เตรียมตัว Turnt กับ DJ. Carnage 6 กันยานี้ นำทัพ Trap บุกไทย ในงาน CARNAGE & OUTPUT FESTIVAL PRESENTS “RARE BANGKOK 2019”

สายแทรป สายเทริน ชาวไทย เตรียมตัวเต้นยับกันอีกหน เมื่อโปรโมเตอร์สายแข็งอย่าง Retox Sessions ที่รู้จักกันดีในฐานะโปรโมเตอร์ ปาร์ตี้ ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นนำของเมืองไทย ประกาศนำคุณเข้าสู่เทศกาลดนตรีระดับคุณภาพที่ร้อนแรงที่สุด มันส์ที่สุด และ เร้าใจที่สุดแห่งพ.ศ. นี้ กับงาน Carnage & Output Festival Presents RARE BANGKOK 2019 เทศกาลดนตรี ที่จะชวนคุณมาสนุกสุดๆ ไปกับเหล่าศิลปินตัวจี๊ดชื่อดัง

นำทีมโดย DJ Carnage ตัวพ่อสายแทรป ขาโหด ที่จะมาเป็นผู้นำทัพ RARE ไปทั่วโลก พร้อมประโยคสุดฮอต HEADBANGERS WHERE YOU AT? จากเค้า DJ Carnage ดีเจ โปรดิวเซอร์ เชื่อสาย Guatemalan-American ชื่อดัง เจ้าของซิงเกิ้ลฮิต อย่าง “I Like Tuh” ,” Touch”, “Bricks”, และ “November Skies” และอีกมาก รวมทั้งยังทำงานกับศิลปินชื่อดังอีกมากมาย อาทิเช่น ASAP Ferg , Borgore, G-Eazy, KSHMR, Lil Pump , Lil Uzi, Vert, Lil Yachty , Rich the Kid, iLoveMakonnen , Young Thug, รวมไปถึง แรปเปอร์คนดัง อย่าง Wiz Khalifa อีกด้วย Carnage เป็นอีกคนที่เมื่อถึงเวลาที่เค้าเล่น Live set บนหลายๆ เวทีดังทั่วโลก บอกได้คำเดียวว่า โคตรมันส์ ชนิดพลาดไม่ได้เลยทีเดียว

ครั้งนี้เขาจะมาพร้อมกับ Timmy Trumpet ดีเจที่มาพร้อมกับ เสียงทรัมเปต แสนหวาน ปนโหดด้วยการซีเล็คชั่นเพลงของเค้า Hard Style ในแบบ ทิมมี่ ก็เป็นอีกหนุ่งดีเจที่พลาดไม่ได้อีกเช่นกัน , SAYMYNAME ได้ฉายาว่าเป็น Gad Father of Hard Trap เจ้าของเพลงฮิตอย่าง Swerve, Get On My Level & Propaganda (SAYMYNAME Remix)

แค่นี้ก็คงการรันตีได้ว่า มันสืไม่แพ้ใครแน่นอน นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วย Salvatore Ganacci เจ้าของฉายา ‘เปิดตัว’ แบบธรรมดาโลกไม่จำ ทำมาแล้วทั้งเต้นกวาดพื้น และเคยหายไปจากบูธดีเจ ปรากฎว่าลงไปเต้นกับแฟน ๆ เฉย เรียกได้ว่าเป็นดีเจที่สร้างรอยยิ้ม ความสนุกทุกครั้งที่เห็นเค้าโชว์ เอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงต้อง Salvatore Ganacci เท่านั้น , TERROT BASS สองหนุ่มแทรปจากพม่า ที่ทำท่าจะไม่หยุดอยู่แค่เอเซียอีกต่อไปแล้ว เมื่อเค้าเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ในวงกว้าง ออกไปสู่ระดับโลกในเวลาไม่นาน ต่อด้วย GRAVEDGR และ อีกเพียบ

พลาดไม่ได้กับเทศกาลดนตรีสุดมัน CARNAGE & OUTPUT FESTIVAL PRESENTS RARE BANGKOK 2019 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ Hall 105 ไบเทค บางนา บัตรมีจำหน่ายแล้ววันนี้ ทาง www.Ticketmelon.com ** จำกัดสำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางก่อนเข้างาน**