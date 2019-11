กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, วันที่ 16 ตุลาคม 2562 – ความสดชื่นสดใสในช่วงเวลาอันแสนสุข เวียนมาอีกครั้ง โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เตรียมการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2563 กับโปรโมชั่นพิเศษ “เฟสทีฟ 2020” (Festive 2020) เริ่มตั้งแต่การประดับไฟต้นคริสต์มาสที่ล็อบบี้เลานจ์ จัดโปรโมชั่นอาหารและเครื่องดื่มในทุกห้องอาหารของโรงแรม พร้อมไพรเวทปาร์ตี้ตลอดทั้งเทศกาล ตั้งแต่เดือนธันวาคม ไปจนถึงปีใหม่ 2563 และเตรียมกระเช้าของขวัญสุดพรีเมี่ยมหลายรูปแบบไว้ให้เลือกสรรตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 เพื่อความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ

โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โรงแรมหรูที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ขอนำทุกท่านเข้าสู่ วาระแห่งการเฉลิมฉลองกับเทศกาลแห่งความสุข Festive 2020 ให้เทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2563 มีความหมายมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมการฉลองในทุกส่วนของโรงแรม สับเปลี่ยนหมุนเวียนสร้างความสุข ให้กับทุกคน เริ่มต้อนรับเทศกาลด้วย “พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส” ความสูง 6 เมตร และร้องเพลง คริสต์

มาสแครอล ณ ล็อบบี้ เลาจน์ (Lobby Lounge) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 – 19.00 น. และต้นคริสต์มาสจะส่องประกายวิบวับไปตลอดทั้งเทศกาล

จากนั้นสามารถละเลียดชุดน้ำชายามบ่ายภายใต้คอนเซปท์ Festive Afternoon Tea เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ โดยทางโรงแรมได้จัดเตรียมชาและกาแฟในซีรีย์ ซิลเวอร์ จูบิลลี่ แอนด์ วัตเต (Silver Jubilee & Watte series) ชาซีลอนบริสุทธิ์ 100% พร้อมขนมหวานและอาหารว่างสุดน่ารักไว้ให้ลิ้มลอง ท่ามกลางเสียงเปียโนบรรเลงเติมเต็มบรรยากาศ ณ ล็อบบี้ เลาจน์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 เวลา 12.00 – 18.00 น. ราคา 999++ บาท สำหรับ 2 ท่าน หรือราคา 1,490++ บาท รับสปาร์กกลิ่ง ไวน์ เพิ่มท่านละ 1 แก้ว

เพลิดเพลินไปกับโปรโมชั่น “เฟสทีฟ ฟรี-โฟลว์ วีคเอนด์” (Festive Free-Flow Weekends) ช่วงเวลาแห่งความหฤหรรษ์กับการดื่มไวน์แดง ไวน์ขาว ไวน์โรเซ่ และสปาร์กกลิ่ง ไวน์ ไม่อั้น พร้อมวงดนตรีสด และความบันเทิงมากมาย ณ ล็อบบี้ เลาจน์ ทุกวันศุกร์และเสาร์ในเดือนธันวาคม เวลา 18.00 – 21.00 น. ระหว่างวันที่ 6 – 25 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ 989++ บาท

เติมเต็มมื้อค่ำสำคัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับ “เฟสทีฟ ฟิวชั่น แอท อาคีรา แบค” (Festive Fusion at Akira Back) ที่ทีมเชฟของ อาคีรา เเบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ (Akira Back Restaurant and Bar) ร้านอาหารบนชั้น 37 ที่เน้นสร้างสรรค์เมนูด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย ได้เตรียมเมนูอาลาคาร์ทพิเศษเพื่อคุณกับครอบครัวและมิตรสหาย ด้วยวัตถุดิบชั้นที่ที่บรรจงคัดสรรมาโดยเฉพาะ เริ่มจากหอยนางรมจิลลาโดว (Gillardeau Oyster) หอยนางรมชื่อดังส่งตรงมาจากประเทศฝรั่งเศส รับประทานคู่กับซอสพอนสึ โชจัง และซัลซ่ามะเขือเทศ ราคา 920++ บาท ตามด้วย ปลากะพงอันดามันย่าง (Pan Sheared Andaman Sea-bass) ซอสถั่วดำ เต้าหู้สไปซี่ และหน่อไม้ฝรั่ง ราคา 650++ บาท ข้าวอบหม้อดิน (Claypot Rice) ที่มีส่วนผสมเป็นเห็ดทรัฟเฟิลดำ สาหร่ายชิโอะคอมบุ และข้าวทามานิชิกิ ราคา 680++ บาท สำหรับแลมป์เลิฟเวอร์ก็มีสันนอกแกะอบ (Roast Whole Lamb Rack) เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่ง กะหล่ำดอก และมัสตาร์ด ราคา 1,900++ บาท และยังมี ซี่โครงหมูย่าง (Gilled Baby Back Ribs) ซอสสไปซี่แบบเกาหลี พร้อมงากับข้าวโพดอ่อน ราคา 1,100++ บาท หรือเลือกจานเนื้อก็มี สเต็กเนื้อ ไพร์ม พอร์เตอร์เฮาส์ (Prime Porterhouse) พร้อมกาแฟบด ซอสบอร์เดอเลสกระเทียมดำ ราคา 3,600++ บาท สมาชิกของ คลับ แมริ

ออท รับส่วนลดอีก 15% จับจองดินเนอร์เฉลิมฉลองได้ระหว่างวันที่ 20 – 29 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 – 23.00 น.

หากชื่นชอบการฉลองแบบบุฟเฟ่ต์ไม่ควรพลาด “คริสต์มาส อีฟ แฟมมิลี่ ฟีสต์” (Christmas Eve Family Feast) ณ โกจิ คิทเช่น + บาร์ (Goji Kitchen + Bar) ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่รวบรวมอาหารหลากวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน พร้อมครัวเปิดที่มองเห็นทุกขั้นตอนการปรุงอย่างน่าตื่นตา ตระเตรียมเมนูสำหรับเทศกาล อาทิ หอยนางรม 5 สายพันธุ์จากทั่วโลก ล็อปสเตอร์บอสตัน ปูอลาสกา อาหารปิ้งย่างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แกะ เนื้อวัว แซลมอน และอาหารประจำเทศกาลคริสต์มาส อาทิเช่น ไก่งวงอบ แฮมอบน้ำผึ้ง ขนมหวานในเทศกาล เช่น เค้กขอนไม้ คริสต์มาสพุดดิ้ง ขนมปังขิง เป็นต้น พร้อมรับเวลคัมดริงค์เป็นคริสต์มาสแซงเกรียสำหรับทุกท่าน สนุกกับบทเพลงคริสต์มาส แครอล และซานตาคลอสมาแจกของขวัญให้กับเด็ก ๆ และถ่ายภาพทำเป็นโฟโตแม็กเน็ท ฟรี!! ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 – 22.00 น. ราคาท่านละ 2,337++ บาท พร้อมบวกเครื่องดื่มไม่อั้นในราคา 1,288++ บาท หรือดื่มแชมเปญไม่อั้นราคา 2,500++ บาท สมาชิกของ คลับ แมริออท รับส่วนลดอีก 15%

และพิเศษกับ “คริสต์มาส ฟัน เดย์ บรันช์” (Christmas Fun Day Brunch) บุฟเฟ่ต์บรั้นช์ในยามสายสุดพิเศษ ณ โกจิ คิทเช่น + บาร์ (Goji Kitchen + Bar) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.30 น. ราคาท่านละ 2,337++ บาท พร้อมบวกเครื่องดื่มไม่อั้นในราคา 1,288++ บาท หรือดื่มแชมเปญไม่อั้น ราคา 2,500++ บาท สมาชิกของ คลับ แมริออท รับส่วนลดอีก 15%

ส่วนในค่ำคืนสุดท้ายของปี 2562 ทำการส่งท้ายทศวรรษอย่างเริงรื่นกับ “เดอะ ไฟนอล ฟีสต์ ออฟ เดอะ ดีเคด” (The Final Feast of the Decade) ด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำสุดหรู พร้อมทั้ง หอยนางรม 5 สายพันธุ์ ไข่ปลาคาเวียร์ ล็อบสเตอร์บอสตัน ซี่โครงเนื้อชั้นดี และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งแชมเปญที่เลือกสรร มาเป็นพิเศษ ณ โกจิ คิทเช่น + บาร์ (Goji Kitchen + Bar) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 – 22.00 น. ราคาท่านละ 2,888++ บาท พร้อมบวกเครื่องดื่มไม่อั้นในราคา 1,288++ บาท หรือดื่มแชมเปญไม่อั้น ราคา 2,500++ บาท สมาชิกของ คลับ แมริออท รับส่วนลดอีก 15%

สำหรับผู้ชื่นชอบอาหารสไตล์ฟิวชั่น สามารถเฉลิมฉลองในคืนส่งท้ายปีเก่ากับ “อิลิเวทเท็ด เซเลเบรชั่น

แอท อาคีรา แบค” (Elevated Celebrations at Akira Back) ด้วยเซ็ตอาหารเอเชียปรุงด้วยนวัตกรรมใหม่ตามสไตล์อาคีรา แบค เริ่มต้นเรียกน้ำย่อยด้วย สลัดมันฝรั่งและฟัวกราส์ (Foie Gras Potato Salad) เสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดกระเทียมดำ และเห็ดทรัฟเฟิลดำ พร้อมต้นอ่อนร็อคเก็ต ตามด้วย คริสปี้ เอ้ก (Crispy Egg) ไข่กรอบๆ เคียงคู่กับโฮมเมดแซลมอนรมควัน ครีมสด และไข่ปลาคาเวียร์ ต่อด้วยซุปหมูไอเบอร์เรียนและปลาคอดดำหมักมิโสะ (Iberico Miso Black Cod) สำหรับมีทเลิฟเวอร์มี เนื้อวัววากิวสันนอก เกรด5 จากซัทซึมะ (A5 Satsuma Gyu 4% Miracle Striploin) เสิร์ฟพร้อมกิมจิหัวไชเท้าและต้นกระเทียม กระเทียมย่าง เสริมรสด้วยวาซาบิดอง ปิดท้ายด้วยขนมหวาน พินา โคลาดา พานาคอทตา (Pina Colada Pannacotta) เคียงคู่ด้วยซอร์เบต์มาลิบูมะพร้าว และสัปปะรดเชื่อม ณ อาคีรา เเบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ (Akira Back Restaurant and Bar) วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 – 23.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 รอบ เริ่มเวลา 18.00 – 18.45 น. และ 20.30 – 21.15 น. ราคาเซ็ตละ 3,900++ บาทต่อท่าน พร้อมดื่มแชมเปญไม่อั้น ราคา 4,500++ บาท สมาชิก คลับ แมริออท รับส่วนลดอีก 15% สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี สามารถสั่งเป็นเมนูอะลาคาร์ตได้

หากต้องการเคาท์ดาวน์ ฉลองกันข้ามเวลาสู่ปี2563 เอบาร์ (ABar) ค็อกเทลบาร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ บนชั้น 37 และ เอบาร์ รูฟท็อป (ABar Rooftop) บาร์สไตล์โอเพ่นแอร์ จัด “เอ็น ออฟ อะ ดีเคด ปาร์ตี้” (End of a Decade Party) พาก้าวข้ามสู่ทศวรรษใหม่ด้วยปาร์ตี้ยามค่ำคืนอันตระการตา พร้อมดนตรีบรรเลงสดๆ และเครื่องดื่มแบบฟรี-โฟลว์ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป บัตรเข้างาน ขายล่วงหน้าราคาท่านละ 2,500 บาทสุทธิ

จากการฉลองส่งท้ายทศวรรษอย่างรื่นเริงแล้ว มาต้อนรับวันแรกของปี 2563 กันด้วย “นิว เยียร์ เรสโซลูชั่น บรั้นช์” (New Year’s Resolution Brunch) บุฟเฟ่ต์นานาชาติตระการตา อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ รวมถึงหอยนางรม 5 สายพันธุ์ ปูอลาสกา กุ้งแม่น้ำย่าง แซลมอนอบเกลือ รวมเนื้อชั้นดีและอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมปิดท้ายด้วยขนมหวานแสนอร่อย ณ โกจิ คิทเช่น + บาร์ (Goji Kitchen + Bar) วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 11.45 – 14.30 น. ราคาท่านละ THB 2,128++ บาท สมาชิกของ คลับ แมริออท รับส่วนลดตามปกติ

ในเทศกาลเฉลิมฉลองย่อมคู่กับของขวัญของกำนัล ทางโรงแรมจัดเตรียม “เฟสทีฟ แฮมเปอร์” (Festive Hamper) กระเช้าของขวัญรับเทศกาล ด้วยอาหารคลาสสิค เช่น ไก่งวงอบ ไพร์มริป รวมทั้งของหวานประจำเทศกาลคริสต์มาส เช่น เค้กขอนไม้ พุดดิ้งพลัม เป็นต้น วางจำหน่าย ณ แฮมเปอร์ เฮาส์ ชั้นล็อบบี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 19.00 บาท

สำหรับท่านที่ต้องการจัด “เยียร์ เอ็นด์ ไพรเวท ปาร์ตี้” (Year End Private Parties) เพื่อพบปะสังสรรค์ กับเพื่อนฝูงและครอบครัวอย่างสนุกสนานและแสนประทับใจ เอบาร์ (ABar) บนชั้น 37 มีแพ็คเกจสุดพิเศษ พร้อมช่วยคุณจัดงานปาร์ตี้ที่ดีที่สุดแห่งปี เพียงเข้ามาปรึกษาเราเท่านั้น

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และส่งท้ายทศวรรษ เพื่อก้าวสู่ปีใหม่อย่างแสนรื่นรมย์ ในทุกห้องอาหาร ของ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เพื่อความประทับใจที่ไม่รู้ลืม ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง กรุณาโทร. +66 (0) 2 059 5999 หรือทางอีเมล์ restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com เว็บไซต์ www.bangkokmarriottmarquisqueenspark.com

เกี่ยวกับโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

โรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และเป็นโรงแรม แมริออท มาร์คีส์ แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) จึงกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ ใจกลางมหานครของเมืองไทย โดยนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ซึ่งรวมไปถึงห้องพักและห้องสวีท 1,388 ห้อง กับพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่า 5,000 ตารางเมตร ของห้องจัดเลี้ยงและประชุมสัมมนาของโรงแรม 37 แห่ง ไปจนถึงสระว่ายน้ำกลางแจ้งทั้งสองแห่ง ฟิตเนสที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ห้องควอนสปา (Quan Spa) กับหลากหลายห้องอาหารและบาร์อีกมากมาย โดยตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท ท่ามกลางย่านธุรกิจและความบันเทิงอันเปี่ยมไปด้วยสีสัน โรงแรมแห่งนี้จึงเหมาะที่จะเป็นตัวเลือกอันสมบูรณ์แบบสำหรับเหล่านักเดินทางสู่เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแห่งนี้