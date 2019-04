เปิดตัว เวอร์ซาชี (Versace) สาขาแรกแห่งเดียวในภูเก็ต พร้อมคอลเล็คชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน 2019 ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ตอกย้ำการเป็น The World’s Must-Visit Destination in Thailand ต้อนรับแบรนด์เวอร์ซาชี (Versace) ที่มาเปิดสาขาแรกแห่งเดียวในภูเก็ต พร้อมเปิดตัวคอลเล็คชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน 2019 ย้ำภาพผู้นำไฮแฟชั่น พร้อมเตรียมจัดงานเปิดตัวโซน Myth of Luxe ที่รวบรวมช็อปแบรนด์เนมจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว เทียบชั้น ศูนย์การค้า Central Embassy กรุงเทพฯ ช่วยเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งใน Global Luxury Destination แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนักช้อปทั่วโลก

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า “นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ได้รับความเชื่อมั่นจากแบรนด์ไฮเอนด์ระดับโลกมาร่วมส่วนหนึ่งในการสรรค์สร้างสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ระดับโลกใจกลางเมืองท่องเที่ยวชายทะเลอย่างภูเก็ต เพราะความตั้งใจแรกของเซ็นทรัลพัฒนา คือ การสร้างโลกของวัฒนธรรมที่มาบรรจบกันของสิ่งที่ดีที่สุดของโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่เหนือระดับ (Center of Life) ผ่านการนำเสนอสิ่งมีมากกว่าสินค้า แต่คือการสร้างประสบการณ์ เพื่อก้าวให้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการมาของแบรนด์ระดับโลกอย่างเวอร์ซาชี (Versace) ทำให้ผู้ที่หลงใหลในแบรนด์นี้ทั้งในภูเก็ตและภาคใต้ สามารถช็อปปิ้งคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้อเดินทางไปถึงกรุงเทพฯ หรือต่างประเทศอีกต่อไป

นอกจากแบรนด์เวอร์ซาชี (Versace)แล้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ยังมีโซน Myth of Luxe ที่รวบรวมหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกไว้ในที่เดียว ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า โดยในอนาคตยังจะมีแบรนด์ระดับโลกทยอยมาเปิดตัวที่นี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับสินค้าและบริการระดับไฮเอนด์เป็นครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ต”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต คือหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยแนวคิด Where The World Come to Play เพราะสถานที่แห่งนี้ได้รับการออกแบบ ภายใต้คอนเซปต์ The Magnitude of Luxury & Leisure Resort Shopping Destination เป็นศูนย์กลางด้านการช้อปปิ้ง และไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่หรูหราหนึ่งเดียวใจกลางจังหวัด ภูเก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและไลฟ์สไตล์ระดับสูง ถือเป็นฝันที่กลายเป็นจริงของกลุ่มลูกค้าอีลิท (Elite) ครอบครัวเศรษฐี และนักธุรกิจชาวภูเก็ต รวมถึงนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักที่เดินทางมาเพื่อใช้จ่ายซื้อประสบการณ์จากทริปที่หรูหราและการพักผ่อนในประเทศไทย หวังให้ภูเก็ตเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลที่ครบและสมบูรณ์แบบเทียบเท่าเมืองดังระดับโลก อาทิ รีเวียร่า ไมอามี่ และฮาวาย

ทั้งนี้ ร้านค้า แบรนด์ เวอร์ซาชี (Versace) ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 โซน Myth of Luxe ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า โดยคอลเล็คชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน 2019 ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์มัสคิวลีน เปี่ยมด้วยเสน่ห์ มีสไตล์ร่วมสมัย กล้าจะแตกต่าง และเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน ผ่านการผสมผสานด้วย ลูกไม้ ขนแกะ เฉดสีนีออน ลายพิมพ์ดอกไม้ เรียบง่ายทว่าทรงพลัง ก้าวข้ามทุกกรอบและกฏเกณฑ์ ฟินิชลุคด้วย กระเป๋ารุ่นไอคอน โค้ตหนังงูเทียมในโทนสีขาวดำ หมวกทรงบั๊กเก็ตและรูปทรงใหม่ของสนีกเกอร์รุ่น Chain Reaction รวมถึงรองเท้าแตะสุดคลาสสิกประดับตกแต่งด้วยหัวเมดูซ่าสัญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน