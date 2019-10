‘The Givers Network 2019, Bangkok’ ตอกย้ำจุดยืน ‘ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้’

The Givers Network ดำเนินงานภายใต้พันธกิจ ‘ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล Together We Can Give Better’ จัดโดยมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย The Givers Network ร่วมแสดงพลังตอกย้ำจุดยืนว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ – The Givers Network จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ‘ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้’

‘The Givers Network 2019, Bangkok’ คืองานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับผู้ให้เพื่อจะได้มาพบปะและร่วมสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาสังคม

The Givers Network ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดยความร่วมมือกันระหว่าง Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) และมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล Together We Can Give Better” เพื่อรวบรวมพลังของผู้ให้ทำให้เกิดผลลัพธ์ของสังคมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป็นการร่วมกันตอบโจทย์ปัญหาสังคมระดับโลกได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นปัญหาการไม่รู้หนังสือ ความยากจน และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

“The Givers Network 2019, Bangkok ได้นำเสนอแนวคิด “ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้” ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของวิทยากรที่มีประสบการณ์ของการให้ในด้านต่างๆ” กล่าวโดย ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์

“The Givers Network จึงเป็นเวทีสำหรับองค์กรการกุศลและผู้ให้ได้ร่วมกันขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในแต่ละปีทั่วโลกมีการบริจาคเพื่อการกุศลมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือกว่า 1.5 แสนล้านบาท) แต่กลับยังคงมีคนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มากถึง 1 คนในประชากรทุกๆ 10 คน และทุกๆ 10 คนจะมี 1 คนที่อยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น โดยในปีนี้อาจมีเด็กมากถึง 6 ล้านคน ต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้หากรับวัคซีนเพียงพอ”

“The Givers Network 2019, Bangkok ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น คุณมีชัย

วีระไวทยะ ผู้ให้ที่มีชื่อเสียงทางด้านการวางแผนครอบครัว ด.ญ. ระริน สถิตธนาสาร หรือน้องลิลลี่ ผู้ให้นักสิ่งแวดล้อมรุ่นจิ๋ววัย 12 ปี เป็นต้น โดยงานสัมมนานี้ได้มอบความหลากหลายของวิธีการให้ที่ไม่คำนึงถึงอายุและสถานะทางสังคม เราได้แสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ในทุกวันและทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์กร การใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถมอบประโยชน์ให้กับสังคมของเราได้ การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำจุดยืนของพวกเราว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ทุกวัน ทุกสถานะอาชีพและทุกวัย อย่างไม่มีข้อจำกัด”

วิทยากรทั้ง 5 ท่านที่ได้มาจุดประกายสังคมแห่งการให้ในงาน ‘The Givers Network 2019, Bangkok’ ได้แก่

มร.บิลล์ โซเมอร์วิลล์ ผู้ให้จากแคลิฟอร์เนียที่สร้างแรงบันดาลใจของ “การให้” แบบง่ายๆ ที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วกว่า 5 ทศวรรษในการช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนและก่อตั้ง The Givers Network ได้แก่ Asia Philanthropy Circle โดย มร.ลอเรนซ์ เลียน (Mr. Laurence Lien), Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดย คุณกมลนันท์ เจียรวนนท์ พร้อมด้วยบุคคลในแวดวงที่ร่วมเครือข่ายผู้ให้ อาทิ H.E Lyonpo Dechen Wangmo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภูฏาน, คุณบุษดี เจียรวนนท์, ดร.การดี เลียวไพโรจน์, คุณวรันยา ภูนวกุล, คุณจอห์น รัตนเวโรจน์, คุณชวิน อรรถกระวีสุนทร, คุณลักมีกานต์ อิงคะกุล และคุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ เจ้าของฉายาแท็กซี่อุ้มบุญ ฯลฯ เข้าร่วมงานด้วย

ขณะที่ช่วงบ่ายได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “พัฒนาการเด็ก” “การดูแลผู้สูงอายุ” และ “การปกป้องทรัพยากรทางทะเล” โดยมีผู้ให้ที่เป็นผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน เช่น ผู้แทนองค์กรการกุศลระดับสากล ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวด้านสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อขยายผลความร่วมมือการให้ในวงกว้างและต่อเนื่องในอนาคต โดยการประสานงานของ The Givers Network

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Givers Network กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.giversnetwork.org

Hashtag: #TheGiversNetwork, #IamAGiver #TogetherWeCanGiveBetter, #Forum2019