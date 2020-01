เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ฉลองตรุษจีนมหามงคลปีหนูทอง The Great Chinese New Year 2020 เนรมิต “The Great China Bazaar” เดสติเนชั่นที่ดีที่สุดของ การจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบที่เดียวที่ทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ทั่วประเทศ

ตอกย้ำ The Best Chinese New Year Destination ที่ศูนย์การค้า 34 สาขาทั้งในไทยและมาเลเซียฉลองตรุษจีนรูปแบบใหม่ ตอบรับไลฟ์สไตล์คนจีนรุ่นใหม่และเจาะกลุ่ม Chinese GEN ME ลูกหลานชาวจีนยุคใหม่กว่า 80% ของประเทศ คาดทราฟฟิคเพิ่มขึ้น 20%

ฉลอง 45 ปีสัมพันธ์ไทย-จีน ยกตลาดตรุษจีน China Bazaar ในธีมต่างๆ มาไว้ในศูนย์การค้า พบกับไฮไลท์สินค้า อาทิ สินค้าหยกแท้ล้ำค่าคัดคุณภาพกว่า 2,020 รายการ มังกรบอลลูนยักษ์ความยาว 30 เมตร และบันไดสรวงสวรรค์ใจกลางกรุงเทพที่เซ็นทรัลเวิลด์, สักการะพระสังกัจจายน์ปางรับทรัพย์ เนื้อหยกขาวบริสุทธิ์ หน้าตัก 20 นิ้วที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ลิ้มรสอาหารจีนรสชาติจัดจ้านสไตล์เสฉวน พร้อมสาธิตเมนู “หม้อไฟเสฉวน” และ “หมาล่า” โดยเชฟชื่อดังที่เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เริ่มวันที่ 10 ม.ค. ถึง 9 ก.พ. 2563

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ร่วมกับบริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล และพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย, บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ทราเวิล เอเลเมนท์ส จำกัด, และบริษัท วอลโว่คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด,

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ ทุ่มงบ 200 ล้านบาท จัดแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2020



The Great China Bazaar” จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ย้ำความเป็นเดสติเนชั่นที่ดีที่สุดในการฉลองเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลต่างๆ ตลอดปีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล วิลเลจ และเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ รวม 34 สาขาในไทยและมาเลเซีย ฉลองยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-จีน เนรมิตตลาดตรุษจีนในคอนเซ็ปต์ China Bazaar ธีมต่างๆ ที่จำลองบรรยากาศการค้าขายและวัฒนธรรมชาวจีนแท้ๆ ประยุกต์กับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ เน้นสื่อสารเจาะกลุ่ม Chinese GEN ME ลูกหลานชาวจีนยุคใหม่ พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นร่ำรวย มงคล ลุ้นโชคมากมาย รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท กระตุ้นใช้จ่ายคึกคักหวังดึงดูดทราฟฟิคเพิ่ม 20% เริ่ม 10 ม.ค. ถึง 9 ก.พ. 2563 พร้อมพบกับกิจกรรม สแกน QR Code ภายในศูนย์การค้าฯ ตรวจเช็คดวงชะตาปี 2020 ผ่านทาง LINE@: centrallife และพิเศษวัน จ่าย-ไหว้-เที่ยว 23-25 ม.ค. รับโชคอั่งเปามั่งมี ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.centralplaza.co.th/chinesenewyear2020/

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า

“ซีพีเอ็น ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ฉลองตรุษจีนยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การค้า 34 สาขาในไทยและมาเลเซีย ตอกย้ำการเป็น The Best Chinese New Year Destination เป็นจุดหมายปลายทางของการ ‘จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว’ ครบจบในที่เดียว ปีนี้เราสร้างคอนเทนต์แม็กเน็ตใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนยุคใหม่ ที่มีรูปแบบของการฉลองตรุษจีนที่ evolve ไปตามยุคสมัย จากที่คนรุ่นก่อนต้องไปจับจ่ายซื้อของไหว้ที่ตลาดหรืออาคารพาณิชย์ ไก่ก็ต้องซื้อเป็นไก่ไหว้แบบที่ทำตามกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า แต่สมัยนี้เราจะเห็นการประยุกต์ที่เน้นความง่ายและสะดวก คนเริ่มซื้อไก่ KFC ไก่บอนชอนไปไหว้ หรือการซื้อของไหว้ของมงคลต่างๆ ก็ไม่ได้จำกัดแค่แหล่งเดิมๆ อย่างสำเพ็ง เยาวราช แต่คนสามารถเลือกซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งของก็จะมีแพ็คเกจจิ้งที่สวยงาม มีสไตล์ และยังมีโปรโมชั่นที่คุ้มค่า การไหว้เทพเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องไปศาลเจ้า เพราะในศูนย์การค้าก็มีมาให้ถึงที่ ดังนั้น ศูนย์การค้าจึงทำหน้าที่สร้าง experience ที่เติมเต็มความต้องการฉลองตรุษจีนรูปแบบใหม่มากขึ้น อย่างปีนี้เราก็ยกไชน่า บาร์ซาที่จำลองบรรยากาศเมืองจีน สินค้าจีนแท้ๆ และโชว์วัฒนธรรมจีน ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ที่ครบรอบด้านได้ที่ศูนย์การค้าของเราโดยไม่ต้องเดินทางไกลอีก”

“ดังนั้น ครั้งนี้เราจึงเลือกเจาะกลุ่ม “Chinese GEN ME” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเจเนอร์เรชั่นที่ 3-4 เน้นกลุ่ม Gen X, Y และ Z ในช่วงอายุ 20-40 ปี ที่มีกว่า 80% ของประชากรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมีอิทธิพลสูงในการกำหนดทิศทางและเทรนด์การตลาด คน GEN ME จะให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองสูง มีไลฟ์สไตล์ที่แสดงถึง Identity ดังนั้น เราจึงศึกษาพฤติกรรมและสรุปความต้องการฉลองตรุษจีนของคน GEN ME ดังนี้ 1) อยากสืบทอดและต้องการรักษาธรรมเนียมตรุษจีนดั้งเดิมจากรุ่นพ่อแม่ แต่มีวิธีการที่ ง่ายและสะดวกสบายขึ้น งานฉลองตรุษจีนจึงต้องจัดให้มีครบทั้ง ‘จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว’ ในที่เดียวอย่างเช่นที่ศูนย์การค้าของเราทั่วประเทศ รวมถึงเน้นสร้างความใกล้ชิดกันในครอบครัว 2) เป็นกลุ่มที่มีความภูมิใจในเชื้อสายจีนของตัวเอง และอยากได้งานตรุษจีนที่ มีสไตล์และโมเดิร์น เราจึงจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย ให้คนรุ่นใหม่มาเลือกดีไซน์การฉลองตรุษจีนในแบบของตัวเอง ผ่านการมีประสบการณ์ในอีเว้นท์และ happening ต่างๆ ทั่วศูนย์ฯ ที่มีการตกแต่งด้วยบรรยากาศความเป็นจีนแท้ๆ และ 3) เชื่อใน การขอพร เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันปีใหม่ ซึ่งเราก็ได้อัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาโอกาสสักการะได้ยากมาไว้ที่ศูนย์ฯ ของเรา โดยที่ผ่านมาการมาไหว้พระ ขอพรที่ศูนย์ฯ ในช่วงตรุษจีนยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและมีการแชร์ต่อๆ กันในโลกโซเชียลอีกด้วย” ดร. ณัฐกิตติ์กล่าว พบกับไฮไลท์ต่างๆ ในงาน The Great China Bazaar ได้แก่ ‘ จับจ่าย ’ ของไหว้ ของมงคล พร้อมอร่อยกับโรงเตี๊ยมติ่มซำร้านดัง และ Chef’s Table โดย เชฟป้อม (ธนรักษ์ ชูโต) ในงาน Central Bangkok China’s Best และ พบกับ Jade Bazaar เลือกซื้อสินค้าหยกล้ำค่าคัดคุณภาพกว่า 2,020 รายการ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ หรือจับจ่ายสินค้าในบรรยากาศท่าเรือจีนโบราณและพร้อมชมเรือสำเภาขนตำลึงทองยักษ์ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ‘ ไหว้ ’ สักการะพระสังกัจจายน์ปางรับทรัพย์ เนื้อหยกขาวบริสุทธิ์ หน้าตัก 20 นิ้วที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หรือเจ้าแม่กวนอิมความสูงกว่า 3 เมตรที่เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ‘ กิน ’ ลิ้มรสอาหารจีนรสชาติจัดจ้านสไตล์เสฉวน พร้อมสาธิตเมนู “หม้อไฟเสฉวน” และ “หมาล่า” โดยเชฟชื่อดังที่เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และพบกับร้านอาหารจีนแต้จิ๋ว เหลาดังจากเยาวราช เสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า 100 ปีที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และ ‘ เที่ยว ’ พบกับมังกรบอลลูนยักษ์ความยาว 30 เมตร บันไดสรวงสวรรค์ใจกลางกรุงเทพที่เซ็นทรัลเวิลด์, โชว์ CHINA VERTICAL MULTIMEDIA ในธีมมังกรท่องเขาจักรพรรดิ์ เมืองจางเจียเจี้ยที่เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และเทศกาลโคมไฟ องค์ไท้ส่วยเอี๊ยสูง 3.25 เมตร และ 12 นักษัตรสูง 2.5 เมตร ที่เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

The Great Promotion รับปีหนูทอง

พลาดไม่ได้สำหรับ สมาชิก The 1 กับของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท เมื่อช้อปสินค้าภายในศูนย์ฯ อาทิ ช้อปและลุ้นรับโชคตรุษจีน รถยนต์ VOLVO รุ่น XC40, ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเก๊า จาก AirAsia, สำหรับสุดยอดนักช้อป Top Spenders 13 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไป รับแพคเกจเรือสำราญ Celebrity Cruises เส้นทาง สเปน-ฝรั่งเศส- อิตาลี พร้อม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือเครื่องประดับทองคำ 99.9% จาก Prima สิทธิพิเศษจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ ลูกค้าที่ใช้จ่ายจากร้าน Prima ในโซนพลาซาที่มีใบเสร็จมาแสดง และลูกค้ารถยนต์ Volvo ที่แสดงกุญแจรถที่มีสัญลักษณ์ Volvo, ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ณ ร้านค้าในโซนพลาซา รับฟรี “น้ำเต้าทองเรียกทรัพย์” 1 ชิ้น ผ่านการทำพิธีจากวัดเล่งเน่ยยี่ เมื่อช้อปในศูนย์ฯ ครบ 2,020 บาทขึ้นไป (จำนวนจำกัด 2,000 ชิ้นทั่วประเทศตลอดรายการ จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13 เปอร์เซ็น สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ณ ร้านค้าในโซนพลาซา ลูกค้าชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. – 9 ก.พ. 2563 ช้อปครบ 3,500 บาท ขึ้นไป รับฟรี! กระเป๋าพับได้ลายรามเกียรติ์ 1 ใบ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) และ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน Alipay แอปพลิเคชั่น และใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต UnionPay รับสิทธิพิเศษ ช้อปครบเพียง 3,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี! กระเป๋าพับได้ลายรามเกียรติ์ 1 ใบ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัลร่วมกับพันธมิตร จัดงาน “CENTRAL CHINESE NEW YEAR 2020” ขึ้นเพื่อมอบความสุข และความสิริมงคลให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยว ในคอนเซ็ปต์ “THE LUCKIEST STORE IN TOWN” ด้วยกิจกรรมเสริมสิริมงคลรับศักราชใหม่ในช่วงปีใหม่จีน โดยมีกิจกรรมและโปรโมชั่นมากมายให้ลูกค้าเฮงรับปีหนูทอง ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 63 ที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขา ชวนสัมผัสกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ ห้างเซ็นทรัล @เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับขบวนเชิดสิงโตอวยพรและส่งความสุขให้กับลูกค้า เก็บภาพความประทับใจที่ “โฟโต้บูธสไตล์จีน” เสี่ยงเซียมซี ดิจิทัล พร้อมรับน้ำมนต์จากวัดเน่งเล่ยยี่ เครื่องลางมงคลเสริมโชคลาภจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับสิทธิ์ดูฮวงจุ้ยที่บ้าน โดยซินแสไฮโซ อาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา เมื่อช้อปตามเงื่อนไข และสำหรับคนเกิดปีชง เชิญรับคูปองแทนเงินสด สูงสุด 200 บาท (จำกัด 88 ท่าน/สาขา) เฉพาะวันที่ 25 ม.ค. 2563 พิเศษสุด ร่วมเบิกฤกษ์รับตรุษจีน ในวันที่ 20 ม.ค. 2563 ครั้งแรก กับมังกรที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย ยาว 168 เมตร (เลขมงคล) ส่วนหัวประดับตกแต่งด้วยทองคำแท้ รวมน้ำหนัก 5 บาท เสมือนลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่ออวยพรและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ลูกค้า พร้อมชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ โชว์ตีกลองเสริมความมงคล กับไฮไลต์การแสดง นำโดย คู่รักซูเปอร์สตาร์ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ และ คิมเบอร์รี่ แอน เทียมศิริ พร้อมชวนอิ่มอร่อยกับอาหารจีนมงคลเลิศรส ที่ Living House ชั้น 7 ห้างเซ็นทรัล @เซ็นทรัลเวิลด์ Foodloft ชั้น 7”

เตรียมพบความมั่งคั่งสมบูรณ์ เลือกซื้อของไหว้ อาหารมงคลมากมายให้จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบในที่เดียว เพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีนปีหนู The Great Chinese New Year 2020 ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 9 ก.พ. 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล วิลเลจ และเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ซีพีเอ็น ชวนจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ในงาน The Great China Bazaar ตื่นตาตื่นใจกับการจำลองบรรยากาศ Bazaar ตลาดของชุมชนชาวจีนที่มีความโดดเด่นและไฮไลท์พิเศษ อาทิ

เซ็นทรัลเวิลด์ ตื่นตาตื่นใจกับมังกรบอลลูนยักษ์ความยาว 30 เมตรและบันไดสรวงสวรรค์กลางเซ็นทรัลเวิลด์ และงาน Central Bangkok China’s Best 2020 ในสไตล์โรงเตี๊ยมติ่มซำและ Exclusive Chef’s Table โดยเชฟป้อม ธนรักษ์ ชูโต

ตื่นตาตื่นใจกับมังกรบอลลูนยักษ์ความยาว 30 เมตรและบันไดสรวงสวรรค์กลางเซ็นทรัลเวิลด์ และงาน Central Bangkok China’s Best 2020 ในสไตล์โรงเตี๊ยมติ่มซำและ Exclusive Chef’s Table โดยเชฟป้อม ธนรักษ์ ชูโต เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ครั้งแรกกับการจำลองท่าเรือจีนโบราณและเรือสำเภาขนตำลึงทองยักษ์

ครั้งแรกกับการจำลองท่าเรือจีนโบราณและเรือสำเภาขนตำลึงทองยักษ์ เซ็นทรัลพลาซา พระราม3 เพลินตาในสวนเงินทองมงคลท่ามกลางลานน้ำตก LED และประติมากรรมดอกท้อขนาดยักษ์

เพลินตาในสวนเงินทองมงคลท่ามกลางลานน้ำตก LED และประติมากรรมดอกท้อขนาดยักษ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช โชว์ China Vertical Multimedia ธีมมังกรท่องเขาจักรพรรดิ์เมืองจางเจียเจี้ย

โชว์ China Vertical Multimedia ธีมมังกรท่องเขาจักรพรรดิ์เมืองจางเจียเจี้ย เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ตระการตางานแสดงโคมไฟยักษ์องค์ไทส่วยเอี๊ยสูง 3.25 เมตร โคมไฟ 12 นักษัตรสูง 2.5 เมตร

ตระการตางานแสดงโคมไฟยักษ์องค์ไทส่วยเอี๊ยสูง 3.25 เมตร โคมไฟ 12 นักษัตรสูง 2.5 เมตร เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมสักการะพระสังกัจจายน์ปางรับทรัพย์ เนื้อหยกขาวบริสุทธิ์ หน้าตัก 20 นิ้ว และตื่นตาการแสดงโชว์มังกรทองจักรพรรดิ์ยาวกว่า 80 เมตร กับเหล่าขบวนสิงโตทอง 9 ตัว

ร่วมสักการะพระสังกัจจายน์ปางรับทรัพย์ เนื้อหยกขาวบริสุทธิ์ หน้าตัก 20 นิ้ว และตื่นตาการแสดงโชว์มังกรทองจักรพรรดิ์ยาวกว่า 80 เมตร กับเหล่าขบวนสิงโตทอง 9 ตัว เซ็นทรัลพลาซา บางนา สุดตระการตากับสวนดอกท้อบานสะพรั่งกลางศูนย์การค้า

สุดตระการตากับสวนดอกท้อบานสะพรั่งกลางศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เช็คดวงชะตาราศี เตรียมรับทรัพย์ในปีหนู กับหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง และร่วมรับพรจากสิงโต และมังกร ความยาวกว่า 80 เมตร

เช็คดวงชะตาราศี เตรียมรับทรัพย์ในปีหนู กับหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง และร่วมรับพรจากสิงโต และมังกร ความยาวกว่า 80 เมตร เซ็นทรัลมารีนา พัทยา ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ด้วยโชว์มังกร LED ที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก พร้อมการแสดงกายกรรมสุดตื่นเต้น ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ด้วยโชว์มังกร LED ที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก พร้อมการแสดงกายกรรมสุดตื่นเต้น ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม เซ็นทรัล ภูเก็ต ชมมงกุฎแท้ ที่ใช้ในการประกวด Miss Thailand world และ Miss Grand Phuket จาก AMORN by Phuket Pearl Group และเลือกชิมเมนูอาหารจีนมงคลจากร้านอาหารภายในศูนย์ฯ กว่า 300 ร้าน

ชมมงกุฎแท้ ที่ใช้ในการประกวด Miss Thailand world และ Miss Grand Phuket จาก AMORN by Phuket Pearl Group และเลือกชิมเมนูอาหารจีนมงคลจากร้านอาหารภายในศูนย์ฯ กว่า 300 ร้าน เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เพลิดเพลินกับอาหารเพื่อสุขภาพจาก 8 ร้านดังเมืองคอน และ 8 สมุนไพรอายุวัฒนะ ที่คนจีนเชื่อว่ากินแล้วจะช่วยให้จะอายุยืน

###

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หากสื่อมวลชนต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณขวัญใจ แตงบุตร (ใจ) โทร. 02-667-5555 ต่อ 4115