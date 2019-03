กรังด์ปรีซ์ฯ ประกาศจัดงาน“มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 11” จับมือ“กรุงศรี ออโต้” และ“สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว” ร่วมเซ็นต์ MOU รับประกันคุณภาพรถยนต์ทุกคันภายในงาน นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานจัดงาน “มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 11” เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาเวลาที่ผ่านมากว่า 11 ปี งาน “มหกรรมรถยนต์มือสอง” (BANGKOK USED CAR SHOW) ถูกจัดขึ้นต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับและมาตรฐานของการจัดงานแสดงรถมือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ผ่านรูปแบบการจัดงานอย่างมือ อาชีพ พร้อมสร้างบรรยากาศและรวบรวมรถคุณภาพดีเหมาะแก่การเลือกซื้อ-ขาย มาไว้ในงานเดียว “มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่11” (The 11th Bangkok Used Car Show) จึงยังเป็นงานที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากทั้งบริษัทรถยนต์ชั้นนำ ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสอง และกลุ่ม ผู้บริโภคที่เตรียมจะเข้ามาเลือกซื้อรถยนต์ภายในงาน

ด้วยมาตรฐานการจัดงานอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วย การการันตีคุณภาพรถจากผู้จำหน่าย ไม่มีการย้อมแมว อีกทั้งยังอัดแน่นด้วยโปรโมชั่นพิเศษ สามารถต่อรอง ราคาได้ พร้อมรับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณจากผู้จำหน่ายที่จัดเตรียมมาให้ภายในงาน โดยภาพรวมของงานในปีนี้ยังคงเป็นงานที่รวบรวมผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองไว้อย่างคับคั่ง เช่นเคย และยังมุ่งเน้น ในเรื่องของคุณภาพสินค้าต้องมีคุณภาพดี มีความหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกชม เลือกซื้อ ครบทุกเซ็กเมนต์เช่น อีโคคาร์, ซิตี้คาร์, ซีดาน, ลักชัวรี่คาร์ และรถยนต์อเนกประสงค์

เพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน สำหรับความพร้อมในการจัดงานล่าสุดนี้ มีค่ายผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองมากกว่า 17 บริษัท ตอบ รับเข้าร่วมงาน พร้อมนำรถยนต์มากกว่า 100 รุ่น เข้ามาจำหน่ายภายในงานบนพื้นที่จัดแสดง ณ ศูนย์แสดง สินค้าฯ ฮอลล์ 2-4 อิมแพค เมืองทองธานีอย่างคับคั่ง ซึ่งประกอบด้วย BMW PREMIUM SELECTION BY MILLENNIUM AUTO, MASTER CERTIFIED USED CAR, MINI NEXT BY MILLENNIUM AUTO, TRIPLE-M, AUDI APPROVED PLUS, TARGET CAR CENTER, BEST SERVICE, AMORN RATCHADA GROUP, YO RACHADA ZUPER CAR, BB SMART CAR, PANDA SPEED CAR, VISARN AUTOCAR , VOLVO USED CAR, AUTO MASTER, YOUR BIKE และ รถเศรษฐี

“มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 11” (The 11th Bangkok Used Car Show) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2562วันจันทร์-ศุกร์เวลา 12.00-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00-22.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ ฮอลล์ 2-4 อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมจำหน่ายบัตรเข้าชมใน อัตราเพียง 20 บาท เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokusedcarshow.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน)

ค่าบัตรเข้าชมงาน 20 บาท

วันที่ : 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

(จันทร์ – ศุกร์ เวลา: 12:00-22:00 น.)

(เสาร์ – อาทิตย์ เวลา: 11:00-22:00 น.)

สถานที่ : อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact Event Organizer

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Tel. 02-522-1731-8

Email : bangkokimportedcar.usedcar@gmail.com

Website : www.bangkokusedcarshow.com

Facebook : Bangkok Used Car Show