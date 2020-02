“ไอ แอม” ขยายฐานธุรกิจสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ จับมือ The Ska Film ปั้นครีเอเทอร์มืออาชีพ

การจับมือกันของสองยักษ์เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการครีเอเทอร์ เมื่อบริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือไอแอม ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงไอดอลอย่าง BNK48 จับมือกับ The Ska Film ที่รวมตัวยูทูบเบอร์ชั้นนำของเมืองไทย 8 ช่อง และมี follower มากกว่า 19 ล้านคน ร่วมทุนเปิดธุรกิจใหม่ ภายใต้บริษัท The Ska Talent Management จำกัด เพื่อพัฒนานักสร้างคอนเทนต์คุณภาพประดับวงการยูทูบเบอร์

นายจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือไอแอม เปิดเผยว่า บริษัท The Ska Talent Management จำกัด เป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดที่ไอแอมเข้าไปร่วมลงทุนใน The Ska Film ในสัดส่วน 35% เพื่อสร้างนักสร้างคอนเทนต์รุ่นใหม่ เป็นการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และสร้างความเข้มแข็งให้กับสายอาชีพนี้ ซึ่งที่เลือกลงทุนร่วมกับ The ska film เนื่องจากมีแนวคิดที่ตรงกัน ความพร้อมด้านบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเทอร์ได้

หลังจากเพิ่งเปิดตัว บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเมนท์ จํากัด ร่วมกับติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี เพื่อปฏิวัติการสร้างไอดอลชาย ภายใต้แนวคิด ‘สุภาพบุรุษไอดอล’ ไปแล้ว ไอแอม ยังเล็งเห็นศักยภาพของการสร้างและพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพครีเอเทอร์ และด้วยความโดดเด่นของ บี้ The Ska ซึ่งเป็น Influencer ที่มี follower มากกว่า 19 ล้านคน เราจึงมองเห็นโอกาสการเติบโตและขยายฐานธุรกิจสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่การเป็นนักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพ จึงเกิดเป็น The Ska Talent Management จำกัด โดยธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย

1.Creator Academy พื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างตัวตน สู่ความเป็น “Creator” ผู้บอกเล่าเรื่องราวและสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ผ่านการถ่ายทอด Creator / Influence ที่ประสบความสำเร็จระดับแนวหน้าของประเทศไทย

2.Co-Creator Space พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ผลงาน Community ที่เปิดให้เหล่า Creator มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ร่วมสร้างชิ้นงาน เผยแพร่สู่โลกดิจิทัล

3.Create New Talent พื้นที่แห่งการพัฒนาและสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ สู่การเป็น The Ska New Generation ที่จะมาร่วมงานสร้างความสำเร็จในวงการดิจิทัล

ด้านนาย กฤษณ์ บุญญะรัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอะสกาฟิล์ม จำกัด กล่าวว่า สำหรับโปรเจกต์แรกภายใต้ บริษัท The Ska Talent Management คือ “Creator Academy” สร้างฝัน สู่ Creator มืออาชีพ โดยเริ่มต้นเปิด “Young Creator Bootcamp” ในคอนเซ็ปต์ เมื่อโลกเปลี่ยน! ความฝันของเด็กเปลี่ยน! อ้างอิงจากผลสำรวจของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทยอายุ 7-14 ปี จำนวน 4,050 คน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พบว่า‘อาชีพในฝันของเด็กไทย’ ประจำปี 2563 อาชีพที่มาแรงประจำปีนี้คือ ‘ยูทูบเบอร์’ ไต่อันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 แซงหน้าอาชีพนักกีฬาและทหาร ดังนั้น CreatoAcademy จะเป็นจุดเริ่มต้น และจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ของพัฒนาคนรุ่นใหม่ โดยมีกลุ่ม Influencer ชื่อดังระดับประเทศที่มากด้วยประสบการณ์ และเป็นแถวหน้าในการทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดีย มาร่วมสร้างและแบ่งปันความรู้ ผ่าน Creator Academy นี้ โดย Creator Academy พร้อมต้อนรับนักสร้างคอนเทนต์ทุกกลุ่มอายุ แต่สำหรับโครงการแรกจะเปิดตัวด้วย “Young Creator Bootcamp” มุ่งเน้นที่กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 8-15 ปี ที่เป็นฐานแฟนคลับหลักของ บี้ The Ska เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 4 มีนาคม 2563 และจะเปิดอบรมในช่วงซัมเมอร์ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม– 22 เมษายน 2563 ทุกวันจันทร์-พุธ จำนวนรวม 12 ครั้ง สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/creatoracademy9/ หรือ line : @creatoracademy