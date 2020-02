ซีอีโอ BGRIM คว้ารางวัล Best CEO สาขาพลังงาน และรางวัลสุดยอดผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best CEO สาขาพลังงาน และ รางวัลสุดยอดผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม ปี 2019 (Best Power Plant Project Developer- Solar) โดย BGRIM ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลโครงการโรงไฟฟ้ายอดเยี่ยมในประเทศเวียดนามในปีนี้ ในงาน International Finance Utility Award 2019 จัดโดยนิตยสารธุรกิจธุรกิจและการเงินระดับโลก “International Finance ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ทั้งนี้ รางวัล Best CEO สาขาธุรกิจพลังงาน (Best CEO in Energy Sector) ถือเป็นรางวัลยอดเยี่ยมที่มอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรด้านธุรกิจพลังงานที่มีความโดดเด่นด้านในการเป็นผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จในระดับสากล

