สยามเซ็นเตอร์ ชวนบอกรักแบบสร้างสรรค์กับ “Laimo” คาแรคเตอร์ชื่อดังจากไต้หวัน ในงาน “Siam Center Presents Love of Siam with Laimo” วันนี้ถึง 1 มี.ค. ศกนี้

ตลอดเดือนแห่งความรักนี้ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ขอเนรมิต Space สุดพิเศษให้เป็นพื้นที่แสดงออกถึงความรัก เชิญชวนให้ทุกคนได้ส่งต่อความรักและบอกเล่าความในใจผ่านตัวคาแรคเตอร์ชื่อดังสัญชาติไต้หวัน “Laimo” (ไลโม) ในงาน “Siam Center Presents Love of Siam with Laimo” สนุกสร้างสรรค์ไปกับสเปซที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้รวมพลังแห่งความรักและรอยยิ้มส่งต่อให้แก่กัน ด้วยการแชะ และแชร์ความรู้สึกเหล่านี้บันทึกลงในโลกโซเชียลให้อวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรัก

โดยสยามเซ็นเตอร์ได้สร้างสรรค์สเปซพิเศษขึ้นโดยร่วมกับศิลปินชื่อดังชาวไต้หวัน “Mr.Cherng” (มร.เฉิง) ซึ่งโด่งดังมาจากการสร้างตัวคาแรคเตอร์ “Laimo” ซึ่งมาจากรูปร่างของตัวสมเสร็จ โดย Laimo มีนิสัยสนุกสนานร่าเริง แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย คิดและรู้สึกอย่างไรก็บอกไปอย่างนั้น แสดงให้เห็นตัวตนทั้งนิสัยใจคอและพฤติกรรมที่ชัดเจน และแน่นอนไม่อายที่จะบอกรักทุกคน สยามเซ็นเตอร์ จึงนำตัวคาแรคเตอร์ Laimo มาเป็นตัวแทนสื่อถึงการบอกรักในครั้งนี้ ผ่านสเปซ 3 โซน ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็น “First Time Laimo Love – Space in Bangkok” โซนแรก Laimo Love – Wall Maze กำแพงรักที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาเขียนบอกรักหรือถ่ายทอดความรู้สึกที่ไม่กล้าเผยผ่านตัวอักษร ยิ่งไปกว่านั้นภายในกำแพงแห่งความรักนี้ยังซุกซ่อนเซอร์ไพรซ์จาก Laimo ไว้ให้ทุกคนได้ค้นหา โซนที่สอง Laimo Invisible Head Love เพียงแค่ลอดศีรษะเข้าไปในสเปซพิเศษที่ทำขึ้น เปรียบเสมือนมิติมหัศจรรย์ทำให้ทุกคนเหมือนเข้าไปอยู่ในห้วงแห่งความรักแบบอินฟินิตี้ของไลโมที่รายล้อมและคอยบอกรักอยู่รอบตัวคุณ ปิดท้ายที่ โซน Laimo x Brix Dessert Bar เป็นการคอลลาบอเรชั่นครั้งแรกระหว่าง Laimo และ Brix พลาดไม่ได้กับ Zebra Milo Lava เมนูสุดพิเศษแบบฉบับแอ๊บโซลูทสยามที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น มาบอกรักให้หวานฉ่ำกับสเปซสุดพิเศษที่สยามเซ็นเตอร์เนรมิตให้ทุกคนที่มีความรักได้ร่วมสนุกกับ “Siam Center Presents Love of Siam with Laimo” วันนี้ถึง 1 มี.ค. 2563 ณ เอเทรียม 1 สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์