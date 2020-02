วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย คว้ารางวัล co-working ระดับชาติ ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยในอินเดีย

บรรยายใต้ภาพ: นางสาวจุฬามาศ “เอมี่” จิตรปฏิมา ผู้อำนวยการเอ็มคิวดีซี อินเดีย (คนที่ 3 จากซ้าย) เข้ารับรางวัล ‘Co-Working Amenities of the Year’ award at the Realty+ Co-working Summit & Awards 2020 จากโครงการวิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย โดยได้รับเกียรติจากนายปูรัน คูมา (Puran Kumar) Principal Architect สตูดิโอ PKA, (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีนาย คาร์ลฮาน แมททู (Kalhan Mattoo) Principal of Office of Kalhan, (คนที่ 1 จากซ้าย) และดร.อันนุรักษ์ บาทารา (Dr. Annurag Batra) ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Exchange4media Group & BW Business World (คนที่4 จากซ้าย) ร่วมยินดี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563, นิวเดลี – วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดียคว้ารางวัล ‘Co-Working Amenities of the Year’ ที่งาน India’s national Realty + Co-working Summit & Awards 2020 ด้วยแนวคิด “Inspiration Hub” พื้นที่สำหรับสร้างแรงบันดาลใจที่ผสมผสานพื้นที่ทำงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย เปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2562 ถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญในอินเดียที่บุกเบิกโดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากไทยที่นำมุมมองใหม่เกี่ยวกับภาคธุรกิจการสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันหรือ co-working sector โดยสะท้อนถึงแนวคิด ‘For All Well-Being’ ซึ่งเป็นหลักการทำงานของ MQDC สู่ประเทศอินเดีย นางสาวจุฬามาศ “เอมี่” จิตรปฏิมา ผู้อำนวยการเอ็มคิวดีซี อินเดีย กล่าว

“วิสซ์ดอม คลับ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลระดับชาติในครั้งนี้ ทั้งนี้วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดียคือการนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มาผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับอินเดียเพื่อสร้างภาคธุรกิจของพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working sector)” นางสาวจุฬามาศ กล่าว

“ในฐานะที่เราเป็น ‘Inspiration Hub’ หรือพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startupreneurs) เราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ สภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมด้วยการให้คำปรึกษา การเข้าถึงชุมชน และแนวคิดหรือไอเดียต่าง ๆ โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้พันธกิจ ‘For All Well-Being’ ซึ่งเป็นหลักการทำงานของ MQDC ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสิ่งบนโลกนี้”วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย ประกอบด้วย Whiz Live (พื้นที่จัดสัมมนาขนาด 75 ที่นั่ง) Whiz Around (ห้องสร้างสรรค์จินตนาการ เพื่อต่อยอดไอเดียใหม่ ๆ) Whiz Kid (โซนกาแฟและสันทนาการ) Whiz Exchange (โซนจำหน่ายสินค้าที่ระลึก Whizdom ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และ Whiz Café (โซนพักผ่อนและพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ) ทั้งนี้ภายในคลับยังมีส่วนประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่สมาชิกและผู้มาเยือน เช่นระบบบำบัดอากาศ (air treatment system) การปลูกพืชในอาคาร (indoor plants) หลังคาเอนกประสงค์พับเก็บได้ (retractable roof) ระเบียงสำหรับออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ (terrace) และมีคอร์สให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตอีกด้วย

MQDC ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ โดยทำการตลาดผ่านแบรนด์วิสซ์ดอม (Whizdom) ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความสนใจจากประชากรรุ่นใหม่เป็นอย่างมากหลังจากเปิดตัวในอินเดีย ทั้งนี้อินเดียถือเป็นประเทศที่มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ stratup เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และมากกว่าครึ่งของจำนวนประชากรทั้งประเทศมีอายุต่ำกว่า 25 ปี วิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย ตั้งอยู่ที่โรงภาพยนตร์สาวิตรี (Savitri) ในกรุงนิวเดลี บริเวณ Greater Kailash-2 (GK2) ซึ่งเป็นย่านสุดชิคของคนรุ่นใหม่ในอินเดียที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดินและระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ

ดร.อันนุรักษ์ บาทารา (Dr. Annurag Batra) ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Exchange4media Group & BW Business World ผู้จัดงาน Realty + Co-working Summit กล่าวว่าวิสซ์ดอม คลับโดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์แบบองค์รวม พร้อมนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานระดับโลกควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่สมาชิกให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว “เราขอชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา co-working space บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร และขอขอบคุณพลังในการทำงานของเจ้าหน้าที่วิสซ์ดอม คลับทุกท่านที่ดูแลสมาชิกและผู้ที่มาใช้บริการคลับที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี” ดร.อันนุรักษ์ (Dr. Annurag) กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสซ์ดอม คลับ บาย เอ็มคิวดีซี อินเดีย ได้ที่ https://whizdomindia.com/