’ จะดูแลทุกคนเป็นอย่างดี ส.16 ก.พ.นี้ เตรียมโชว์ลูกคอ-รอจับมือแฟนทั้งฮอลล์

เปิดฉากเดือนที่สองของปี 2019 วงการอีเวนต์เกาหลีก็ยิ่งคึกคั กหนักมากไปอีก ดูแค่ปฏิทินงานของ โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment) เจ้าเดียวก็สะท้านหัวใจไปยาวๆ เลย และเมื่อย่างเข้าสู่เดือนกุ มภาพันธ์นั่นคือสัญญาณว่า ใกล้จะได้เจอกันแล้วกับ “พัคโบกอม” (Park Bo Gum) ผู้ยืนหนึ่งเป็นพระเอกสุ ดฮอตของวงการบันเทิงเกาหลี เวลานี้ เพราะไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็ปั งและดังเป็นพลุแตกเสมอ! หนนี้กลับมาพบปะแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งในรอบ 2 ปี บิ๊กบอสกึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ เลยจับมือต้นสังกัดเกาหลี บลอสซัม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Blossom Entertainment) จัดเต็มเช่นเคย จัดไปเลยไฮทัชทุกที่นั่งหลั งจบงานแฟนมีตติ้ง “2019 พัคโบกอม เอเชีย ทัวร์ อิน แบงคอก <กู๊ด เดย์ : เมย์ ยัวร์ เอฟรี่เดย์ บี อะ กู๊ด เดย์>” (2019 PARK BO GUM ASIA TOUR IN BANGKOK <Good Day : May your everyday be a good day>) ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เวลา 18:00-20:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ความยืนหนึ่งของ โบกอม นั้นไม่เพียงแค่สร้างสถิติให้ ละครซีรีส์เรื่องล่าสุดของเขา “Encounter” (ชื่อเดิม Boyfriend) ขึ้นแท่นเป็น ‘ละครวันพุธ-พฤหัสบดีที่เปิดตั วด้วยเรตติ้งสูงสุด’ ของช่อง tvN แถมยังทุบสถิติ เอาชนะละครจากสามช่องหลักอย่าง SBS, KBS2 และ MBC ได้อย่างสง่างาม ความร้อนแรงยังมีต่อเนื่ องไปจนถึงตอนสุดท้ายที่เพิ่ งลาจอไปเมื่อ 24 ม.ค. โดยโกยเรตติ้งไปได้สูงถึง 8.6% และ 11.1% นอกจากนี้บทบาท ‘คิมจินฮยอก’ ผู้ชายอบอุ่นในฝันของสาวๆ จากซีรีส์เรื่องนี้ยังส่งให้ พัคโบกอม คว้าอันดับ 1 ในหัวข้อ ‘ท็อปเท็นนักแสดงชายประจำสั ปดาห์’ จากการสำรวจโดย Good Data Corporation อีกด้วย

ล่าสุดหนุ่มหล่อคนนี้ยังเพิ่ งประกาศเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ ยวเต็มตัว เตรียมขึ้นแท่นโชว์ความสามารถด้ านการร้องเพลงซึ่งเป็นอีกหนึ่ งความฝันของเขา โดยจะออกอัลบั้มผลงานเพลงเป็ นภาษาญี่ปุ่นชื่อว่า “Bloomin” มีเพลงไตเติลชื่อเดียวกับอัลบั้ ม และอีกหนึ่งเพลงคือ “Shining Future” เตรียมวางแผงให้แฟนๆ ได้ฟังในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ซึ่งการที่เจ้าตัวเคยโชว์สกิลจั บไมค์ร้องเพลงมาแล้วหลายต่ อหลายครั้ง รวมทั้งเพลงประกอบซีรีส์ที่ เขานำแสดงในเรื่อง “Moonlight Drawn by Clouds” ทางช่อง KBS เมื่อปี 2016 ก็การันตีได้ว่าความสามารถด้ านการร้องเพลงของ โบกอม ไม่เป็นสองรองใคร ไม่แพ้บทบาทการเป็นนักแสดงเช่ นกัน

แน่นอนว่า ในงานแฟนมีตติ้ง “2019 พัคโบกอม เอเชีย ทัวร์ อิน แบงคอก <กู๊ด เดย์ : เมย์ ยัวร์ เอฟรี่เดย์ บี อะ กู๊ด เดย์>” (2019 PARK BO GUM ASIA TOUR IN BANGKOK <Good Day : May your everyday be a good day>) วันเสาร์ที่ 16 ก.พ.นี้ เวลา 18:00-20:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี พระเอกหนุ่มเบอร์ท็อปแห่ งวงการบันเทิงเกาหลี–ว่าที่นั กร้องหน้าใหม่ของวงการดนตรีญี่ ปุ่น จะขนเพลงมากมายมาร้องให้ทุกคนฟัง รวมถึงแบ่งปันช่วงเวลาดีดี และโชว์ความพิเศษของกิจกรรมต่ างๆ บนเวที ปิดท้ายด้วยไฮทัชกับแฟนๆ ทั้งฮอลล์ทีละคนก่อนกลับบ้าน

“โฟร์วันวันฯ” ยืนยันเลยว่า วาเลนไทน์ปีนี้ไม่เหงาแน่ เพราะ “โบกอม” จะดูแลทุกคนเป็นอย่างดี บัตรยังพอมีให้เก็บตกโค้งสุดท้ ายอีกไม่มากแล้ว รีบจองด่วน ณ จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,800 / 3,800 / 4,500 และ 5,000 บาท (บางราคาจำหน่ายหมดแล้ว) ** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์หลัก www.411ent.com ออฟฟิเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent และอินสตาแกรม IG @411ent https://instagram.com/411ent