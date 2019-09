รู้ลึก รู้ทัน ถอดรหัสความสำเร็จธุรกิจเอ็สเอ็มอี บนโลกดิจิทัลไปกับ DIP e-learning for e-commerce

ปัจจุบันธุรกิจ SMEs และ Startup ถือเป็นฟันเฟืองหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมการจัดทำ Success Case ผ่านระบบ DIP e-learning ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ในแบบสื่อดิจิทัลสำหรับ SMEs (e-learning for SMEs) หวังเพิ่มองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล ชี้ที่ผ่านมาการส่งเสริมด้วยรูปแบบเดิมไม่ทันใจต้องปรับใหม่เป็นเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน้นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม และ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ มั่นใจด้วยกิจกรรมนี้จะช่วยให้ร้อยละ 10 ของผู้จบการอบรมจำนวน 500 ราย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยในการเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่า 10% และผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ประเมินความพึงพอใจโดยรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ส่วนที่ปรึกษาประมวลผลข้อมูลผู้เข้าร่วมเรียนรู้ด้วยแบบประเมิน (Self-Assessment) ที่สามารถนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DIP e-learning for e-commerce) ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึง องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเพิ่มยอดขายด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ SMEs ประกอบด้วยภาคการผลิต 13 สาขาอุตสาหกรรมการค้าและบริการ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดจุดยุทธศาสตร์หลักสำคัญคือ “เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดห่วงโซ่อุปทาน” ได้มีการเสริมสร้างความรู้ และศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการด้วยกิจกรรม “การจัดทำ Success Case ผ่านระบบ DIP e-learning ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัลสำหรับ SMEs (e-learning for SMEs)” ด้วยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจด้าน e-commerce โดยผ่านระบบ e-learning ที่มีระบบการเรียนรู้ที่พัฒนาแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วงกว้างมากขึ้น มุ่งเน้น SMEs ในภาคการค้า หรือภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ดำเนินการผลิตตัวอย่าง 25 กิจการ ที่ได้รับการคัดสรรแล้วจากทั่วประเทศหลกหลายธุรกิจ อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องจักร การเกษตร หรือเทคโนโลยีดิจิทัล ให้อยู่ในรูปแบบ Edutainment Video ภายใต้ระบบ e-Learning ให้กลายเป็น Key to Success: ถอดรหัสความสำเร็จ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้ ถอดรหัสความสำเร็จด้านธุรกิจโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้คัดสรร Success Case จากธุรกิจทั่วประเทศ ได้ที่เว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip-sme-academy.com สมัครเรียนได้ง่าย เพียงแค่คลิ๊ก ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้