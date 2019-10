ททท.นำทัพธุรกิจชิงเค้กท่องเที่ยวก้อนโต ITB ASIA2019 ผุดบิ๊กโปรเจ็กต์ปี’63ครบ60ปีแจกทัวร์หรูคนดังโลก60คู่

ททท.นำทัพเอกชนท่องเที่ยวหน้าใหม่บุกขายในงาน ITB ASIA 2019 สิงคโปร์ หวังโกยตลาดอาเซียน เอเชีย ช่วยปั๊มยอดทัวร์ต่างชาติโดยรวมเข้าไทยปี’62 ทะลุตามเป้า 39.8 ล้านคน สร้างรายได้เกิน 2.04 ล้านล้านบาท พร้อมเทเงิน 30 ล้านบาท จัด 5 กิจกรรม ปลุกกำลังซื้อตลาดเอเชียเพิ่ม 4.4 แสนคน ส่วนในประเทศระดม แอร์ไลน์ส โรงแรม สินค้าท่องเที่ยว แห่ร่วมต่อยอด ชิม ช้อป ใช้ ขาย 2 แคมเปญ “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย-วันธรรมดาน่าเที่ยว” พ.ย.-ธ.ค.นี้ ปี’63 โดนหั่นงบพันล้าน ยันเตรียมสร้างความฮือฮาผุดโปรเจ็กต์ “The Best Trip in the World to Thailand” ดึงคนดัง นักกีฬา ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก แจกสิทธิพิเศษเที่ยวฟรีสไตล์หรูหราครบวงจร คู่ขนานกับพยายามให้ทุกสำนักงานตลุยทำเป้ารายได้เจาะนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่ม 8 %

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย 30 ราย เข้าร่วมงาน International Tourism Borse (ITB) ASIA 2019 ระหว่างวันที่ 16-18ตุลาคม 2562 ณ Sands Expo andConvention Center, Marina Bay Sands ตั้งเป้าจะใช้เวทีงานทำการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศเชิงรุกเพื่อเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวอาเซียน เอเชีย ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นไปด้วยการเปิดโอกาสให้เอกชนไทยกลุ่มใหม่จากเมืองท่องเที่ยวรองของแต่ละภาคเสนอขายสินค้าตามคอนเซ็ปอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ Open to the New Shades ลุยเจาะตลาดคุณภาพเข้าเมืองไทย ได้จับคู่ธุรกิจเจรจาขายท่องเที่ยวกับผู้ซื้อทั่วโลกที่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย

ส่วนครั้งนี้มีผู้ประกอบการไทยมาร่วมงานน้อยลง เนื่องจากพฤติกรรมการค้าท่องเที่ยวในงานเทรดเปลี่ยนไปใช้ Online Travel Agents : OTA กันมากขึ้น แต่การจับคู่ธุรกิจยังคงคึกคักแนวโน้มจะได้มากกว่า 1,000 คู่ขึ้นไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตลาดสิงคโปร์เที่ยวเมืองไทยตอนนี้ยังติดลบเล็กน้อย ดังนั้นจะต้องเร่งทำยอดช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม นี้ ให้ได้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ขณะที่การวางกลยุทธ์เพิ่เพิ่มรายได้ปลายปี 2562 ยังคงยืนยันจะทำให้เข้าเป้าหมายรวม 3.09 ล้านล้านบาท จากตลาดต่างประเทศ 2.04 ล้านล้านบาท จำนวน 39.8 ล้านคน สถิติเดือนมกราคม- 14 ตุลาคม ตามสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำได้แล้วเกือบ 30 ล้านคน ช่วง 3 เดือนหลัง ตุลาคม-ธันวาคม จะต้องนำนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ถึง 10 ล้านคน เฉลี่ยเดือนละ 3.5 ล้านคนสำหรับตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ 1.05 ล้านล้านบาท จำนวน 168 ล้านคน-ครั้ง

โดยปี 2563 รัฐบาลตั้งเป้าให้การท่องเที่ยวเพิ่มรายได้จากฐานปี 2562 อีกประมาณ 10 % พร้อมทั้งทำสัดส่วนรายได้เข้าสู่จีดีพีประเทศให้มากกว่า 30% จากตลาดต่างประเทศต้องทำไม่ต่ำกว่า 41.2 ล้านคน และคนไทยต้องเกินกว่า 180 ล้านคน-ครั้ง

แต่ในทางปฏิบัติขณะนี้ ททท.อยู่ระหว่างพิจารณาจะเสนอขอทำเป้าหมายปี 2563 ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 8% เนื่องจากล่าสุดการเสนอของบประมาณ ททท.ปี 2563 สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังตัดไป 1,000 ล้านบาท ผนวกกับปัจจัยท้าทายรอบด้าน ได้แก่ 1.ปีหน้าตามพยากรณ์ของธนาคารโลกยืนยันเศรษฐกิจทั่วโลกจะเติบโตไม่เกิน 3 % 2.นักท่องเที่ยวทั่วโลกชะลอตัวลงและระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น 3.นักท่องเที่ยวแต่ละตลาดที่เดินทางเข้าเมืองไทย ต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจากเริ่มส่งสัญญาณถดถอย

ตัวอย่างในอาเซียนและเอเชีย เป็นห่วง 2 ตลาด คือ สิงคโปร์กับออสเตรเลียลดลงไปเล็กน้อย ส่วนจีนหลังเกิดสงครามการค้า ค่าเงินหยวนอ่อน รัฐบาลจีนก็หันไปกระตุ้นให้คนจีนเที่ยวในประเทศมากขึ้น ญี่ปุ่น ปี 2563 เป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิก เวียดนามจะเเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูร่าวัน ตะวันออกกลางจะต้องไม่นับอิหร่านซึ่งมีปัญหาโดนแซงซั่นจากสหรัฐอเมริกา และยุโรปในสวีเดนและกลุ่มสแกนดิเนเวียก็ลดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามทวีประยะไกล

ดร.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ได้มีนโยบายให้ ททท.สำนักทั่วโลกทุกประเทศ พยายามคิดกลยุทธ์บุกยังเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตามเซกเมนต์เพิ่มขึ้น ทั้งในสิงคโปร์เป้าจะเพิ่ม 5% ตัวเลขต้องไม่ลด ปัจจุบันอยู่ 1.4 ล้านคน ต.ค.-ธ.ค.62

สำหรับ ยันเป้า 39.8 ล้านคน รวมทั้งเตรียมสร้างความฮือฮาฉลอง 60 ปี จัดทำโครงการ “The Best Trip in the World to Thailand”

ในช่วงเดือนก่อตั้งองค์กรช่วงมีนาคม 2563 ให้ ททท.สำนักงานต่างประเทศคิดวิธีดึงดูดคนดังจากทั่วโลกเข้ามาเที่ยว 60 คู่ โดยจะแจกสิทธิประโยชน์แบบหรูหราเต็มรูปแบบทั้ง ตั๋วเครื่องบิน จะหารือการบินไทยเพื่อขอสนับสนุน ส่วนโรงแรมที่พักเลือกระดับ 5 ดาวขึ้นไป และเส้นทางท่องเที่ยวลักชัวรี่ ช้อปปิ้ง และอื่นๆ เพื่อกระตุ้นตลาดคุณภาพให้สมกับที่ ททท.ได้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมายาวนานถึง 6 ทศวรรษ

รวมทั้งวางแผนเดินหน้าเจาะตลาดที่ยังมีโอกาสเติบโตในอาเซียน ฟิลิปปินส์มาแรงมากปีนี้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม LGBT ส่วนจีน อินเดีย ก็ยังสามารถขยายฐานตามเมืองรองที่มีเศรษฐกิจเติบโต หรือแม้แต่ตะวันออกกลางหลังซาอุดิอาระเบียเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ เรื่อยไปจนถึงยุโรปกลางและตอนเหนือ ถึงแม้ตัวเลขมาเที่ยวเมืองไทยหลักหมื่นแต่ก็สามารถเน้นคุณภาพได้ ส่วน อเมริกา แคนาดา และแอฟริกา

“การฉลองครบรอบ 60 ปี ททท.ปี 2563 ได้แบ่งการดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.ประชาชน 2.ภายในองค์กร 3.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท.จะทำบิ๊กโปรเจ็กต์ The Best Trip In The World to The Thailand 60 คู่ ให้สมัคร ททท.ทั่วโลก รวมทั้งผู้มีชื่อเสียง นักกีฬาโลก เริ่มประมาณเดือนมีนาคม 2563 ควบคู่กับการตลาดในประเทศ จะเร่งปลุกกระแส Green Activity เน้นดูแลสิ่งแวดล้อม และมีโปรแกรมเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 166 ล้านคนครั้ง ปีหน้าจะเพิ่ม 180 ล้านคนครั้ง สัดส่วนเป็น 36% ตามนโยบายรัฐมนตรีพิพัฒน์ เที่ยวได้ทุกที่ดีทุกจังหวัด Thailand 365 ผลักดันให้ต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่ม 5% ติด 1ใน 5 ของโลก

ผู้ว่าการ ททท.กล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม นี้ ได้ต่อยอดโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” กระตุ้นคนไทยใช้จ่ายเงินเพิ่มอีก 2 แคมเปญ ได้แก่ 1. 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เปิดลงทะเบียน 11,12 พฤศจิกายน และ 11,12 ธันวาคม นี้ 2.วันธรรมดาราคาช็อกโลก เบื้องต้นมีขั้นตอนง่ายๆ ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 1.สมัครทางมินิเว็บไซต์ www.tourismthailand.org ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกสินค้าท่องเที่ยวราคา 100 บาท 1 คน/1 สิทธิเท่านั้น จะมีตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 8,000 ใบ รถโดยสารสาธารณะ 6,000 แพ็ก โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว กว่า 8,000 คืน สินค้าท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น แพกเกจท่องเที่ยว 1 วัน สวนสนุก การแสดงโชว์ อีกกว่า 18,000 แพ็ก คิดเป็น 45 % ของสินค้าทั้งหมด

นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการด้านตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิกใต้ ททท.กล่าวว่า ตลอดการนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม ITB ASIA 2019 ตั้งเป้าจะใช้ศักยภาพของตลาดอาเซียนและเอเชียเป็นกำลังหลักในการดึงเงินเข้าประเทศช่วงปลายปี ระหว่างตุลาคม-ธันวาคม 2562 ตั้งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวเอเชียเข้าไทยภายใน 2 เดือนนี้ไม่ต่ำกว่า 4.44 แสนคน โดยได้ใช้เงินลงทุนไปกว่า 30.05 ล้านบาท โหมทำการกระตุ้นด้วย 5 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรม Give Me five ให้น้ำหนักนักท่องเที่ยวอินเดียโหลดสินค้าที่ช้อปปิ้งจากเมืองไทยขึ้นเครื่องเพิ่มฟรีได้ 5 กก./คน/ทริป ทำเสร็จสิ้นไปเมื่อ 30 กันยายน 2562 มีลูกค้าอินเดียเพิ่มขึ้นจากปกติกว่า 100,000 คน 2.กิจกรรม Fly Me to Thailand แบ่งย่อยเป็น 3 งาน คือ งานแรก ร่วมกับบางกอกแอร์เวย์ส ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล บริการด้านท่องเที่ยว งานที่ 2 ร่วมกับสายการบินแอร์เอเชีย จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ งานที่ 3 ร่วมกับ VISA Mynmar Cross Broader 3.Joint Promotion ร่วมกับกลุ่มบริษัทขายท่องเที่ยวออนไลน์ : OTA และโฮลเซลส์ สายการบินโลว์คอสต์ จัดมหกรรมส่งเสริมการขายท่องเที่ยว 4. Joint Promotion ร่วมกับบัตรเครดิต หรือธนาคาร ใหส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ และ 5.กิจกรรม Thailand Greate Deal โดยทำกิจกรรมย่อยๆ ได้แก่ ส่งเสริมการขายโดยทำโปรโมชั่นร่วมกับแอร์เอเชีย อินโดนีเซีย Travelloka อินโดนีเซีย

สำหรับบรรยากาศภายในงาน ITB ASIA 2019 ภายใน ททท.พาวิลเลี่ยน ได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีและนายกเทศมนตรีประเทศเยอรมันเข้าพบปะกับผู้ว่าฯ ยุทธศักดิ์ สุภสร และผู้บริหาร รวมทั้งผู้ซื้อจากทั่วโลกก็ทยอยกันเข้ามาเจรจาเรื่องท่องเที่ยวกับเอกชนไทยต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

เรื่องและภาพโดย…เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน -บล็อกเกอร์ :gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen