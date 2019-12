ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมมอบความสุข กับงาน wOrld Of Gifting โลกแห่งของขวัญ-ของฝาก ช่วงเทศกาลสิ้นปีของทุกคน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ครบทุกโลกแห่งความเป็นคุณ ทั้ง แฟชั่น อาหาร และ ไลฟ์สไตล์ ที่พาเหรดกันมาให้เลือกเป็นของขวัญ ของฝาก ของจับฉลาก กว่า 10,000 ไอเทม ในช่วงเทศกาลแห่งการให้ เลือกสรรคอลเลคชั่นพิเศษให้ตัวคุณเอง ซื้อให้คนรัก และซื้อเป็นของขวัญในช่วง ส่งท้ายปี ในคอนเซ็ปต์ wOrld Of Gifting, Gifts for Everyone ! (For her, For him, For Us, For Everyone) จัดขึ้นในธีม Christmas market แสนอบอุ่น เสมือนเดินในตลาดคริสต์มาสที่ต่างประเทศ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. นี้ – 6 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พบกับไฮไลท์ของขวัญมากมายกว่า 10,000 ชิ้น อาทิ คอลเลคชั่นแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จาก Renim Project x Tiger Brand ผลงานการ Collaboration สุด Exclusive ส่งตรงจาก Runway LA Fashion week ที่ Upcycle ถุงปูนซีเมนต์ ตราเสือ ที่ไม่สามารถนำไปใช้บรรจุปูนได้แล้วมาเพิ่มมูลค่าเป็นแฟชั่นแนวสตรีทแวร์, ต้นสนสดพันธุ์ Balsam โดย Baan & Beyond นำเข้าจากประเทศแคนาดา เป็นสายพันธ์ที่มีกลิ่นหอมที่สุดในโลก และปลูกด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว, กระเป๋ารักษ์โลก Shuter Life ผลิตจากเยื่อไม้ วัสดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติกันน้ำ ซักรีดได้ รับน้ำหนักได้มาก และเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ 100%, ปากกา Kaweco จาก Studio 360 เป็นปากกา ที่สามารถผสมสีหมึกได้เอง จะเป็นสีหมึกเฉพาะของเราคนเดียวในโลก มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งรูปแบบ สีสัน และ วัสดุ, รองเท้ากระเป๋าจากไทยดีไซเนอร์ แบรนด์ Collective รวมถึง ของตกแต่งบ้านสไตล์ วินเทจจาก แบรนด์ Ake Lifestyle , Skincare และ น้ำหอม จากแบรนด์ Erb และ ชาดอกไม้ Char Gift set ชาดอกไม้พรีเมี่ยม อบแห้ง ไม่ใส่สี ไม่ใส่น้ำตาล ดีต่อสุขภาพ และ Fomm รถยนต์ไฟฟ้ารักษ์โลก ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังเอาใจสายอาหาร ที่รักเทศกาลแห่งการฉลองด้วยขนม ช็อกโกแลต และเครื่องดื่มจากทั่วโลกที่มีชื่อเสียงมาไว้ในที่เดียว อาทิ ขนมเค้กจากร้าน Yellow Spoon, Gift Set Cookies จากร้าน Vanilla industry และ Premium Belgium chocolate จากร้าน Duc De Praslin เป็นต้น

งาน wOrld Of Gifting, Gifts for Everyone! (For her, For him, For Us, For Everyone) โลกแห่งของขวัญ-ของฝากช่วงเทศกาลสิ้นปีของทุกคน พร้อมถ่ายภาพในบรรยากาศอบอุ่นประดับประดาด้วยไฟต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ และ ชิงช้าสวรรค์ จัดขึ้นทั่วพื้นที่ศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. นี้ – 6 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์