KFC จับมือ RoV สร้างประสบการณ์ใหม่ให้เหล่าเกมเมอร์ไทยกับ แคมเปญ ‘KFC x RoV ชุดขุมทรัพย์เดอะบอกซ์’ และสกิน ‘Colonel Sanders Ormarr’ สุดพิเศษ

KFC แบรนด์ไก่ทอดระดับโลกขวัญใจวัยรุ่นไทย จับมือกับ RoV สุดยอดเกม MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ที่ครองใจเกมเมอร์และแฟนอีสปอรต์ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อเปิดตัวแคมเปญ ‘KFC x RoV ชุดขุมทรัพย์เดอะบอกซ์’ พร้อม สกิน ‘Colonel Sanders Ormarr’ สกินสุดพิเศษของตัวละคร Ormarr บนเกม RoV โดยนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ผู้พันแซนเดอร์ส จาก KFC จะเข้าไปโลดแล่นในโลกของเกม RoV ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่เหล่าเกมเมอร์ชาวไทย ตลอดจนผู้บริโภค เจนเนอเรชั่นใหม่ที่มีความสนใจในเกมและอีสปอร์ต สำหรับคอนเซปต์ในการออกแบบสกิน ‘Colonel Sanders Ormarr’ ผู้พัฒนาเกม RoV ได้ดึงคาแรคเตอร์ความเป็นมิตรและอบอุ่นของ ผู้พันแซนเดอร์ส มาผสมผสานกับบุคลิกไฟท์เตอร์ของ Ormarr ที่พร้อมบุกตะลุยไปทุกที่ จนกลายมาเป็นผู้พันแซนเดอร์สลุคใหม่ที่มีสกิลและอาวุธ คู่ใจสุดเท่ไม่ซ้ำใคร โดยเมื่อซื้อสินค้า ‘KFC เดอะบอกซ์’ ชุดใดก็ได้เหล่าแฟนเกมจะได้ร้บสิทธิลุ้นรับสกินผู้พันแซนเดอร์ส ‘Colonel Sanders Ormarr’ บนเกม RoV ตลอดจนของรางวัล Limited Edition จาก KFC และของรางวัลคอลเลคชั่นพิเศษ KFC x ROV อีกมากมาย ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ KFC และ ROV ขึ้นกล่าวถึงความร่วมมือครั้งแรกของสองธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย นำโดย นายเศกชัย ชูหมื่นไวย รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Brand Strategy and Integration เคเอฟซีประเทศไทย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (YRIT) , นายอัลเลน ซู (Allen Hsu) Regional Head of Strategic Partnership and eSports Development of Garena และ คุณศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ออฟ เอเชีย “สำหรับแคมเปญ KFC x ROV ขุมทรัพย์เดอะบอกซ์ ถือเป็นครั้งแรกของธุรกิจอาหารที่จับมือร่วมกับธุรกิจเกมมิ่ง ที่เราอยากเปิด ประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าของ KFC และเกมเมอร์สาวก ROV ด้วยการเปิดตัว Colonel Sanders Ormarr สกินสุดพิเศษของตัวละคร Ormarr ใน เกม ROV และเป็นครั้งแรกที่จะมีตัวละครจาก KFC เข้าไปโลดแล่นในโลกของเกม ROV เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับเหล่าเกมเมอร์ชาวไทย ซึ่งการสนับสนุนและร่วมมือกันระหว่าง KFC x ROV จะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการแข่งขันลีคครั้งยิ่งใหญ่อย่าง ROV Pro League อีกด้วย อย่าลืมติดตามกันนะครับ” คุณเศกชัย ชูหมื่นไวย กล่าว บรรยากาศของงาน Exclusive Party เปิดตัวแคมเปญ ‘KFC x RoV ชุดขุมทรัพย์เดอะบอกซ์’ ณ KFC Flagship Store สามย่าน มิตรทาวน์เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีเหล่า Pro Player บนเกม RoV ตลอดจน Influencer ชื่อดังร่วมงานคับคั่ง อาทิ ‘กิตงายย’ และ ‘กายหงิด’ จาก EVOS Esports, ‘Difoxn’ และ ‘Tony’ จาก BAZAAR Gaming, ‘SRY Player’ และ ‘MONZ Player’ จาก AHQ E-Sports, ‘Nongtee’ และ ‘InwChita’ จาก Worlpoint Fighting Fish, ‘Mrsunz’ และ ‘Hugo’ จาก King of Gamers, ‘JameCo’ และ ‘Cherie’ จาก Pops Bacon Time โดย ไฮไลท์ภายในงาน ได้แก่ Showmatch ที่เหล่า Pro Player และ Influencer จะมาประลองฝีมือกัน โดยมีนักพากย์อีสปอร์ตชื่อดังของประเทศไทย อย่าง ‘Winzy’ และ ‘’SunWaltz’ มาทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกผู้โชคดีจากทางบ้านมาร่วมงานเปิดตัว แคมเปญฯ ครั้งนี้ด้วย นอกจากจะได้รับชมการแข่งขันระดับ All Star กระทบไหล่ Pro Player และสตรีมเมอร์ชื่อดังแล้ว ผู้ร่วมงานยังได้ทดลองเล่นและเป็น เจ้าของสกิน ‘Colonel Sanders Ormarr’ สุดพิเศษก่อนใคร แฟนเกมสามารถร่วมสนุกและลุ้นรับสกินสุดพิเศษจากแคมเปญ ‘KFC x RoV ชุดขุมทรัพย์เดอะบอกซ์’ ได้แล้ว เมื่อซื้อ ‘KFC เดอะบอกซ์’ ชุดใดก็ได้ที่ KFC ทุกสาขา ตั้งแต่ 30 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563 (หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด) นอกจากแคมเปญ ‘KFC x RoV ชุดขุมทรัพย์เดอะบอกซ์’ แล้ว KFC ยังมุ่งตีตลาดเกมเมอร์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมเป็นสปอนเซอร์ ให้กับรายการแข่งขัน ROV Pro League 2020 ซึ่งกำลังจะมีการแข่งขันในวันที่ 31 มกราคม – 5 เมษายนนี้อีกด้วย