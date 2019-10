MEA ร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ IEEE PES Distinguished Lecturer Program

วันนี้ (15 ตุลาคม 2562 ) นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ “IEEE PES Distinguished Lecturer Program” ในหัวข้อบทบาทของสมาร์ทอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์กักเก็บพลังงานในด้านการเพิ่มความสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และการควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด : ประสบการณ์เรียนรู้จากการทดลองรถยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และถือเป็นองค์กรแรก ๆ ในประเทศไทย ที่มีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดย กฟน. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ IEEE PES Distinguished Lecturer Program บทบาทของสมาร์ทอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์กักเก็บพลังงานในด้านการเพิ่มความสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Increasing the PV Hosting Capacity of Distribution Networks – The Role of Smart Inverter and Storage) และการควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด : ประสบการณ์เรียนรู้จากการทดลองรถยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ (Intelligent Control of Electric Vehicles: Lessons Learned from the Largest UK EV Trial) การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากประเทศออสเตรเลีย Prof. Dr. Luis (Nando) Ochoa, Professor of Smart Grids, The University of Melbourne and part-time at The University of Manchester มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

