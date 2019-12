ไอคอนสยามนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง คว้าเพิ่มรางวัลสูงสุด บนเวทีระดับโลก จากเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

กรุงเทพฯ (6 ธันวาคม 2562) – – ไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อได้รับคัดเลือกชนะรางวัลแห่งเกียรติยศจากเวทีระดับโลก ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สาขาศูนย์การค้าที่ดีที่สุด (Best Shopping Centre) จากเวที 2019 MAPIC Awards ณ เมืองคานส์ (Cannes) ประเทศฝรั่งเศส และรางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค สาขาโครงการค้าปลีกที่ดีที่สุด (Best Retail Development) จากเวที MIPIM Asia Awards 2019 ที่ฮ่องกง ซึ่งทั้งสองเป็นเวทีประกวดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนรางวัลออสการ์ของวงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับโลกและในภูมิภาคเอเชีย

ความสำเร็จของไอคอนสยามในครั้งนี้ นับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของโครงการและตอกย้ำจุดยืนในฐานะผู้พลิกเกมธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกอีกครั้ง โดยไอคอนสยามได้รับรางวัลชนะเลิศ MAPIC Award 2019 ในสาขา Best Shopping Centre หรือศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลก สามารถเอาชนะคู่แข่งจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยการผนวกความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับนวัตกรรมล้ำสมัย บุกเบิกแนวคิดแปลกใหม่ของการพัฒนาโครงการเพื่อนำเสนอสิ่งที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก จนได้รับการยอมรับว่าเป็น lifestyle destination ที่มีความโดดเด่นรอบด้านเป็นมากกว่าศูนย์การค้า ทั้งเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาโครงการ สถาปัตยกรรมการออกแบบระดับโลก และสามารถนำเสนอประสบการณ์ครบทุกมิติ ทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม ความหลากหลายของแบรนด์สินค้า และความบันเทิงที่แตกต่างโดยมอบให้กับผู้มาเยือนได้อย่างสมบูรณ์จนกลายเป็นต้นแบบของธุรกิจรีเทลรูปแบบใหม่ที่ผู้คนให้ความสนใจ และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกโลก

นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best Retail Development หรือการพัฒนาโครงการค้าปลีกที่ดีที่สุด จากเวที MIPIM Asia Awards 2019 โดยไอคอนสยามได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการค้าปลีกในรูปแบบเมืองขนาดใหญ่ ที่เปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาโครงการไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ทั้งองค์ประกอบภายในโครงการ รูปแบบการนำเสนอประสบการณ์ และวิธีการทำธุรกิจสู่ความยั่งยืนโดยบุกเบิกความร่วมมือระดับชาติครั้งประวัติศาสตร์ของผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม และชุมชนต่างๆ ริมสองฝั่งแม่น้ำ เพื่อยกระดับความเจริญรุ่งเรือง มุ่งสร้างผลประโยชน์ให้เกิดในวงกว้าง สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน

ทั้งนี้ ไอคอนสยาม ได้สร้างปรากฎการณ์กวาดรางวัลชนะเลิศ Global Award จากเวทีอันทรงเกียรติระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ World Retail Awards 2019 ในสาขา Best Store Design of the Year คือเป็นโครงการที่มีการออกแบบดีที่สุดในโลก สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมโดยทีมงาน นักออกแบบ บริษัท เออร์เบิ้น อาร์คิเทค จำกัด, รางวัลชนะเลิศจาก INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS สาขา RETAIL DEVELOPMENT, รางวัลชนะเลิศ Prix Versailles South Asia and the Pacific 2019 สาขา Shopping Malls, รางวัล Gold Stevie Award 2019 สาขา Art, Entertainment & Public – Art Event จาก The International Business Awards การประกวดธุรกิจนานาชาติประจำปี 2019 (ประจำปี ครั้งที่16), รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล จากสมาคมศูนย์การค้าโลก หรือ International Council of Shopping Centers’ (ICSC) Asia Pacific Awards อันได้แก่สาขา โครงการแห่งใหม่ที่ดีที่สุด (Design and Development – New Developments), ให้การสนับสนุนธุรกิจรายย่อยดีที่สุด (Marketing – Business-to-Business (B2B), จัดงานเปิดตัวดีที่สุด (Marketing – Grand Opening, Expansion & Renovation), แคมเปญการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด (Public Relations and Events) ซึ่งเป็นโครงการใหม่โครงการเดียวได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นจำนวนรางวัลมากที่สุดในคราวเดียวภายในปี