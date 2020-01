“โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน” คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นที่สุดแห่งปี”

โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London) คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างแห่งปี” (Employer Of The Year) สาขาองค์กรระดับแพลทตินัม ในงานประกาศรางวัล “The Investors In People Awards 2019” ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ศูนย์ประชุม โอลด์ บิลลิงส์เกต (Old Billingsgate) ใจกลางกรุงลอนดอน

ด้วยแนวทางการบริหารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และผลักดันเรื่องการฝึกอบรมความเป็นมืออาชีพของพนักงาน จึงทำให้โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน เป็นองค์กรที่ได้รับเป็นผู้ชนะเลิศท่ามกลางองค์กรระดับโลกอื่นๆ ที่ถูกคัดเลือกเข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรตินี้

โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน เปิดประตูต้อนรับแขกจากทั่วทุกมุมโลกเมื่อ 120 ปีที่แล้ว ด้วยสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่ถูกออกแบบในยุควิคตอเรียน (Victorian Era Architecture) ซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ประกอบไปด้วยหอคอยนาฬิกาขนาดใหญ่และป้อมปราการขนาดย่อมบนหลังคา คิ้วบัวรอบแนวผนังอาคาร และหลังคากระจกโปร่งแสงอันโอ่โถงปล่อยให้แสงธรรมชาติเข้าถึงพื้นที่ภายในของอาคาร จึงทำให้โรงแรมเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ดั่งเป็นโอเอซิสแห่งความหรูหราและความสะดวกสบาย

รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของโรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ที่มีต่อพนักงานของบริษัท และนโยบายที่ยึดถือให้ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างแท้จริง โดยมีการนำค่านิยมของความเคารพซึ่งกันและกัน ความสมบูรณ์แบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความสนุกสนาน มาปรับใช้ในการทำงาน

นิโคลา โฟร์ชอว์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมากที่ได้รับรางวัล Employer of the Year เพราะเราทุ่มเทให้กับการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร และการคิดค้นหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลมากมาย ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับสิ่งที่เราทุ่มเทตลอดมา”

ด้าน ไบรอัน ฮแลดนิค กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลงคาสเตอร์ แลนด์มาร์ค โฮเต็ล กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สุดยอดนายจ้างแห่งปี” จากสถาบัน Investors in People นับเป็นการตอบแทนการทำงานอย่างหนักของทีมงาน และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยคุณจตุพรกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงทำให้เกิดผลสำเร็จระดับนี้ได้ ทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะบรรลุสู่ความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อส่งมอบช่วงเวลาที่น่าจดจำให้แก่กันและกัน”

ก่อนหน้านี้ในปี 2018 โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ได้รับรองจาก Investors in People ให้เป็นองค์กรที่มีนโยบายในการพัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคล ระดับแพลทตินัม (Platinum Level Accreditation) ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกที่ได้รับรางวัลนี้ โดยได้รับคะแนนสูงสุดในภาคธุรกิจด้านการให้บริการห้องพัก ถัดมาในปี 2019 ยังได้รับตำแหน่งที่ 6 ใน The Sunday Times’ 100 Best Companies to Work For’ in 2019 หรือ 100 บริษัทที่น่าร่วมงานมากที่สุดประจำปี 2019 ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในโผติดต่อกันเป็นปีที่สอง

ล่าสุด โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ยังได้รับการประกาศให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในกรุงลอนดอนประจำปี 2019-2020 “AA Hotel of The Year London 2019-2020” จากการคัดเลือกโดยบริษัท AA ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในการควบคุมคุณภาพของโรงแรมทั่วสหราชอาณาจักร

รางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ ทำให้นักเดินทางและลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกที่มาใช้บริการโรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ราบรื่นและประสบการณ์อันหรูหราระดับห้าดาวเป็นที่น่าจดจำไว้ตราบนานเท่านาน

โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London) ให้บริการห้องพัก 300 ห้อง เป็นห้องสวีทถึง 51 ห้อง และมีความกว้างขวางสะดวกสบายในการเข้าพักที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน ซึ่งล่าสุดทางโรงแรมได้ทุ่มงบหลายสิบล้านปอนด์ ในการปรับโฉมห้องพักให้แล้วเสร็จทันการฉลองครบรอบ 120 ปีของโรงแรมในปี 2019 นี้

ศูนย์สุขภาพของโรงแรมประกอบไปด้วยสปาและห้องออกกำลังกายที่ครบวงจร และสระว่ายน้ำในร่มที่ปราศจากคลอรีนขนาดความยาว 15 เมตร เป็นโรงแรมห้าดาวเพียงแห่งเดียวในเกรุงลอนดอนที่มีสระน้ำขนาดนี้ห้องจัดเลี้ยงและจัดประชุมที่สวยงามและห้องบอลรูมอันโอ่อ่าของโรงแรมเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานที่น่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นงานอีเว้นต์ระดับโลกหรืองานแต่งงานแสนโรแมนติค

ภายในโรงแรมให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 4 แห่ง ได้แก่ “The Great Central Bar & Restaurant” ให้บริการอาหารกลางวันและอาหารเย็นด้วยเมนูอาหารที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ตกแต่งพื้นที่ภายในด้วยไม้โอ๊คสีเข้มสุดหรู “The Mirror Bar” เหมาะสำหรับการดื่มด่ำไปกับค็อกเทล ซิงเกิ้ล มอล์ท วิสกี้ที่หาได้ยาก และเหล้าหลากชนิด ในห้องที่ตกแต่งในสไตล์คลาสสิค พร้อมด้วยชุดที่นั่งแสนสบาย ส่งเสริมบรรยากาศในการดื่มและการสนทนาก่อนและหลังอาหารค่ำที่ดีที่สุดในย่าน Marylebone ในส่วนของห้องโถงกลางอันโอ่โถงของโรงแรมนั้น เป็นที่ตั้งของอีก 2 ร้านอาหารและเครื่องดื่มประจำโรงแรม คือ “The Winter Garden” ให้บริการเมนูอาหารยุโรปที่ทันสมัยและเป็นสถานที่จิบชายามบ่าย (Afternoon Tea) ที่มีสเน่ห์ที่สุดในประเทศอังกฤษ ท่ามกลางสวนต้นปาล์มภายใต้แสงแดดธรรมชาติ ที่ส่องผ่านหลังคากระจกโปร่งแสงและ “The Garden Terrace” ให้บริการเครื่องดื่มตลอดทั้งวันและ Sunday Champagne Brunch อันเลืองชื่อในวันหยุดสุดสัปดาห์

นอกจากโรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอนแล้ว กลุ่มแลนด์มาร์ค แลงคาสเตอร์ โฮเต็ล กรุ๊ป ยังประกอบด้วย โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ (The Landmark Bangkok) โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ (Lancaster Bangkok) โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ ลอนดอน (The Royal Lancaster London) โรงแรมเค เวส ลอนดอน (K West London) และ เบซิล สตรีท เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ (Basil Street Service Apartments) ภายใต้การบริหารงานของนักธุรกิจไทย จตุพร สิหนาทกถากุล