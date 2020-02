วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย คว้ารางวัล co-working ระดับชาติ ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยในอินเดีย

บรรยายใต้ภาพ: นางสาวจุฬามาศ “เอมี่” จิตรปฏิมา ผู้อำนวยการเอ็มคิวดีซี อินเดีย (คนที่ 3 จากซ้าย) เข้ารับรางวัล ‘Co-Working Amenities of the Year’ award at the Realty+ Co-working Summit & Awards 2020 จากโครงการวิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย โดยได้รับเกียรติจากนายปูรัน คูมา (Puran Kumar) Principal Architect สตูดิโอ PKA, (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีนาย คาร์ลฮาน แมททู (Kalhan Mattoo) Principal of Office of Kalhan, (คนที่ 1 จากซ้าย) และดร.อันนุรักษ์ บาทารา (Dr. Annurag Batra) ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Exchange4media Group & BW Business World (คนที่4 จากซ้าย) ร่วมยินดี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563, นิวเดลี – วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดียคว้ารางวัล ‘Co-Working Amenities of the Year’ ที่งาน India’s national Realty + Co-working Summit & Awards 2020 ด้วยแนวคิด “Inspiration Hub” พื้นที่สำหรับสร้างแรงบันดาลใจที่ผสมผสานพื้นที่ทำงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย เปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2562 ถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญในอินเดียที่บุกเบิกโดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากไทยที่นำมุมมองใหม่เกี่ยวกับภาคธุรกิจการสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันหรือ co-working sector โดยสะท้อนถึงแนวคิด ‘For All Well-Being’ ซึ่งเป็นหลักการทำงานของ MQDC สู่ประเทศอินเดีย นางสาวจุฬามาศ “เอมี่” จิตรปฏิมา ผู้อำนวยการเอ็มคิวดีซี อินเดีย กล่าว “วิสซ์ดอม คลับ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลระดับชาติในครั้งนี้ ทั้งนี้วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดียคือการนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มาผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับอินเดียเพื่อสร้างภาคธุรกิจของพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working sector)” นางสาวจุฬามาศ กล่าว “ในฐานะที่เราเป็น ‘Inspiration Hub’ หรือพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startupreneurs) เราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ สภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมด้วยการให้คำปรึกษา การเข้าถึงชุมชน และแนวคิดหรือไอเดียต่าง ๆ โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้พันธกิจ ‘For All Well-Being’ ซึ่งเป็นหลักการทำงานของ MQDC ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสิ่งบนโลกนี้” วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย ประกอบด้วย Whiz Live (พื้นที่จัดสัมมนาขนาด 75 ที่นั่ง) Whiz Around (ห้องสร้างสรรค์จินตนาการ เพื่อต่อยอดไอเดียใหม่ ๆ) Whiz Kid (โซนกาแฟและสันทนาการ) Whiz Exchange (โซนจำหน่ายสินค้าที่ระลึก Whizdom ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และ Whiz Café (โซนพักผ่อนและพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ) ทั้งนี้ภายในคลับยังมีส่วนประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่สมาชิกและผู้มาเยือน เช่นระบบบำบัดอากาศ (air treatment system) การปลูกพืชในอาคาร (indoor plants) หลังคาเอนกประสงค์พับเก็บได้ (retractable roof) ระเบียงสำหรับออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ (terrace) และมีคอร์สให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตอีกด้วย

MQDC ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ โดยทำการตลาดผ่านแบรนด์วิสซ์ดอม (Whizdom) ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความสนใจจากประชากรรุ่นใหม่เป็นอย่างมากหลังจากเปิดตัวในอินเดีย ทั้งนี้อินเดียถือเป็นประเทศที่มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ stratup เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และมากกว่าครึ่งของจำนวนประชากรทั้งประเทศมีอายุต่ำกว่า 25 ปี วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย ตั้งอยู่ที่โรงภาพยนตร์สาวิตรี (Savitri) ในกรุงนิวเดลี บริเวณ Greater Kailash-2 (GK2) ซึ่งเป็นย่านสุดชิคของคนรุ่นใหม่ในอินเดียที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดินและระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ

ดร.อันนุรักษ์ บาทารา (Dr. Annurag Batra) ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Exchange4media Group & BW Business World ผู้จัดงาน Realty + Co-working Summit กล่าวว่าวิสซ์ดอม คลับโดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์แบบองค์รวม พร้อมนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานระดับโลกควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่สมาชิกให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว “เราขอชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา co-working space บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร และขอขอบคุณพลังในการทำงานของเจ้าหน้าที่วิสซ์ดอม คลับทุกท่านที่ดูแลสมาชิกและผู้ที่มาใช้บริการคลับที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี” ดร.อันนุรักษ์ (Dr. Annurag) กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย ได้ที่ https://whizdomindia.com/