ประกาศรางวัล SME Thailand Inno Awards 2019 เผยโฉม 9 สุดยอด SME ใช้นวัตกรรมสร้างความสำเร็จในยุคดิจิทัล

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย มอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2019 ให้แก่ เจ้าของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และรางวัล The Best SME Thailand Inno Awards แก่สุดยอดนวัตกรรม SME ประจำปี 2562 ต้นแบบธุรกิจที่นำเอาความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการประกวด SME Thailand Inno Awards จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการ SME ได้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสร้างความแตกต่าง และจุดแข็งในการแข่งขันให้กับธุรกิจของตนเอง อีกทั้งยังสร้างให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ในการบริโภคสินค้าแก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหน้าใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสามารถแจ้งเกิดในตลาดได้มากมาย

“ภาพรวมงาน SME Thailand Inno Awards ในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เรื่องของสุขภาพ สิ่งที่เป็นปัญหาของคนในยุคปัจจุบัน ตลอดจนมีการเอาเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน จนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสุดท้ายปลายทางคือนำไปสู่การแก้ปัญหาในหลายๆ เรื่อง สามารถตอบโจทย์ผู้คนได้มากขึ้น คิดได้กว้างและไกลขึ้น ซึ่งสร้างโอกาสไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มเติบโตไปในต่างประเทศอีกด้วย

“สิ่งที่เห็นเพิ่มเติมนอกจากการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างน่าสนใจแล้ว เรายังได้เห็นถึงเทรนด์การห่วงใยดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ได้หมายความถึงแค่สิ่งของ แต่อาจเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยค้นหา Pain Point ที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่ไม่ใช่เพียงแค่จุดใดจุดหนึ่ง แต่ครบทั้งกระบวนการ ที่เรียกว่า “Circular Economy” หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น” ด้าน นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการประกวด SME Thailand Inno Awards 2019 กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ SME นำนวัตกรรมมาต่อยอดหรือพัฒนาธุรกิจมาโดยตลอด ในวันนี้ทางธนาคารได้ตระหนักว่า SME ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคนในยุคดิจิทัลนั้นมีวิธีคิดและกรอบการตัดสินใจซื้อแตกต่างจากผู้บริโภคในอดีต รวมไปถึงช่องทาง เทคโนโลยี และเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยต่างๆ ในการทำธุรกิจก็มีเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตด้วย ซึ่งหากมองในเชิงบวกก็เป็นประโยชน์และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในยุคนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยทุกวันนี้ SME ไม่จำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเอง แต่สามารถไปหาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาแก้ไขปัญหาธุรกิจของตนเองได้ แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องอย่าลืมสร้างความแตกต่าง หาจุดเด่นให้กับตัวเอง เทคโนโลยีอาจเป็นตัวช่วยที่ดีของธุรกิจ แต่นวัตกรรม หรือไอเดียความคิดสร้างสรรค์นั้น ผู้ประกอบการต้องคิดขึ้นมาเอง และนั่นจะสร้างโอกาสให้กับการทำธุรกิจในยุคนี้ได้อย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีทั้งสิ้น 9 ราย โดยผู้คว้ารางวัล The Best SME Thailand Inno Awards 2019 ได้แก่ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เจ้าของนวัตกรรมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังชุดนารายณ์ และอีก 8 ผู้ประกอบการจากรางวัลนวัตกรรมโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของนวัตกรรมสถาบันวิจัยรสชาติอาหาร ที่ให้บริการ Outsource งานวิทยาศาสตร์อาหารในด้านการปรุงรสแก่ผู้ประกอบการรายเล็ก, บริษัท พญาเย็นแดรี่ จำกัด นวัตกรรมฟาร์มโคนมเงินล้าน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน เมดิคัล กรุ๊ป นวัตกรรมเตียง All in One ตัวช่วยในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง, เดวา ฟาร์ม ฟาร์มฮอปส์ (Hops) แห่งแรกในประเทศไทย, บริษัท ไอโอที ฮับ จำกัด ผู้พัฒนา IoT Tracking สำหรับติดตามอุปกรณ์ในโรงพยาบาล, บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด เจ้าของนวัตกรรมอาหารเสริมป้องกันและฟื้นฟูโรคกระดูกเสื่อมและกระดูกพรุน โดยใช้วัสดุที่เหลือจากการแปรรูปปลาทะเลมาเพิ่มมูลค่า, บริษัท ประสบกานต์ ดีไซน์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ PARA ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการออกแบบที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม และบริษัท มอร์ลูป จำกัด ตัวกลางนำผ้าคุณภาพดีที่เกินจากการผลิตในโรงงานมาส่งถึงมือลูกค้าในราคาจับต้องได้ เพื่อสร้างให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)