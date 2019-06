นิตยสาร โว้กประเทศไทย จัดงาน “Vogue Gala 2019” จับมือ 15 แบรนด์ดังระดับเวิลด์คลาส ร่วมรังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซ พร้อมประมูลนำเงินสนับสนุนดีไซเนอร์ไทย

นิตยสาร โว้กประเทศไทย (VOGUE Thailand) คัมภีร์แฟชั่นระดับโลกที่ทรงอิทธิพลต่อวิธีคิด วิถีชีวิต และแฟชั่นของผู้หญิงยุคใหม่มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่เวทีสากลพร้อมยกระดับผ้าไทยท้องถิ่นจาก

ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจัดงาน “Vogue Gala 2019” งานกาล่าดินเนอร์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

โดยนำเสนอผลงานการรังสรรค์ผ้าไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากความร่วมมือของ 15 แบรนด์ดังชั้นนำระดับโลก พร้อมนำไปประมูลเพื่อนำเงินสนับสนุนโครงการ Vogue Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของวงการดีไซเนอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยจัดงานแถลงข่าวขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ลานเจริญนคร ชั้น M ไอคอนสยาม

ไปสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง” กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโว้กประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า “นับเป็นครั้งที่ 6 แล้วสำหรับการจัดงาน Vogue Gala โดยนิตยสาร โว้กประเทศไทย ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาผ้าไทยได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจของนักออกแบบชาวต่างชาติมากขึ้น เนื่องจากเป็นผ้าที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมืออันประณีต และมีอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของคนไทยอย่างแท้จริง ดังนั้นการนำผ้าไทยมาออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยแบรนด์ระดับโลก จึงเป็นการยกระดับผ้าไทยท้องถิ่นของประเทศไทยให้ก้าว

โดยในปีนี้ผ้าทั้งหมดที่นำมาใช้ในการออกแบบและผลิตล้วนมาจากหมู่บ้านทอผ้าไทยท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งมี 15 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาร่วมสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์มาสเตอร์พีซ จำนวนถึง 18 ผลงาน อาทิ Diane von Furstenberg (ไดแอน วอน เฟิร์สเทนเบิร์ก), Christian Louboutin (คริสเตียน ลูบูแตง), Kate Spade (เคท สเปด), Max Mara (แม็กซ์ มาร่า), Penta Light @ Motif (เพนตา ไลท์ จากโมทีฟ), Etro (เอทโทร), Roger Vivier (โรเฌร์ วิวีเยร์), Rebecca Minkoff (รีเบคก้า มินคอฟฟ์), Rag & Bone (แร็ก แอนด์ โบน), 3.1 Phillip Lim (3.1 ฟิลลิป ลิม), Giuseppe Zanotti (จูเซ็ปเป้ ซาน็อตติ), Fritz Hansen (ฟริตซ์ ฮานเซน), Pucci (ปุชชี่), Tod’s (ทอดส์) และ R. SANDERSON (อาร์แซนเดอร์ซัน) โดยแต่ละแบรนด์ได้รังสรรค์ไอเท็มที่ใช้ผ้าไทยท้องถิ่นจากหลากหลายแห่งทั่วประเทศออกมาได้อย่างวิจิตรงดงาม อาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ โว้ก ประเทศไทยยังได้ร่วมมือกับจิวเวลรีแบรนด์ไทยชื่อดัง จัสมิน (JASMIN) ที่มีประวัติอันยาวนาน นำเสนอการมิกซ์แอนด์แมทซ์เครื่องเพชรที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่โดดกับไอเท็มจากดีไซน์เนอร์ชั้นนำระดับโลกที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงไอเดียการเลือกใช้เครื่องประดับในหลากหลายสไตล์และโอกาส

ทั้งนี้งานกาล่าดินเนอร์การกุศล “Vogue Gala 2019” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ

ฉัตรา บอลรูมโรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพ เวลา 18:00 – 21:30 น.โดยเงินที่ได้จากการประมูลผลงานมาสเตอร์พีซจาก 15 แบรนด์ดัง จำนวน 18 ชิ้น จะนำไปสนับสนุนโครงการ Vogue Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของวงการดีไซเนอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งต้องขอขอบคุณ ไอคอนสยาม ที่ช่วยสนับสนุนให้งานดีๆ ครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับวงการแฟชั่นไทยต่อไป