สายกินฟินเเน่! Mega Food Tastival 2019 รวมร้านดังในตำนาน หากินยากสุดๆ 8-12 ส.ค.นี้

เมนูธรรมดาที่รสชาติไม่ธรรมดา คือความพิเศษที่เหล่านักชิมกำลังมองหา ด้วยเทรนด์ใหม่สายโลคอล สตรีทฟู้ดของไทยที่โด่งดังระดับโลกเเต่ทว่าร้านขึ้นชื่อกลับไม่ได้หากินได้ง่ายนัก จะดีเเค่ไหนถ้าเหล่าร้านในตำนานมารวมตัวกันให้เราได้ไปตระเวนชิมได้ที่เดียว เตรียมพบกับปรากฎการณ์ความอร่อยกับเมนูพิเศษที่เหล่านักชิมต้องห้ามพลาดในงาน “เมกา ฟู้ด เทสติวัล 2019” ( Mega Food Tastival 2019 ) จัดโดยมติชนอคาเดมี ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคมนี้ ณ เมกา ฟู้ดวอล์ค ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Eat Like A Local” โดยรวบรวมกว่า 30 ร้านอร่อยมาไว้ภายในงานแห่งเดียว สายชิมสายช็อปต้องร้องว้าวกับความเอ็กซ์คูลซีฟที่จะได้ลิ้มลอง “เกี๊ยวกุ้ง”อันลือลั่นของต้นตำรับ “เฮียจกโต๊ะเดียว” ไม่ต้องจองกันถึง 2 เดือนอีกต่อไป ต่อด้วยความเข้มข้นสุดบรรยายของ “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวนายหมี” วัดหนามแดง-บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายหมี – อำนาจ พิทยาธร ที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรไหหลำ กับน้ำซุปรสเด็ด และการคัดเลือกวัตถุดิบ ใช้น้ำซุปเคี่ยวเนื้อแต่ละวันกว่า 100 กิโลกรัม ไม่ใส่ผงชูรสพร้อมฟินไปกับขาหมูเยอรมัน ByChefDay , ขนมไทยป้าเยาว์เจ้าเก่าติวานนท์ , ชาเย็นเเก้วยักษ์สุดฮิปเตอร์ โดยร้านพิเศษเเห่งภูเก็ต , ซี่โครงปราณ สูตรโบราณจากปราณบุรี , คุณภาพเน้นๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาโกอ่างสุดยอดเเห่งความสดเเละความเเซ่บจากร้านถนัดหอย, ชิมปูเเน่นๆ กับ Viya Crab , กาเเฟไข่ไก่อารมณ์ดี Grün cafe’& Eatery, ข้าวเเกงปักษ์ใต้สูตรเด็ดกับร้านพริกไทยสด , ขนมจีนบ้านพี่เเยม ฐปณีย์ นักข่าวสาวชื่อดัง , เบเกอรี่จากเชฟญี่ปุ่นของ Brainwake , เครื่องดื่มสุดละมุนจาก In. Vi.Tation Café ย้อนยุคไปชิมขนมไทยต้นตำรับกับร้าน ขนมบ้านคุณยาย , ซาลาเปาสูตรทับหลี เเละร้านอร่อยอีกมากมาย นอกจากนี้ ร้านอาหารระดับตำนานของนักชิมที่พร้อมใจกันมาร่วมเปิดร้านภายในงานเดียวกันแล้ว เหล่าเชฟคนดังจากร้านอร่อย ยังพร้อมมาสาธิตแนะนำวิธีการปรุงอาหารเมนูอร่อยอีกด้วย อาทิ เชฟเฮียจก -สมชาย ตั้งสินพูลชัย และ เชฟแจ็ค – จักรภัทร กีรพัฒนพิบูลย์ จากร้านขาหมูกรอบ บาย เชฟเดย์ เป็นต้น

ความบันเทิงยังไม่หมดเท่านี้ ภายในงานยังมีความสนุกสนานอีกเพียบกับเวิร์คช้อปพิเศษต้อนรับเทศกาลวันแม่ อาทิ เวิร์คช้อปการชงชาเฉพาะบุคคล อย่าง Tea Blending , การทำโปสการ์ดแม่-ลูก , การทำเจลลี่ดอกไม้ และการทำซุ้มดอกมะลิ รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตฟังเพลินๆ อิ่มเอมสบายอารมณ์ยิ่งนัก เเถมร่วมใจรักษ์โลก รวมพลังรียูสกับ ZeroMoment Refillery ร้านเเนวใหม่ สไตล์ Zero Waste , Refund Machine ตักตวงได้ตามใจเเถมไร้ขยะ เมื่อความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม “อยากซื้อเท่าที่อยากได้ เเละใส่ภาชนะของตัวเอง” จึงเกิดธุรกิจใหม่ที่มาตอบโจทย์นี้ มาดูกันว่าน่าสนใจเเค่ไหน ตามรอยอร่อยในสไตล์ Eat Like A Local ฟินไปด้วยกันที่งาน Mega Food Tastival 2019 ณ ลาน FoodWalk Plaza ศูนย์การค้าเมกาบางนา 8-12 สิงหาคม เวลา 10.00-21.00 น. ศึกอาหารครั้งนี้ต้องลุย !