GQ THAILAND สร้างปรากฏการณ์ที่สุดแห่งปี เชิญเหล่าเซเลบริตี้ร่วมประกาศผล “GQ MEN OF THE YEAR 2019”

GQ THAILAND เชิญเหล่าคนดังร่วมยินดีกับ 8 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีสาขาต่างๆ ในงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่ “GQ MEN OF THE YEAR 2019” พร้อมดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง ในค่ำคืนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ The Artisans’ Royal Club ชั้น 1 เกษร วิลเลจ

นับเป็นปีที่ 3 แล้วที่ GQ THAILAND สื่อไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแถวหน้าสำหรับผู้ชายที่นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมาะกับผู้ชายยุคใหม่ในทุกแง่มุม ภายใต้การบริหารโดย บริษัท เซเรนดิพิตี้มีเดีย จำกัด จัดงานประกาศผลรางวัล “GQ MEN OF THE YEAR” ขึ้น เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้มีอิทธิพลและสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นในสาขาต่างๆ โดยปีนี้งานประกาศรางวัล “GQ MEN OF THE YEAR 2019” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในบรรยากาศโก้หรู ของ The Artisans’ Royal Club คลับสำหรับสุภาพบุรุษแห่งแรกของเมืองไทย โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน นักแสดง และเหล่าเซเลบริตี้ อาทิ สู่ขวัญ บุญกูล, โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล, ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร, กรรณ สวัสดิวัสดิ์ ณ อยุธยา, เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, เฌอปราง อารีย์กุล, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา, โต้ง-พิทวัส พฤกษกิจ, ลูกกอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์, เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, ปอร์เช่-ศิวกร อดุลสุทธิกุล, เติร์ด-ลภัส งามเชวง, แจ็กกี้-จักริน กังวานเกียรติชัย ฯลฯ ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายแวดวง ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

คุณป๊อป-ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ บรรณาธิการบริหาร GQ THAILAND กล่าวถึงการมอบรางวัลครั้งนี้ว่า

“ผู้ที่ได้รับรางวัล GQ Men of the Year ในปีนี้ทั้ง 8 ท่านมีความโดดเด่นในด้านการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าพวกเขาคือมืออาชีพที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีมากกว่าเป็นแค่คนดังในกระแส และนี่ยังถือเป็นครั้งแรกที่เรามีรางวัล Inspiration ซึ่งมอบให้กับ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ที่เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทะเลไทย และรางวัลLifetime Achievement ที่มอบให้แก่ คุณวิธิต อุตสาหจิต ผู้ก่อตั้งนิตยสาร ขายหัวเราะ ซึ่งบ่งบอกว่ารางวัล GQ Men of the Year ไม่ได้มอบให้แก่บุคคลในวงการบันเทิงเท่านั้น แต่ GQ ยังให้ความสำคัญกับแวดวงอื่นๆ ด้วยเช่นกัน”

ทั้งนี้ “GQ MEN OF THE YEAR 2019” จัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ The Artisans’ Royal Club ชั้น 1 เกษรวิลเลจ โดยมีการมอบรางวัลทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่ Actor of the Year ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, Woman of the Year ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, Artist of the Year ทอย-ธันวา บุญสูงเนิน, Live Act of the Year แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข, Breakthrough Actor แบงค์-ธิติ มหาโยธารักษ์, Creative Mind ลี ชาตะเมธีกุล, Inspiration ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และรางวัล Lifetime Achievement วิธิต อุตสาหจิต บรรณาธิการหนังสือการ์ตูนและนิตยสารในเครือบรรลือสาส์น

นอกจากร่วมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “GQ MEN OF THE YEAR 2019” ในสาขาต่างๆ แล้ว แขก

ผู้มีเกียรติทุกท่านยังได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความรื่นเริง คลอเคล้าเสียงดนตรีอันไพเราะและการแสดงสุดพิเศษตลอดค่ำคืน โดยสามารถติดตามภาพบรรยากาศภายในงานและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gqthailand.com #GQTHAILAND และ #GQMOTY2019