AAS Harley-Davidson® of Bangkok รับรางวัล Dealer of the Year 2018 ประจำภูมิภาค Asia

AAS Harley-Davidson® of Bangkok รับมอบรางวัลเกียรติยศ Dealer of the Year 2018 ประจำภูมิภาคเอเชียในเขตพื้นที่ตลาดใหม่ หรือ Asia Emerging Market (AEM) ระหว่างการประชุม Dealer Principal ประจำปี ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยคุณอนุวัชร อินทรภูวศักดิ์ (ด้านขวา) Dealer Principal และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงค็อก ไรเดอร์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าวจาก ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน มอเตอร์ คัมพานี โดยมีคุณธนบดี กุลทล (ด้านซ้าย) ผู้จัดการประจำประเทศ ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบรางวัลในฐานะเป็นผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซต์ฮาร์ลีย์-เดวิดสันอย่างเป็นทางการที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การเติบโตและบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน การส่งมอบสุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้า การสื่อสารและกิจกรรมการตลาด การบริหารองค์กร รวมถึงการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรของ Harley-Davison® University ประจำปี 2018

ทั้งนี้ นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบการจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้มาครองได้สำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีคะแนนรวมเหนือแชมป์เก่าจากประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นเจ้าของรางวัลนี้มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป็นเจ้าตลาดในภูมิภาคนี้อีกด้วย โดยภูมิภาคนี้ปัจจุบันประกอบไปด้วยผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการมากกว่า 50 ราย จากทั้งหมด 16 ประเทศ เริ่มจากแถบอาเซียน เช่น สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ฯลฯ ไปจนถึงประเทศชั้นนำอย่างไต้หวัน และเกาหลีใต้

นอกจาก AAS Harley-Davidson® of Bangkok แล้ว AAS Harley-Davidson® of Pattaya อีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายภายใต้เครือบริษัท AAS Auto Service (ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถ Porsche และ Bentley อย่างเป็นทางการ) ก็ได้อันดับ 4 ร่วมของ Dealer of the Year 2018 เช่นกัน จึงทำให้ประเทศไทยมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้คะแนนในอันดับ TOP 5 ถึง 2 ดีลเลอร์ในปีเดียวกัน รางวัลและผลงานปีที่ผ่านมาของกลุ่ม AAS Harley-Davidson® จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและความสามารถในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซต์ฮาร์ลีย์-เดวิดสันชั้นนำไม่เพียงแค่ของประเทศไทย แต่ไปถึงระดับภูมิภาคเลยทีเดียว

สำหรับงานมอเตอร์โชว์ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 7 เม.ย. 62 ที่กำลังจะถึงนี้ ทาง AAS Harley-Davidson® ทั้ง 2 สาขาพร้อมแล้วที่จะตอบแทนและเอาใจแฟนๆ ผู้คลั่งไคล้แบรนด์ในตำนานอย่าง Harley-Davidson® อีกครั้งด้วยบริการเหนือระดับกับข้อเสนอสุดพิเศษ อาทิ ดอกเบี้ย 0% สำหรับรถตระกูล Touring 2019 ราคาเริ่มต้นใหม่แสนกระชากใจกับ Touring 2018 ที่ 1.299 ล้านบาท (จากปกติ 1.688 ล้านบาท) พร้อมมีรถให้ทดลองขับขี่ถึง 10 รุ่นก่อนตัดสินใจซื้อ บริการอาหารเครื่องดื่มจากร้านดังในกรุงเทพฯ ฟรี ของสมนาคุณสุดพิเศษจากแผนกเครื่องแต่งกาย (General Merchandise) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่สงวนไว้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถกับ AAS Harley-Davidson® ทั้งสาขากรุงเทพฯ วิภาวดี และ พัทยา เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

AAS Harley-Davidson® of Bangkok (วิภาวดี)

โทร. 02-521-4545 หรือติดต่อ คุณปิยะพงศ์ โทร. 084-666-9960

AAS Harley-Davidson® of Pattaya (พัทยา)

โทร. 038-255-255 หรือติดต่อ คุณเสกสรรค์ โทร. 089-605-7734

เกี่ยวกับ ชื่อ: AAS Harley-Davidson® of Bangkok

ผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน® อย่างเป็นทางการสาขากรุงเทพฯ ถนนวิภาวดี เจ้าของรางวัล Harley-Davidson® Dealer of the Year ประจำปี 2018 จากความเป็นเลิศทางงานขายและบริการหลังการขายที่มาพร้อมเครื่องมือทันสมัยครบครันและช่างผู้ชำนาญการระดับสูงสุด หรือ Master Level Technician จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งผ่านการอบรมจาก ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน® ยูนิเวอร์ซิตี้

เกี่ยวกับ ชื่อ: AAS Harley-Davidson® of Pattaya

ผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน® อย่างเป็นทางการหนึ่งเดียวในภาคตะวันออก พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานด้วยเครื่องมือทันสมัยครบครันและช่างผู้ชำนาญการระดับสูงสุด หรือ Master Level Technician จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งผ่านการอบรมจาก ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน® ยูนิเวอร์ซิตี้

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.aasharley-davidson.com และ

www.facebook.com/AASHarleyDavidson