The Merry Widow ละครเพลงร้อง Operetta แนว Romantic- Comedy เต็มอิ่มกับบทเพลงบรรเลงออร์เคสตร้าสด

“The Merry Widow” หรือชื่อในภาษาเยอรมันว่า “Die Lustige Witwe” อาจแปลเป็นไทยได้ว่า “ม่ายสาวพราวเสน่ห์” เป็น Operetta แนวขบขัน มี 3 องก์ ประพันธ์ดนตรีโดย Franz Lehár นักประพันธ์ชาวฮังการีและประพันธ์คำร้องภาษาเยอรมันโดย Viktor Léon และ Leo Stein ซึ่งนำเนื้อเรื่องมาจาก L’Attaché d’ambassade ประพันธ์โดย Henri Meilhac โอเปเร็ตต้าเรื่องนี้จัดแสดงที่โรงละคร An der Wien ณ กรุงเวียนนาในวันที่ 30 ธันวาคม 1905

โอเปเร็ตต้าเรื่องนี้มีบทเพลงไพเราะคุ้นหูคือ เพลง “Lippen schweigen” เป็นเพลงร้องสไตล์ Waltz เป็นเพลงคู่ระหว่างพระเอก Danilo กับนางเอก Hanna และเพลง “Vilja” ขับร้องโดยนางเอกของเรื่อง operetta เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จที่สุดของ Franz Lehár และอาจกล่าวได้ว่าเป็นโอเปร็ตต้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่ง เคยมีการแสดงติดต่อกัน 483 ครั้ง เมื่อครั้งที่แสดง ผู้ชมต่างพากันคลั่งไคล้ซื้อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาเก็บไว้เป็นที่ระลึก และเกิดแฟชั่นแต่งตัวเลียนแบบนางเอกในเรื่อง

โอเปเร็ตต้าเรื่องนี้ได้มีการนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆ เพื่อที่จะทำการแสดงไปทั่วโลก สิ่งที่พิเศษคือแม้กระทั่ง Adolf Hitler อดีตผู้นำเผด็จการ ก็ยังเป็นแฟนพันธ์แท้ของโอเปเร้ตต้าเรื่องนี้ ข้อพิสูจน์ก็คือการที่เขาเปิดเพลงจาก Opretta เรื่อง “The Merry Widow” เรื่องนี้เป็นรายการแรกในการเฉลิมฉลองการรวมดินแดนกับประเทศออสเตรีย นอกจากนั้นแล้ว ใน 2 ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสงคราม ฮิตเลอร์ก็ยังได้ใช้บทเพลงจากโอเปเร็ตต้าเรื่องนี้ปลอบประโลมใจ เล่ากันว่า เขาเปิดเพลงจาก “The Merry Widow” ฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกด้วย

โอเปเร็ตต้าเรื่องนี้เกี่ยวกับม่ายสาวสวย รวยทรัพย์นาม Hanna Glawari เดิมที Hanna นั้นเป็นเพียงลูกสาวชาวไร่ธรรมดา เธอได้แต่งงานกับนายธนาคารมหาเศรษฐี แต่แล้ววันหนึ่งสามีวัยชราของเธอก็จากไป ทิ้งไว้แต่มรดก 40 ล้านฟรังค์ให้เธอเป็นผู้ครอบครอง แม่หม้ายเจ้าเสน่ห์ตัดสินใจเดินทางไปยังกรุงปารีสเพื่อตั้งรกรากใหม่ ทำให้ผู้นำประเทศ Pontevedro เป็นกังวลว่าเธอจะแต่งงานใหม่อีกครั้งกับชายหนุ่มที่ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกับเธอและจะทำให้เงินมหาศาลไหลออกนอกประเทศ เบื้องบนจึงออกคำสั่งให้ Baron Zeta เอกอัครราชฑูต Pontevedro ประจำกรุงปารีส จัดการให้เธอแต่งงานใหม่กับชายชาว Pontevedro เท่านั้น Baron Zeta จึงวางแผนที่จะให้เลขานุการหนุ่ม Danilo ผู้ซึ่งเป็นคนรักเก่าของ Hanna แต่ต้องเลิกรากันเพราะครอบครัวฝ่ายชายไม่ยอมรับ กลับมาคืนดีกับเธอให้ได้ แต่ทว่าเรื่องราวกลับยิ่งวุ่นวายเมื่อ Danilo ประกาศลั่นว่าจะไม่แต่งงานกับใครเพียงเพราะเงิน ส่วน Hanna ก็ประกาศว่าจะไม่แต่งงานเด็ดขาดถ้า Danilo ไม่บอกรักเธอก่อน นอกจากนั้นยังมีเรื่องวุ่นๆ เกิดขึ้นอีกในขณะที่ท่านบารอนเซต้ากำลังทำภาระกิจเพื่อชาติ ภรรยาสาวของ Baron Zeta นามว่า Valanciene ก็เกิดไปกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มฝรั่งเศสนาม Camille เรื่องราวเหล่านี้จะคลี่คลายอย่างไรต้องติดตามชมในโอเปเร็ตต้า

ทางสาขาวิชาขับร้องคลาสสิค เลือกให้ “The Merry Widow” เป็นการแสดงประจำปีของสาขาเนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้นำความรู้ทางด้านการร้องเพลงมาผสมผสานกับศิลปะการแสดงและศิลปะการเต้น เพื่อต่อยอดความรู้และพัฒนาละครเพลงแนว Operetta ให้เข้าถึงง่ายและมีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักร้องที่มีทักษะรอบด้านมากขึ้นในภายภาคหน้า น้อยครั้งที่เราจะได้รับชมการแสดงละครเพลงแนวนี้ที่นำแสดงโดยเยาวชน ซึ่งละครเรื่องนี้ถือเป็น Operetta ที่มีดนตรีที่เหมาะสมกับนักร้องรุ่นเยาว์ ดนตรีฟังสบายไพเราะติดหูไม่น่าเบื่อ บรรเลงโดยออร์เคสตร้าขนาดใหญ่แบบแสดงสดทุกรอบเพิ่มเติมอรรถรสในการฟังมากขึ้น เนื้อเรื่องก็ตลกขบขันเข้าใจได้ง่าย ซึ่งผู้แสดงทุกคนได้รับการฝึกฝนอย่างหนักในทุกด้านเพื่อมาทำการแสดงเรื่องนี้

“The Merry Widow” กำกับการแสดงโดยอาจารย์ นพีสี เรเยส อาจารย์ประจำสาขาขับร้องละครเพลงวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีผลงานในแวดวงโอเปร่าและ ละครเพลงได้แก่ เป็นผู้กำกับสร้างสรรค์บทและเนื้อร้องโอเปร่าภาษาไทยเรื่องแรก “The Story of the Long Gone Animal” – “สรรพสัตว์ที่หายไป” กำกับการแสดงโอเปร่าได้แก่ “Der Freichutz” , “The Marriage of Figaro” , “Hansel and Gretel” , “Bastien und Bastien” , “The Impresario” , “Cosi Fan Tutte” , “Land of Smiles” และผลงานกำกับละครเพลงได้แก่เรื่อง “21 ¾” และ Workshop the musical สร้างสรรค์บท และหรือเนื้อร้องละครเพลง เช่น อินจันเดอะมิวสิคัล พญากงพญาพาน ในความทรงจำ เป็นต้น

ในการแสดงครั้งนี้ผู้กำกับจะพาผู้ชมย้อนยุคไปสู่ยุคสมัยแห่งศิลปะแบบ Art Nouveau คือในราวปี คศ.1905 แต่เนื้อหาการแสดงไม่ได้ดูโบราณหรือเข้าใจยากแต่อย่างใด ผู้ชมจะได้รับชมโอเปเร็ตต้าแนวโรแมนติคคอมมาดี้ที่ดูสนุก มีตัวละครที่มีสีสันเผ็ดมัน มีเรื่องราวให้ตามลุ้น มีตัวละครประเภทพ่อแง่แม่งอน ความรักที่ไม่อาจเปิดเผย ก่อนจะจบลงอย่างอิ่มเอมตามสไตล์โอเปเร็ตต้า ลองมาดูกันว่าเหตุใดโอเปเร็ตต้าเรื่องนี้จึงเป็นโอเปเร็ตต้ายอดนิยมอันดับ 1 ตลอดกาล

(หมายเหตุ การแสดงแนว”โอเปเร็ตต้า” หมายความว่าเป็นการแสดงที่มีการร้องเพลงโดยใช้เทคนิคการร้องเหมือนกับโอเปร่า มีบทพูดสลับ มีการเต้นรำประกอบ เนื้อเรื่องมักเกี่ยวข้องกับดินแดนที่ห่างไกล หรือ exotic ชวนฝันและมักมีเนื้อหาที่ “เบา” กว่าโอเปร่า )

ในการแสดงครั้งนี้ จะมีการแปลบทพูดและบทร้องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ ฉายเป็นซับไตเติลตลอดการแสดง

มีวงออร์เคสตร้าขนาดใหญ่บรรเลงประกอบสด ทุกรอบ โดยวาทยากรหญิงชั้นแนวหน้าของไทย อาจารย์ภมรพรรณ โกมลภมร

รายละเอียดการแสดง

รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 19.00

รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 19.00

รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30

รอบที่ 4 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 19.00

ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สามารถซื้อตั๋วชมการแสดงได้ทาง

🔹ติดต่อไลน์ Line @msvoice

🔹โทร Tel : 097-323-5719

เฟซบุค https://www.facebook.com/merrywidowth/

เว็บไซต์ทิคเก็ตเมลอน https://www.ticketmelon.com/msmu/themerrywidow